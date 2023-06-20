Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ не схожий на фейк, - Буданов

На думку очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Міноборони РФ не є фейком.

Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону, пердає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я це ніяк не назву грою на публіку і фейком – це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний і вони його, в принципі, не приховують", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що керівник ПВК "Вагнер" Пригожин говорить більше правди, ніж військове керівництво РФ про війну.

"Я б сказав так, чому це так ріже око, на мій погляд особистий. Тому що Пригожин, подобається чи не подобається це зараз, в принципі, не має значення, він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже не правду", - підкреслив Буданов.

Він додав, що російський Міноборони та генштаб постійно заявляють, що "усе добре і вони перемагають", кудись рухаються і погрожують всіх стерти в радіоактивний попіл.

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"Пригожин же каже навпаки, подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, тут в принципі, вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим. Що робити взагалі, військо не розуміє, воно не обучене, зараз вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь у війні. Тому це фейком не назвеш", - наголосив Буданов.