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Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ не схожий на фейк, - Буданов

буданов

На думку очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Міноборони РФ не є фейком.

Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону, пердає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

"Я це ніяк не назву грою на публіку і фейком – це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний і вони його, в принципі, не приховують", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що керівник ПВК "Вагнер" Пригожин говорить більше правди, ніж військове керівництво РФ про війну.

"Я б сказав так, чому це так ріже око, на мій погляд особистий. Тому що Пригожин, подобається чи не подобається це зараз, в принципі, не має значення, він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже не правду", - підкреслив Буданов.

Він додав, що російський Міноборони та генштаб постійно заявляють, що "усе добре і вони перемагають", кудись рухаються і погрожують всіх стерти в радіоактивний попіл.

Також читайте: Пригожин намагається підірвати авторитет міністерства оборони РФ, - британська розвідка

"Пригожин же каже навпаки, подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, тут в принципі, вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим. Що робити взагалі, військо не розуміє, воно не обучене, зараз вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь у війні. Тому це фейком не назвеш", - наголосив Буданов.

Буданов Кирило (493) Міноборони рф (710) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+15
Буданов НЕ схож на очільника ГУР.

Замість роботи відосіки знімає та інтерв'ю роздає.

95 квартал.
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20.06.2023 19:20
+13
понесло болезного.. видно з шашликів.. тиждень десь приходив до тями і ось на тобі сплетні з кавказ-центра перевовідає.. дедушка буданофффф
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20.06.2023 19:18
+10
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20.06.2023 19:52
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Буданов знову переишов на розбірки в рашці і гадає .
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20.06.2023 19:17 Відповісти
В Україні не тільки конотопські відьми гадають на жаб'ячих лапах.
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20.06.2023 19:38 Відповісти
shos Budanov razbushevalsa k chemu bi eto ?
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20.06.2023 19:18 Відповісти
До дощу .
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20.06.2023 19:24 Відповісти
Шоу-бізнес у розпалі !
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20.06.2023 19:31 Відповісти
понесло болезного.. видно з шашликів.. тиждень десь приходив до тями і ось на тобі сплетні з кавказ-центра перевовідає.. дедушка буданофффф
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20.06.2023 19:18 Відповісти
Зі всією повагою до працівників Цензора хочу попросити їх накласти табу на вангування зелених піздунців і їх призначенців. В Державі і без цих невігласів достатньо військових проблем які є сенс обговорити. А ми зосереджуємось на бовканні зелених непорозумінь у владі.
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20.06.2023 22:04 Відповісти
Скоріш тебе забанять.
Мене за такі зауваження вже разів чотири баніли.
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20.06.2023 22:38 Відповісти
Було таке в квітні 22 року післля критики щеневтіка і його зечмонь.
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21.06.2023 09:30 Відповісти
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20.06.2023 19:19 Відповісти
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20.06.2023 19:28 Відповісти
Буданов НЕ схож на очільника ГУР.

Замість роботи відосіки знімає та інтерв'ю роздає.

95 квартал.
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20.06.2023 19:20 Відповісти
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20.06.2023 19:52 Відповісти
Хотів би звернути увагу на те, що остання версія "кіборг-вбивця" має застиглий відморожений погляд... Страшна машина без будь-яких емоцій!...
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20.06.2023 21:14 Відповісти
Буданов, весна закінчилась, вже 2 декади літа пройшло... Ти вже в Ялті?
Якщо ні, то стули пельку, бо стаєш схожим на московитського кокошнікова (чи як його там?)...
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20.06.2023 19:20 Відповісти
Зараз він усе кине, послухається твого особистого наказа і стулить пельку.
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20.06.2023 19:26 Відповісти
Було б не пагано. Може тоді б у нього з'явилося більше часу на виконання своїх прямих обов'язків, а не на перегони за рейтингами з "тік-ток армією кадирки" чи ще кимось...
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20.06.2023 20:06 Відповісти
А хіба достеменно доведено, що якісь інтерв'ю заважають йому займатись своїми прямими обов'язками ? Є робота розвідки, яка не має бути розголошеною, і, завдяки цій роботі-ЗСУ вдало корегують свою оперативно-тактичну роботу-таке на думку не спадало ? Щодо його публічних інтерв'ю-що у цьому поганого, якщо його усі знають навіть на кацапських болотах ? Хіба він щось у своїх висловах робить проти України ? Ненависть та бризкання слиною у його адресу від кацапських влади, генералів, та пропагандонів-кажуть самі за себе. Навіть фейк про його нещодавне поранення, кому та смерть-рознесли усі оркопропагандони як велике досягнення. Тож-нащо себе ставити вище за нього, наказуючи йому "стулити пельку" ? До того ж-якщо у висновках щодо даної конкретної новини на Цензорі він абсолютно правий ?
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20.06.2023 21:58 Відповісти
Може й не заважають, але...
По-перше, скільки разів цей розвідник казав, що ракети в рашистів вже скінчилися?
По-друге, з якого дива він казав, що на початку літа він чекає всіх у Ялті?
По-третє, яка теза з перших двох пунктів дезинформувала рашистів, а яка українців?

Тепер питання: проти кого були направлені ці заяви і який рівень найголовнішого розвідника (в обох випадках)?
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20.06.2023 22:10 Відповісти
По-перше - а хіба доведено, що цей розвідник був неправий у своїх прогнозах на той час, попри вкрай засекречену орками інформацію щодо тактичного чи стратегічного озброєння ? Хіба він не каже зараз про те, що з того часу кацапстану вдалося налагодити виробництво ракет, попри санкції ? Чи він досі розказує, що в кацапії ракет залишилося тільки на 2-3 залпи ?
По-друге - а хіба бажання та надія мають сприйматися за абсолютність ?
По-третє - його публічні висловлювання (див. п.2) - це також частина інформаційної війни проти кацапії, яка, як відомо-є досить вагомим елементом впливу на скрєпаносних та причиною "трєвожнасті" на болотах. Підтримка кацапами х#йла доводить, що найкраще до них достукатися-це тільки зовнішня інформація, а не зомбоящик від кокошнікова та інших скабеєво-симон'ян-соловйових.

Відповідь - дивись п.3. Військові взаємодіють радикально на іншому рівні. Публічні інтрев'ю-це розраховано не на них (наших військових). Але-помилки у розрахунках, нажаль-теж можуть бути. Це-не диван, це-війна.
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20.06.2023 22:45 Відповісти
І це робить Голова розвідки??? Не прессекретар МО, ГШ чи того ж ГУР, а сам Голова??? Що дня???
Це в мене завищені вимоги до ступеню професіоналізму фахівців при владі чи той ступінь професіоналізму фахівців знаходиться десь в районі диплома юриста у найвеличнішого?

Як приклад: назвіть мені прізвище керівника розвідки Ізраїлю в період арабо-ізраїльської війни (воно зараз повинне бути відомим) і скільки разів він виступав по телебаченню (в радіоефірі чи на шпальтах газет/журналів) під час тієї війни з прогнозами, "вангуваннями" чи "експертною думкою"...

Інформаційну війну повинні робити спеціалісти-медійники за даними розвідників, а не розвідники. Але у нас є лише мосєйчучкоподібні телеса, які залюбки оближуть і обсмокчуть найвличнішого за його ж (чи Бєніни) гроші - не більше...
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20.06.2023 23:13 Відповісти
Так, це робить цілий Голова розвідки України, якого останніми днями поховали усі пропагандони кацапіїї, включно з вищим керівництвом оркостану. Що поганого у тому, що Цензор його процитував ? Дана його думка якось шкодить Україні чи все ж таки йде їй на користь ? Аргументовано ? Щодо професіоналізму-коли опинитесь на його місці-тоді поговоримо.
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20.06.2023 23:31 Відповісти
У мене є інша весія. Буданову в ній відведена роль простуватого всезнаючого базікала. Справжнім керівником ГУР є строго засекречена людина яка виконує безпосереднє керівництво. Бо як на мене з таким керівником розвідки як Буданов ми б уже давно капітулювали.
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20.06.2023 22:11 Відповісти
Версії бувають якими завгодно-навіть такими-що астронавти висаджувалися на Марсі. Проте, поки що-ваша версія не підтверджується офіційними заявами провідних розвідок-США, Великобританії, Німеччини та інших шановних розвідок світу.
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20.06.2023 23:09 Відповісти
На щастя розвідки союзників не бовкають в стилі Буданова. А вам що подобається вангування керівника ГУР МО?
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21.06.2023 08:38 Відповісти
Голова ЦРУ Бернс та голова розвідки Великобританії Гокенхалл неодноразово висловлювали свої прогнози щодо розвинення бойових дій в Україні. Звичайно, що Буданов робить це частіше, тому що війна йде у нас, а не у них. Стосовно його вангувань-а чому б і ні, якщо від цього починають палати пердаки у скрєпаносних ? А справжня ефективність роботи розідки є прихованою, і Буданов подробиць про це не розповідає, як і має бути. Навіть якісь там бавовни на расєї-многозначуще "то не ми")
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21.06.2023 11:06 Відповісти
от этого фейка польза разве что у#бку гиркину чтоб ляпать языком...
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20.06.2023 19:21 Відповісти
пригожин - сила, ***** - ЧМО. Радянські офіцери були праві, називаючи "мальчіков-призовників" з двох областей московії ЧМАРЯМИ.Це не я сказав. Це ті офіцери ... стверджували.
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20.06.2023 19:22 Відповісти
Трохи не так: ЧМО - "человек Московской области" Саме так називали москвичів
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20.06.2023 19:29 Відповісти
Відповідаю на всі 100 - лЄнінградці були також з тієї категорії.
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20.06.2023 19:34 Відповісти
За 10 років кадрової служби в 80-і трохи бачив тієї категорії. Майже всі - і одні і другі були алкашами або наріками.Те ж відноситься до офіцерів.
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20.06.2023 22:16 Відповісти
Побачити в РА срочника з московії велика вдача! Особисто я не бачив. Старшаки з двора, яким пощастило бачити цю рідкісну потвору в армії казали про надзвичайну гнилість цих осіб.
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20.06.2023 20:46 Відповісти
«Вєлікій нємой» знову заговорив!
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20.06.2023 19:22 Відповісти
В Прігожина є проблема... **********!
А де він їх може отримати, якщо піде на збройний конфлікт з МО?
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20.06.2023 19:24 Відповісти
пригожину воювати за ***** немає резону! А ось у Африці там можна покрасуватись на сафарі. Кулеметами проти копій та ножів аборигенів.
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20.06.2023 19:36 Відповісти
В Африку ********** возили зі складів МО...
Але Прігожин йде ніби на конфлікт з шойгу...
тож має мати постачальника...
Я бачу три варіанти - Казахтан(Китай), Україна(США, Британія), Азербайжан(Туреччина)
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20.06.2023 19:48 Відповісти
"Бойовий П"ятачок" зрозумів, що українці "не повелися" на "важке поранення під час ракетного обстрілу" і не став масово лить сльози за ним та проголошувать його "народним героєм Тому вирішив зробить вигляд, що "нічого не було" і випірнув з небуття з черговою порцією "фантазій"
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20.06.2023 19:27 Відповісти
З таким керівником з кварталу95 США Англії та ЕС аби не зменшили допомогу.
Хто в нас адекватний? Надія тільки на ЗСУ та Залужного.
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20.06.2023 19:29 Відповісти
Чому це нас має цікавити ? Та нехай вони повбивать там один одного !
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20.06.2023 19:29 Відповісти
Не верю, як сказав режисер, потрібен мордобой і море крові для правдоподібності сюжету
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20.06.2023 19:30 Відповісти
Та заберіть нах з ефіру цього п.дора... звідки воно випнулось?
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20.06.2023 19:36 Відповісти
А почему бы этому ЧМО не рассказать о своем сожителе гогилашвили ? Будет намного интереснее!
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20.06.2023 19:44 Відповісти
І виглядало б білбьш правдиво.
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20.06.2023 19:48 Відповісти
значить 100% фейк.
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20.06.2023 19:48 Відповісти
та схожий. просто нам вигідно щоб є8ля жабогадюкінгу продовжувалася.
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20.06.2023 20:06 Відповісти
Капець. Цілий начальник розвідки, і "схоже, не схоже"...
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20.06.2023 20:08 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Пропагандоны, быстро сообразив, что с Будановым сильно облажались, сменили методичку.

Сначала сказали, что вместо Буданова на фото была восковая фигура. Но для восковой фигуры он выглядел слишком живым, тогда пришлось методичку подкорректировать. Буданов пострижен, значит делали трепанацию черепа. Неестественный сгиб правой руки указывает на нарушение двигательных функций. Слева и справа на фото стоят посол Японии и переводчица, стало быть, чтобы начальник ГУР не упал. А снято выше колен, потому что там протезы.

Как человек, который на протезе ходит уже больше 10 лет, хотел я было спросить, что это за чудо-протезы такие, которые через неделю после операции уже надели, но не стал. Смысла нет.

Я вот что подумал. Если вы такие крутые, "ликвидировали" Буданова, "убили" Залужного, чего вы ж под Бахмутом год топчетесь и дальше пригородов Донецка продвинуться не можете. Вот это объясните - а не то, какой там сгиб руки у Буданова.
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20.06.2023 20:20 Відповісти
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20.06.2023 20:43 Відповісти
ну, лохи ж ведуться
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20.06.2023 20:46 Відповісти
Буданов, добре, що ти back.
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20.06.2023 20:46 Відповісти
come back
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20.06.2023 21:53 Відповісти
Кажется, Буданов занимается только тем, чем занимался 95 квартал.
Постоянно несёт какой то бред, а результатов работы не видно.
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20.06.2023 21:19 Відповісти
Стомився слухати.
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20.06.2023 22:47 Відповісти
 
 