Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ не схожий на фейк, - Буданов
На думку очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Міноборони РФ не є фейком.
Про це Буданов заявив в ефірі телемарафону, пердає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я це ніяк не назву грою на публіку і фейком – це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний і вони його, в принципі, не приховують", - наголосив Буданов.
Він пояснив, що керівник ПВК "Вагнер" Пригожин говорить більше правди, ніж військове керівництво РФ про війну.
"Я б сказав так, чому це так ріже око, на мій погляд особистий. Тому що Пригожин, подобається чи не подобається це зараз, в принципі, не має значення, він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже не правду", - підкреслив Буданов.
Він додав, що російський Міноборони та генштаб постійно заявляють, що "усе добре і вони перемагають", кудись рухаються і погрожують всіх стерти в радіоактивний попіл.
"Пригожин же каже навпаки, подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, тут в принципі, вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим. Що робити взагалі, військо не розуміє, воно не обучене, зараз вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь у війні. Тому це фейком не назвеш", - наголосив Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
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Мене за такі зауваження вже разів чотири баніли.
Замість роботи відосіки знімає та інтерв'ю роздає.
95 квартал.
Якщо ні, то стули пельку, бо стаєш схожим на московитського кокошнікова (чи як його там?)...
По-перше, скільки разів цей розвідник казав, що ракети в рашистів вже скінчилися?
По-друге, з якого дива він казав, що на початку літа він чекає всіх у Ялті?
По-третє, яка теза з перших двох пунктів дезинформувала рашистів, а яка українців?
Тепер питання: проти кого були направлені ці заяви і який рівень найголовнішого розвідника (в обох випадках)?
По-друге - а хіба бажання та надія мають сприйматися за абсолютність ?
По-третє - його публічні висловлювання (див. п.2) - це також частина інформаційної війни проти кацапії, яка, як відомо-є досить вагомим елементом впливу на скрєпаносних та причиною "трєвожнасті" на болотах. Підтримка кацапами х#йла доводить, що найкраще до них достукатися-це тільки зовнішня інформація, а не зомбоящик від кокошнікова та інших скабеєво-симон'ян-соловйових.
Відповідь - дивись п.3. Військові взаємодіють радикально на іншому рівні. Публічні інтрев'ю-це розраховано не на них (наших військових). Але-помилки у розрахунках, нажаль-теж можуть бути. Це-не диван, це-війна.
Це в мене завищені вимоги до ступеню професіоналізму фахівців при владі чи той ступінь професіоналізму фахівців знаходиться десь в районі диплома юриста у найвеличнішого?
Як приклад: назвіть мені прізвище керівника розвідки Ізраїлю в період арабо-ізраїльської війни (воно зараз повинне бути відомим) і скільки разів він виступав по телебаченню (в радіоефірі чи на шпальтах газет/журналів) під час тієї війни з прогнозами, "вангуваннями" чи "експертною думкою"...
Інформаційну війну повинні робити спеціалісти-медійники за даними розвідників, а не розвідники. Але у нас є лише мосєйчучкоподібні телеса, які залюбки оближуть і обсмокчуть найвличнішого за його ж (чи Бєніни) гроші - не більше...
А де він їх може отримати, якщо піде на збройний конфлікт з МО?
Але Прігожин йде ніби на конфлікт з шойгу...
тож має мати постачальника...
Я бачу три варіанти - Казахтан(Китай), Україна(США, Британія), Азербайжан(Туреччина)
Хто в нас адекватний? Надія тільки на ЗСУ та Залужного.
Пропагандоны, быстро сообразив, что с Будановым сильно облажались, сменили методичку.
Сначала сказали, что вместо Буданова на фото была восковая фигура. Но для восковой фигуры он выглядел слишком живым, тогда пришлось методичку подкорректировать. Буданов пострижен, значит делали трепанацию черепа. Неестественный сгиб правой руки указывает на нарушение двигательных функций. Слева и справа на фото стоят посол Японии и переводчица, стало быть, чтобы начальник ГУР не упал. А снято выше колен, потому что там протезы.
Как человек, который на протезе ходит уже больше 10 лет, хотел я было спросить, что это за чудо-протезы такие, которые через неделю после операции уже надели, но не стал. Смысла нет.
Я вот что подумал. Если вы такие крутые, "ликвидировали" Буданова, "убили" Залужного, чего вы ж под Бахмутом год топчетесь и дальше пригородов Донецка продвинуться не можете. Вот это объясните - а не то, какой там сгиб руки у Буданова.
Постоянно несёт какой то бред, а результатов работы не видно.