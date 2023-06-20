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Сили оборони продовжують рух уперед на флангах під Бахмутом, ворог поступово вибивається з позицій, - Сирський

бахмут

На бахмутському напрямку українські воїни продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоча й намагається зупинити просування Сил оборони України,

 Як інформуж Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів. Це приклад нічної роботи снайперів ССО", - написав він.

Сирський додав, що "живу силу ворога успішно знищують".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують перекидати свої військові частини до Бахмуту, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1561) Сирський Олександр (628)


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Топ коментарі
+11
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20.06.2023 19:51
+9
Честь і Слава нашим хлопцям під Бахмутом .
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20.06.2023 19:35
+8
Наш мощный ответ не заставил себя ждать!

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20.06.2023 19:29
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Наш мощный ответ не заставил себя ждать!

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20.06.2023 19:29 Відповісти
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20.06.2023 19:51 Відповісти
Наш лучше
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20.06.2023 19:53 Відповісти
Ти теж ідіот?Це жахливо на що перетворився Цензор,за останні роки,суцільний жах.
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20.06.2023 20:28 Відповісти
Ему Муму больше подошла бы!
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21.06.2023 14:20 Відповісти
Це точно!
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21.06.2023 16:07 Відповісти
Честь і Слава нашим хлопцям під Бахмутом .
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20.06.2023 19:35 Відповісти
Військовий авторитет російської армії після вторгнення в Україну впав, продемонструвавши некомпетентність і відсутність реальної сили у ЗС РФ. Примітно, що так російську армію оцінив високопоставлений полковник армії Китаю, військовий експерт Чжоу Бо, https://www.dialog.ua/ukr/world/275849_1687182573 пише у матеріалі впливове американське видання The Wall Street Journal.
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20.06.2023 19:46 Відповісти
Нужно "дать огоньку" (в одну ночь не жалеть боеприпасы), самое важное, чтоб ТАРАКАНЫ ПОБЕЖАЛИ, как только это случится, дальше требуется их только догонять до самой Москвы!
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20.06.2023 19:52 Відповісти
Завтра самый длинный день в году и его нужно сделать переломным!
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20.06.2023 19:56 Відповісти
Яволь!
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20.06.2023 20:03 Відповісти
Переломним був день вчорашній…
Залужному набридло слухати казки Сирського і він особисто вирішив перевірити ситуацію на передовій. Зрозуміло, що побачив те, про що інформував його не Сирський. На загальний доступ доведено що "Все йде за планом". Цікаво, знищення танкової роти ЗСУ на мінних полях, які не були протралені - це чий план?(tZe inform)
До речі. По темі. Там же.

‎20.‎06.‎2023

За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)
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20.06.2023 21:18 Відповісти
Чув, як Залужний сам підкреслював, що довіряє Спирському. Вони давно поруч служать.
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20.06.2023 22:23 Відповісти
І я чув…
Довіряй, але перевіряй, ні?
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20.06.2023 23:09 Відповісти
Там нічого перевіряти, то була пряма мова.
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21.06.2023 00:02 Відповісти
Тут же на цензорі писалось: Залужний повністю довіряє Сирському
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21.06.2023 07:14 Відповісти
Час рокований гряде,

Ждуть нападника напасті.

Зло з вершини упаде,

Бо доконче мусить впасти.

.

Саурон в Кремлі тремтить,

Лячно дивиться угору.

Краєм Ельфів не владіть

Збанкрутілому Мордору,

.

Бо і в наш примхливий час

Ві-Пі-Ен та автомата

Той загине від меча,

Хто підняв його на брата.
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20.06.2023 20:23 Відповісти
Кто разбирается, есть ли тактическая и стратегическая необходимость возвращать Бахмут сейчас?
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20.06.2023 21:39 Відповісти
 
 