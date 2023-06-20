Сили оборони продовжують рух уперед на флангах під Бахмутом, ворог поступово вибивається з позицій, - Сирський

На бахмутському напрямку українські воїни продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоча й намагається зупинити просування Сил оборони України,

Як інформуж Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів. Це приклад нічної роботи снайперів ССО", - написав він.

Сирський додав, що "живу силу ворога успішно знищують".

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