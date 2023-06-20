Сили оборони продовжують рух уперед на флангах під Бахмутом, ворог поступово вибивається з позицій, - Сирський
На бахмутському напрямку українські воїни продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоча й намагається зупинити просування Сил оборони України,
Як інформуж Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
"Бахмутський напрямок. Робота триває 24/7. Сили оборони продовжують рух уперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів. Це приклад нічної роботи снайперів ССО", - написав він.
Сирський додав, що "живу силу ворога успішно знищують".
Топ коментарі
+11 Yriii Yriii #538882
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+9 Валентин Коваль #550884
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+8 YU ST
показати весь коментар20.06.2023 19:29
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Залужному набридло слухати казки Сирського і він особисто вирішив перевірити ситуацію на передовій. Зрозуміло, що побачив те, про що інформував його не Сирський. На загальний доступ доведено що "Все йде за планом". Цікаво, знищення танкової роти ЗСУ на мінних полях, які не були протралені - це чий план?(tZe inform)
До речі. По темі. Там же.
20.06.2023
За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)
Довіряй, але перевіряй, ні?
Ждуть нападника напасті.
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Бо доконче мусить впасти.
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Саурон в Кремлі тремтить,
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