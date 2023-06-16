Росіяни продовжують перекидати свої військові частини до Бахмуту, - Сирський. ВIДЕО
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Бахмута Донецької області, де поставив завдання командуванню бригад і тактичних угруповань, які там діють, і повідомив про просування українських сил на цьому напрямку.
Як івнфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його офіційному телеграмі.
"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії", - написав Сирський.
Він наголосив, що метою ЗСУ є визволення українських територій і в них є для цього перевага.
"Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання - деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації… Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - додав Сирський.
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Он, навіть українські генерали хвалять
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции РЭС.
все більше людей помітили заслуги пана Сирського
і давать йому правильну оцінку
похвально
Крыша над головой.
Крыша над головой, как минимум не капает.
Несколько дорог для обеспечения.
Множество зданий для размещения, вероятность попадания меньше, чем в полях.
Александр Тарнавский о боях на Таврическом направлении.