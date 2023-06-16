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Росіяни продовжують перекидати свої військові частини до Бахмуту, - Сирський. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав район Бахмута Донецької області, де поставив завдання командуванню бригад і тактичних угруповань, які там діють, і повідомив про просування українських сил на цьому напрямку.

Як івнфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його офіційному телеграмі. 

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії", - написав Сирський.

Він наголосив, що метою ЗСУ є визволення українських територій і в них є для цього перевага.

"Ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут, зосереджує великі сили на цьому напрямку. Але у нас є чітке завдання - деокупація наших територій. Наша перевага — у якості, точності та мотивації… Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий", - додав Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку росіяни діють акуратніше, мінімум бойових зіткнень, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1560) Сирський Олександр (623)


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Топ коментарі
+11
ЗСУ респект. Ні Сирсьакий ні інший командувач без солдата фактично ніхто. Українську землю звільняють ЗСУ, в тому числі і пан Сирський і їх не потрібно розділяти.
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16.06.2023 18:42
+6
Сирському - респект
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16.06.2023 18:37
+6
Якщо Сирьский приїхав, значить труба вже потроху починається
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16.06.2023 18:43
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Сирському - респект
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16.06.2023 18:37 Відповісти
ЗСУ респект. Ні Сирсьакий ні інший командувач без солдата фактично ніхто. Українську землю звільняють ЗСУ, в тому числі і пан Сирський і їх не потрібно розділяти.
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16.06.2023 18:42 Відповісти
Сирський також ЗСУ - він проголошував промову - тому я так і написав
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16.06.2023 18:44 Відповісти
Ви написали "Сирському респект". А краще було б, на мій погляд "ЗСУ - респект".
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16.06.2023 18:47 Відповісти
так і напишіть як на Ваш погляд
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16.06.2023 18:48 Відповісти
А я що, намалював?
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16.06.2023 18:58 Відповісти
Ви мені "намалювали" претензію
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16.06.2023 19:02 Відповісти
Малюють картини, а писати це інше.
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16.06.2023 21:13 Відповісти
Секретутка дєрьмака вилізла.
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16.06.2023 18:41 Відповісти
Ви негідник, якщо так пишете про бойового генерала
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16.06.2023 18:46 Відповісти
За свої гнилі слова відповідати будеш?
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16.06.2023 21:47 Відповісти
Якщо Сирьский приїхав, значить труба вже потроху починається
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16.06.2023 18:43 Відповісти
Тривожно??
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16.06.2023 18:44 Відповісти
что ты гавно с рос СМИ сюда тащишь
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16.06.2023 19:05 Відповісти
ты сам вылез...!
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16.06.2023 19:10 Відповісти
Сирський нормальний бойовий генерал хто б що не казав, АЛЕ навіщо він у своїй промові похвалив Вагнера - що б що?
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16.06.2023 18:54 Відповісти
он сказал что венегретов уничтожили
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16.06.2023 19:02 Відповісти
послухай ще раз
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16.06.2023 19:05 Відповісти
винегретов уже нема
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16.06.2023 19:06 Відповісти
нічого він не хвалив - сказав що вагнери підтерлися з Бахмуту
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16.06.2023 19:03 Відповісти
послухай ще раз
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16.06.2023 19:06 Відповісти
Он сказал правду - нынешние войска противника слабее вагнеровцев. Где похвала? Это констатация факта.
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16.06.2023 19:11 Відповісти
от вагнера не хрена не осталось
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16.06.2023 19:14 Відповісти
Да, их капитально утилизировали. Но, в основном, зэков. Костяк остался, но они сейчас представляют большую опасность для Кремля, чем для Украины.
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16.06.2023 22:12 Відповісти
а навіщо така правда? - що б армія РФ перебудувалася на зразок Вагнера, так?

Он, навіть українські генерали хвалять
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16.06.2023 19:14 Відповісти
буряты закончились
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16.06.2023 19:17 Відповісти
венегретов покрошили на венегрет
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16.06.2023 19:08 Відповісти
Я б теж похвалив, утилизувати за коротки проміжок часу таку кількисть своїх людей, в безглуздих мясних штурмыв, це талант!Талантище!
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17.06.2023 00:21 Відповісти
Украинские военные продолжают вести наступательные действия на Таврическом направлении и продвинулись на расстояние до одного километра в сторону врага. Об этом http://www.facebook.com/watch/?v=594259609358341 сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в пятницу, 16 июня.
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16.06.2023 19:00 Відповісти
Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции РЭС.
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16.06.2023 19:16 Відповісти
Украинские военные уже сумели прорвать первоначальные позиции армии РФ на широком участке фронта, однако пока им далеко до основной оборонительной линии.
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16.06.2023 19:19 Відповісти
приємно бачить що на цензорі різко змінилась позиція довкола генерала Сирського
все більше людей помітили заслуги пана Сирського
і давать йому правильну оцінку
похвально
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16.06.2023 19:37 Відповісти
Это логично, либо в поле сидеть. Либо в каком никаком городе.

Крыша над головой.
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16.06.2023 20:02 Відповісти
ты подумал что ты сказал ?
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16.06.2023 20:08 Відповісти
Подумал, город как город.
Крыша над головой, как минимум не капает.

Несколько дорог для обеспечения.
Множество зданий для размещения, вероятность попадания меньше, чем в полях.
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16.06.2023 20:10 Відповісти
На Таврическом направлении ВСУ положили четыре роты оккупантов, - бригадный генерал
Александр Тарнавский о боях на Таврическом направлении.
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16.06.2023 20:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2023 20:09 Відповісти
Хай щастить.
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16.06.2023 20:11 Відповісти
 
 