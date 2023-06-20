Україна та ООН створять Фонд відновлення українських громад, - Мінінфраструктури

Ukraine Recovery Conference Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили реалізацію спільного підходу до відновлення України на рівні громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За словами Деніз Браун,Організація Об’єднаних Націй та Уряд України вже демонструють успішність громадоцентричного підходу на прикладі відновлення Харкова та деокупованого міста Ізюм на Харківщині, де центральні та місцеві органи влади, ООН та громадськість спільно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Зокрема, ООН допомагає громадам проводити розмінування, розбирати наслідки руйнувань, відновлювати житло, школи, медичні заклади. Також Організація спільно з Урядом працює над забезпеченням тим, хто залишився в постраждалих громадах, базовими послугами.

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Також Міністерство та ООН спільно працюватимуть над пріоритезацію тих проєктів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями.

Нагадаємо, в 2024 році ООН планує виділити понад 1 мільярд доларів на відновлення України.

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