Україна та ООН створять Фонд відновлення українських громад, - Мінінфраструктури
Ukraine Recovery Conference Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили реалізацію спільного підходу до відновлення України на рівні громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
За словами Деніз Браун,Організація Об’єднаних Націй та Уряд України вже демонструють успішність громадоцентричного підходу на прикладі відновлення Харкова та деокупованого міста Ізюм на Харківщині, де центральні та місцеві органи влади, ООН та громадськість спільно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.
Зокрема, ООН допомагає громадам проводити розмінування, розбирати наслідки руйнувань, відновлювати житло, школи, медичні заклади. Також Організація спільно з Урядом працює над забезпеченням тим, хто залишився в постраждалих громадах, базовими послугами.
Також Міністерство та ООН спільно працюватимуть над пріоритезацію тих проєктів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями.
Нагадаємо, в 2024 році ООН планує виділити понад 1 мільярд доларів на відновлення України.
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Але тут є одне "але"... За грошима будуть слідкувати з Європи... "Внукам" може не вистачить
Одна акула зробила для України за останній місяць більше ніж незрозуміле ніщо під назвою ООН.
та таким чином і завершити будівництво і роздати квартири і тім хто вклав кошти і тbм хтопостраждав від війни, та закрити питання недобудов України?
Досі, всі численні багаторічні звернення покупців-інвесторів допомогти організувати добудову покинутих житлових комплексів до Президеннта, Кабмін, Мінрегіон, Голові комітету ВР з питань містобудування Шуляк, по Києву Кличко, Непопу мерам інших міст, народним депутатам, досі були проїгноровані! Досі, кошти які виділялись на пільгові квартири направлялись на викуп квартир у інших забудовників, які подобаються органам влади.
Але дальше всіх пішов Кличко, з ініциативи КМДА на покинутиї ЖК були організовані організовані угрупування, кооперативи, які дерибанять вільні площі, та шляхом шантажу та залякувань втрати покупцями квартир, 6 років збирають кошти подругому колу, але не завершили будівництво ні одного ЖК та непередали квартири людям, більш того КМДА почала ходити в суд, за позовами людей які вирішили закріпити за собою квартири у судовому порядку, та шукати зачіпки щоб люди не зиогли отримати сплачені квартири.
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