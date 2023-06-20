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Родині Героя України Володимира Рибака, якого закатували у Горлівці в 2014 році, необхідна допомога

рибак

Вдові та доньці Героя України Володимира Рибака, якого в 2014 році закатували за український прапор у Горлівці на Донбасі потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала керівник Центру громадянських свобод, Нобелевський лавреат Олександра Матвійчук. 

Вона зазначила : "Cитуація критична, тож отримала згоду на розголос. Родина Героя України Володимира Рибака потребує негайної допомоги. Вони були одними із перших жертв російської агресії.

Володимира Рибака викрали у квітні 2014 року. Це був Чистий четвер якраз перед Пасхою. Сам-один перед розлюченим натовпом він вимагав повернути державний прапор на адміністративну будівлю у Горлівці. Його жорстоко катували. Потім ще живого, перечепивши гак із причепом за ребро, кинули в річку. Разом із ним знайшли тіла київського студента Юрія Поправко та 25-річного Юрія Дяковського із Стрия.

Його донька, на той час школярка, тяжко переживала втрату батька. Неправильне лікування призвело до різкого погіршення її стану. Мати звільнилася із роботи, щоб бути весь час із донькою. Живуть на соцвиплати. Родина ніколи не просила публічно допомоги. Усі ці роки вони самі із цією бідою, тільки кілька людей знають про цю ситуацію та їх підтримують. Родина у відчаї, тож діяти треба швидко.

Ми шукаємо: психіатра за кордоном, який працює із складними випадками та оплату цього лікування та проживання закордоном.

Буду вдячна за будь-які ідеї та поради в приват. Якщо ви хочете підтримати родину фінансово, напишіть мені, вишлю особисту картку Олени Рибак (дружини Володимира)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два роки з нами немає Героя Володимира Рибака. Ми обов'язково повернемося до української Горлівки та назвемо його ім'ям вулицю або площу, - Порошенко

Нагадаємо, депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака вбили в рідному місті навесні 2014 року.

Заяву про викрадення депутата було зареєстровано 17 квітня 2014 року слідчим відділом міського управління МВС України Горлівки і внесено до Єдиного реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

За словами свідка, який подав заяву, 17 квітня цього року невідомі викрали депутата Горлівської міської ради близько 18:00 на проспекті Перемоги в Горлівці. Очевидець повідомив, що депутата силоміць посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку четверо чоловіків у камуфляжній формі і в масках-балаклавах чорного кольору. З моменту викрадення мобільний телефон депутата був неактивний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Героя України Володимира Рибака заборонила Тимошенко називати загиблого "членом партії "Батьківщина"

За даними міліції, встановлено, що 17 квітня Рибак брав активну участь у мітингу "За єдину Україну" перед будівлею Горлівської міської ради. Після закінчення мітингу депутат попрямував до будівлі міської ради для зустрічі з мером міста. Увійти в будівлю йому завадили прихильники так званої Донецької республіки, з якими "у нього виникла словесна перепалка".

В ході розшукових заходів в мережі Інтернет виявили відеозапис подій, які мали місце 17 квітня 2014 року перед будинком Горлівської міської ради до моменту його викрадення. 19 квітня 2014 року його тіло зі слідами тортур було знайдено в Слов'янському районі.

Читайте також: "До викрадення причетні не тільки сепаратисти, а й міська влада. Розслідування припинено", - вдова убитого в квітні 2014 року горлівського депутата Рибака

Автор: 

допомога (8382) Рибак (46) Матвійчук Олександра (7)


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Топ коментарі
+22
А чому б тут не надати номер банківської картки?
Було б дієвіше.
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20.06.2023 21:37
+21
В цей час Зяма там реготав в хвалив апалченцев.
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20.06.2023 22:19
+18
просто дай номер карти..навіщо той зайвий текст
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20.06.2023 21:36
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просто дай номер карти..навіщо той зайвий текст
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20.06.2023 21:36 Відповісти
А чому б тут не надати номер банківської картки?
Було б дієвіше.
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20.06.2023 21:37 Відповісти
Где номер карточки?
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20.06.2023 22:05 Відповісти
Підтримаємо - напишіть номер картки. До того ж можна залучити волонтерів
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20.06.2023 22:07 Відповісти
І чому суддя хабарник досі отримує зарплатню , повністю підтримую Павличенків.
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20.06.2023 22:16 Відповісти
В цей час Зяма там реготав в хвалив апалченцев.
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20.06.2023 22:19 Відповісти
Це фото набагато старіше. Воно зроблено ще до того як Бєзлєр працював в охороні одного відомого депутата від БПП.))
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20.06.2023 22:26 Відповісти
істочнік твого піздіжа є ?
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20.06.2023 22:41 Відповісти
від БПП...

Після виборів 2012 Бєзлєр працював у службі безпеки заводу «Горлівський машинобудівник», був у команді Ігоря Крижановського, який став депутатом Донецької обласної ради від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів .

ти, муділо, тупе і букв не розумієш, чи цілеспрямовано тут кацапську дезу пишеш ?
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20.06.2023 22:44 Відповісти
А шо тепер скажеш?
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20.06.2023 22:47 Відповісти
Мусора катували, судді узаконили злочин? В даний час потрібно ліквідовувати суддів, що знищують країну разом із мусорами. Факти є факти, які жодна суддя як наприклад Логвіна із Чернігова не зможе своїм нікчемним як вона сама рішенням скасувати
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20.06.2023 22:22 Відповісти
А реквізити де?
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20.06.2023 22:22 Відповісти
не думаю що за кордоном це вилікують. В Украіні кращі лікарі, до того ще й мовний бар'єр є . перекладач це не те...........
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20.06.2023 22:39 Відповісти
який мовний барьєр - нашомовних валом з освітою закордонною.

я тільки не розумію, чого збирати грошші, коли українським біженцям це все безкоштовно і ще той же соціал на блюдечку
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23.06.2023 08:03 Відповісти
Номер карти тут надрукуйте, будь ласка.
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20.06.2023 23:22 Відповісти
їй треба загран і квиток у Німеччину на бус. стати на параграф 24 і не морочити голову із збором грошей, там це все і так нахаляву і ще житло і карманні гроші впридачу.
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23.06.2023 08:05 Відповісти
СЕМЕН ГЛУЗМАН - найвідоміший психіатр в Україні і не тільки в Україні.
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20.06.2023 23:29 Відповісти
В групі "Доказові батьки в фейсбук можна спробувати знайти. Там лікарі і купа людей за кордоном. Цій дівчинці з мамою можна і треба виїхати за кордон,отримати прихисток,соціалку і звернутись до лікарів. Це можна зробити майже безкоштовно. В статті незрозуміло кому писати((
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21.06.2023 00:04 Відповісти
Це справа гідності українців зробити все для цієї сімʼї. Дайте номер картки якій можна довіряти. Все зробить народ сам.
Юрій Бутусов, допоможи щоб це здійснилось якомога швидше.
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21.06.2023 00:37 Відповісти
Рыбак був Горлівчанин. Нарешті може дійде , що в лугандоніі багато патріотів .
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21.06.2023 01:22 Відповісти
Будь ласка,номер карты.....
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21.06.2023 01:49 Відповісти
мозги будь ласка - коли Європа приймає біженців і бере їх на повне забезпечення, то вони гроші збирають. вже навіть не смішно.
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23.06.2023 08:07 Відповісти
володимир рибак був в партії юлі тимошенко.

юля взагалі хоч якось поворушиться чи то не царське діло черні допомагати?
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21.06.2023 05:19 Відповісти
ЮТ і ВО "Батьківщина" отримали від цієї вдови стільки "чорної вдячності" за все, що вона для них зробила, що точно більше їм нічим не зобов*язані.
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21.06.2023 08:38 Відповісти
будьте так ласкаві повільніше, я записую - оголосіть увесь список... всього, що юля зробила для них.
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21.06.2023 08:55 Відповісти
Сашко, що тепер робить косоволоска? Після Перемоги буде говорити: "все, що вона для Перемоги зробила..."
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21.06.2023 09:37 Відповісти
вона робить те саме що зеленський, порошенко та инші багаті люди - допомогає ЗСУ.
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21.06.2023 10:02 Відповісти
А ещё забыли написать, что он был депутатом от партии БЮТ. Может, сама что-нибудь скажет по этому поводу?
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21.06.2023 19:49 Відповісти
його грохнули не за бют
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23.06.2023 08:02 Відповісти
тю, виїхала у Німеччину і усі лікарі за податки з німців безкоштовно.
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23.06.2023 08:00 Відповісти
 
 