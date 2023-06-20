Родині Героя України Володимира Рибака, якого закатували у Горлівці в 2014 році, необхідна допомога

Вдові та доньці Героя України Володимира Рибака, якого в 2014 році закатували за український прапор у Горлівці на Донбасі потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала керівник Центру громадянських свобод, Нобелевський лавреат Олександра Матвійчук.

Вона зазначила : "Cитуація критична, тож отримала згоду на розголос. Родина Героя України Володимира Рибака потребує негайної допомоги. Вони були одними із перших жертв російської агресії.



Володимира Рибака викрали у квітні 2014 року. Це був Чистий четвер якраз перед Пасхою. Сам-один перед розлюченим натовпом він вимагав повернути державний прапор на адміністративну будівлю у Горлівці. Його жорстоко катували. Потім ще живого, перечепивши гак із причепом за ребро, кинули в річку. Разом із ним знайшли тіла київського студента Юрія Поправко та 25-річного Юрія Дяковського із Стрия.



Його донька, на той час школярка, тяжко переживала втрату батька. Неправильне лікування призвело до різкого погіршення її стану. Мати звільнилася із роботи, щоб бути весь час із донькою. Живуть на соцвиплати. Родина ніколи не просила публічно допомоги. Усі ці роки вони самі із цією бідою, тільки кілька людей знають про цю ситуацію та їх підтримують. Родина у відчаї, тож діяти треба швидко.



Ми шукаємо: психіатра за кордоном, який працює із складними випадками та оплату цього лікування та проживання закордоном.



Буду вдячна за будь-які ідеї та поради в приват. Якщо ви хочете підтримати родину фінансово, напишіть мені, вишлю особисту картку Олени Рибак (дружини Володимира)"

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Нагадаємо, депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака вбили в рідному місті навесні 2014 року.



Заяву про викрадення депутата було зареєстровано 17 квітня 2014 року слідчим відділом міського управління МВС України Горлівки і внесено до Єдиного реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".



За словами свідка, який подав заяву, 17 квітня цього року невідомі викрали депутата Горлівської міської ради близько 18:00 на проспекті Перемоги в Горлівці. Очевидець повідомив, що депутата силоміць посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку четверо чоловіків у камуфляжній формі і в масках-балаклавах чорного кольору. З моменту викрадення мобільний телефон депутата був неактивний.

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За даними міліції, встановлено, що 17 квітня Рибак брав активну участь у мітингу "За єдину Україну" перед будівлею Горлівської міської ради. Після закінчення мітингу депутат попрямував до будівлі міської ради для зустрічі з мером міста. Увійти в будівлю йому завадили прихильники так званої Донецької республіки, з якими "у нього виникла словесна перепалка".



В ході розшукових заходів в мережі Інтернет виявили відеозапис подій, які мали місце 17 квітня 2014 року перед будинком Горлівської міської ради до моменту його викрадення. 19 квітня 2014 року його тіло зі слідами тортур було знайдено в Слов'янському районі.

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