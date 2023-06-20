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Новини Допомога Україні
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Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

португалия

Португалія оголосила про новий пакет допомоги, який міститиме гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Португалії. 

"Португалія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", - додали у Міністерстві.

Також читайте: Завтра оголосять про "новий потужний пакет допомоги США", - Блінкен

Португалія (210) допомога і підтримка (1163)


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Португалії велика подяка!!! Одне запитання, комплект 105 мм гаубиць??????? Комплект це що????? Батарея, дівізіон ..............????
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20.06.2023 21:41 Відповісти
такі ж самі питання задають і на росії. Ми зараз взагалі все отримуємо комплектами - комплекти 120-мм мінометів, комплекти установок розмінування, комплекти М109, танкові комплекти...
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20.06.2023 21:51 Відповісти
комплект = кілька тисяч
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20.06.2023 21:56 Відповісти
Болшой секрет.
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20.06.2023 22:02 Відповісти
Більше, чим одна)
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20.06.2023 22:12 Відповісти
Не більше дивізіону. У Португалії не така вже й велика армія.
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20.06.2023 23:12 Відповісти
А какая разница? Даже если там одна гаубица и запасное колесо к ней - спасибо Португальцам!
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20.06.2023 23:17 Відповісти
Уточнили. 9 гаубиц. 2 батареи.
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21.06.2023 00:00 Відповісти
Дякуємо ,друзі!
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20.06.2023 21:46 Відповісти
 
 