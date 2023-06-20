Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Португалія оголосила про новий пакет допомоги, який міститиме гаубиці та бронемашини M113.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Португалії.

"Португалія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", - додали у Міністерстві.

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