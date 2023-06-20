4 825 9
Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Португалія оголосила про новий пакет допомоги, який міститиме гаубиці та бронемашини M113.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Португалії.
"Португалія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", - додали у Міністерстві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alex orly
показати весь коментар20.06.2023 21:41 Відповісти Мені подобається 5
Urs
показати весь коментар20.06.2023 21:51 Відповісти Мені подобається 4
Mod Dom
показати весь коментар20.06.2023 21:56 Відповісти Мені подобається 2
Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар20.06.2023 22:02 Відповісти Мені подобається 0
Сергій Шешеня
показати весь коментар20.06.2023 22:12 Відповісти Мені подобається 1
Койот Восточноукраинский
показати весь коментар20.06.2023 23:12 Відповісти Мені подобається 1
Oleg K #525841
показати весь коментар20.06.2023 23:17 Відповісти Мені подобається 2
Койот Восточноукраинский
показати весь коментар21.06.2023 00:00 Відповісти Мені подобається 2
Павел Иващенко #550891
показати весь коментар20.06.2023 21:46 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль