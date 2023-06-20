УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12245 відвідувачів онлайн
Новини
4 359 20

Для забезпечення водою Нікопольщини побудують новий водогін із Запоріжжя

нікополь

Для розв’язання проблем Нікопольщини з водопостачанням планують побудувати водогін від Запоріжжя до міст Марганець, Нікополь та Покров.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нікопольську РВА.

"На території району вже тривають роботи з реалізації двох програм, котрі стосуються водозабезпечення. Першою займається Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Вона передбачає побудову водогону від міста Запоріжжя до міст Марганець, Нікополь та Покров. На її реалізацію виділено близько 1.5 мільярда гривень, це Державний проєкт водозабезпечення. Президентом України поставлено завдання здійснити будівництво в максимально стислі строки", - повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

На місцевому рівні працює інша програма, котра передбачає модернізацію існуючих об’єктів інфраструктури з метою забезпечення питною водою мешканців району. Відповідно до Розпорядження КМУ на її реалізацію з державного бюджету до місцевих виділено 159.7 мільйонів гривень. Метою програми є відновлення централізованого водопостачання на території Нікопольського району. Строк її виконання залежить від безпекової ситуації. Реалізація проекту здійснюється органами місцевого самоврядування.

Також читайте: Розпочинаємо будівництво магістральних водогонів для забезпечення Півдня України водою, - Шмигаль

До моменту відновлення централізованого водопостачання громади будуть забезпечуватися привозною технічною та питною (розливною і бутельованою) водою. 

Автор: 

водопостачання (834) Нікополь (1209) вода (1180) Дніпропетровська область (3782)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
В Никополе до старого русла сотня метров,вторую неделю местная власть долбиться в носу и рассказывает сказки.
показати весь коментар
21.06.2023 00:01
+1
Скільки бабла попилять? Робимо ставки.
показати весь коментар
21.06.2023 00:08
+1
Так що в зоні дії ворожої артилерії розпочати будівництво водозаборного каналу? Чи ви це уявляєте як сто метрів шланги кинути?
показати весь коментар
21.06.2023 00:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Никополе до старого русла сотня метров,вторую неделю местная власть долбиться в носу и рассказывает сказки.
показати весь коментар
21.06.2023 00:01 Відповісти
Так що в зоні дії ворожої артилерії розпочати будівництво водозаборного каналу? Чи ви це уявляєте як сто метрів шланги кинути?
показати весь коментар
21.06.2023 00:17 Відповісти
Да.Похоже на идиотизм,а там где не достают из арты они лупят из с-300 и при чем успешно.
показати весь коментар
21.06.2023 09:10 Відповісти
Полтора года лупят по Никополю и как то по водонасосной не попали.при желании с300 может прилететь и на водозабор который планируют в районе Запорожья.
показати весь коментар
22.06.2023 15:14 Відповісти
Не шланги,а трубы.Рядом Червоногригорьевка протянули.а в Никополе открыты уголовные дела,т.к.кое что спи дили
показати весь коментар
22.06.2023 15:11 Відповісти
Если быть точнее ,то городская насосная станция находится в старой части города на Довгалевке,и от самой станции до берега было 70 метров,а до старого русла Днепра,самой глубокой его части метров 300. И не нужно никаких миллиардов что протянуть от станции дополнительные трубы на 300 метров.Правда остаётся угроза обстрелов кацапами с другой стороны.Но такая угроза намного меньше южнее Никополя где водозабор на Покров был,почему не протянуть там трубы к строку руслу, и объединить две водных ветки и подсоединить к ней Марганец.Так на порядки дешевле и быстрее.
показати весь коментар
21.06.2023 09:49 Відповісти
Більше описуйте де що знаходиться, й ще на рузьком щоб ворог з перекладачєм не замарачувався.
показати весь коментар
21.06.2023 10:04 Відповісти
Как же трудно догадаться об этом просто посмотрев в кацапскую Викимапию.Там все эти "секреты" уже много лет (больше 25) находятся на карте в общедоступном доступе.И кацапам нужно несколько секунд что бы это узнать бес моих подсказок.
показати весь коментар
21.06.2023 13:45 Відповісти
а 1.5 лярда тоді як освоїти?
показати весь коментар
21.06.2023 11:15 Відповісти
Скільки бабла попилять? Робимо ставки.
показати весь коментар
21.06.2023 00:08 Відповісти
Якщо це дійсно водогін аж до Мар'янського, то це просто чудово.
Адже там ще при совку зробили водогін на Кривий ріг, і, щоб той канал наповнити, воду підіймали на 80 м височину. На 80 з 16 м водосховища!!! Запорізької греблі вода може йти на висоті 60 м
показати весь коментар
21.06.2023 00:20 Відповісти
два пакістанці + один не пакістанець, по $250000 тисяч з кожного, залізли в залізяку яка опускається на обубенну глибину метрів 700, на подивитися на Тітанік і з ними пропала связь...
кіслорода в них на 4 суткі - весь світ шукає неборак.
війна в Україні фоном, на другому плані...
показати весь коментар
21.06.2023 00:50 Відповісти
Там не 700 а 4000метрів.
показати весь коментар
21.06.2023 01:15 Відповісти
1300 футів до Тітаніка, калькулюйте далі самі, шукайте гугліть...
хоча зовсім не в Тітаніку справа...
показати весь коментар
21.06.2023 01:25 Відповісти
Гугл каже Титанік лежить на 3800 метрів
показати весь коментар
21.06.2023 02:23 Відповісти
був не правий... мої вибачяння, моя неправда....
але запитаня так і осталося незамкнутим 2 пакістанця і ще один прідурок захoтіли подивитися на останки корабля і тих....
показати весь коментар
21.06.2023 02:38 Відповісти
Думаю в них буде вдосталь часу налюбуваттся ними,бо ляжуть поруч.
показати весь коментар
21.06.2023 03:25 Відповісти
4 суткі кіслорода.
навіть не знаю чи я хочу, шо б тих придурків, які за великі гроші на подивитися на загиблих людей знайшли...
показати весь коментар
21.06.2023 03:35 Відповісти
 
 