Для забезпечення водою Нікопольщини побудують новий водогін із Запоріжжя

Для розв’язання проблем Нікопольщини з водопостачанням планують побудувати водогін від Запоріжжя до міст Марганець, Нікополь та Покров.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нікопольську РВА.

"На території району вже тривають роботи з реалізації двох програм, котрі стосуються водозабезпечення. Першою займається Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Вона передбачає побудову водогону від міста Запоріжжя до міст Марганець, Нікополь та Покров. На її реалізацію виділено близько 1.5 мільярда гривень, це Державний проєкт водозабезпечення. Президентом України поставлено завдання здійснити будівництво в максимально стислі строки", - повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

На місцевому рівні працює інша програма, котра передбачає модернізацію існуючих об’єктів інфраструктури з метою забезпечення питною водою мешканців району. Відповідно до Розпорядження КМУ на її реалізацію з державного бюджету до місцевих виділено 159.7 мільйонів гривень. Метою програми є відновлення централізованого водопостачання на території Нікопольського району. Строк її виконання залежить від безпекової ситуації. Реалізація проекту здійснюється органами місцевого самоврядування.

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До моменту відновлення централізованого водопостачання громади будуть забезпечуватися привозною технічною та питною (розливною і бутельованою) водою.