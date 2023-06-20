УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12245 відвідувачів онлайн
Новини
1 658 15

США націлені на підтримку економічного відновлення в Україні, - Держдеп

блінкен

Адміністрація Сполучених Штатів націлена на підтримку процесу відбудови України, а також тісної взаємодії серед донорів задля досягнення цієї мети.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу за результатами зустрічі в Лондоні Дмитра Кулеби й Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен підкреслив підтримку з боку США економічного відновлення України, а також важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів", - указують у Держдепі.

Глава американської дипломатії також запевнив, що США віддані взаємодії з приватним сектором, "аби забезпечити модернізацію та відродження України".

Сторони обговорили необхідність подальших реформ в Україні з метою створення середовища для інвестицій, а також сталого економічного зростання.

Крім того, Блінкен поінформував Кулебу про результати своєї поїздки до КНР, під час якої обговорювалася й тема війни, розв’язаної Росією проти України.

Сторони також обговорили "продовження Сполученими Штатами економічної та енергетичної підтримки, а також допомоги Україні у сфері безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та ООН створять Фонд відновлення українських громад, - Мінінфраструктури

Автор: 

США (23105) підтримка (612) Блінкен Ентоні (1157) відбудова (359)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Та не відновлення зараз потрібно підтримувати, а знищення тих, хто руйнує Україну. І триколорних покидьків і їх посіпак.
показати весь коментар
21.06.2023 00:01
+4
+💯!

мінус дь'Єрмак та плюс Зброя!
Багато Зброї!

Щойно прочитав аналітику Тома Купера.
Він злий,
я теж !
показати весь коментар
21.06.2023 00:44
+4
Реальність така, що без допомоги ЄС та США ти б вже в кращому випадку бігав би у лаптях з балалайкою.
показати весь коментар
21.06.2023 00:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не відновлення зараз потрібно підтримувати, а знищення тих, хто руйнує Україну. І триколорних покидьків і їх посіпак.
показати весь коментар
21.06.2023 00:01 Відповісти
апсолютно вірно !!! тільки зовнішнє управліня від США, В.Британії, в Україну мають зайти америконські, британські суди, прокурори, спецслудби (ФБР, ЦРУ, М5, М6) і дати повну оцінку діям зе-влади та тим хто нею із залаштунків керує - усі повинні сісти і надовго за колоборціонізм, морадерство і зраду України !!!





показати весь коментар
21.06.2023 07:12 Відповісти
Це усе обіцянки та бла бла а реальність така: Захід, той що колективний, особливо Європа - це середовище пристосуванців та хробаків,тож їхнє суспільство має гострий дифіцит сміливості, непередбачуваності, саме цього вони і очікують від нас, їм не потрібні грічкосії, у їхньому суспільстві цього вистачає.
показати весь коментар
21.06.2023 00:02 Відповісти
Реальність така, що без допомоги ЄС та США ти б вже в кращому випадку бігав би у лаптях з балалайкою.
показати весь коментар
21.06.2023 00:48 Відповісти
Тамагавки и авиация плюс вступление Украины в НАТО. А это все болтовня.
показати весь коментар
21.06.2023 00:16 Відповісти
Надо было пользоваться лендлизом

Траншей в виде денег, на все это нет и не будет
показати весь коментар
21.06.2023 00:30 Відповісти
націлитися треба на знищення дєрьмачні - без цього жодного екномічного відновлення не буде. але спочатку - авіація та ппо!!
показати весь коментар
21.06.2023 00:35 Відповісти
+💯!

мінус дь'Єрмак та плюс Зброя!
Багато Зброї!

Щойно прочитав аналітику Тома Купера.
Він злий,
я теж !
показати весь коментар
21.06.2023 00:44 Відповісти
причем тут ермак? Тут зеленский самая большая гнида и только потом те. кого он привел и кого покрывает.
показати весь коментар
21.06.2023 05:28 Відповісти
зе ніхто, і звани його ніяк, так собі тупий недо-навчений акторишка-блазень з 95-а-налу !!! усіх до влади, під гасламит "нада просто перестать стрелять", "вайна вигодна Парашенку", "кацкая разніца", "хуже не будет",привели олігархи, насамеред беня к. і К, в яких Порорх відібрав, збанкрутілий до тла, Приватбанк і недавав красти !!!







показати весь коментар
21.06.2023 06:51 Відповісти
річ у тім, що зе-лупа - занадто тупий: через свою дибільність він може робити як зло, так й щось добре (ніц не розуміючи, що воно робить). це такий ґенератор випадкових чисел, який ніц не "відстрілює", що відбувається довкола й які наслідки його дій та бездіяльности. а от дєрьмак цілком розуміє, що й для чого він робить. так би мовити, він - зло осмислене.
показати весь коментар
21.06.2023 11:40 Відповісти
Вдячні українці мають назвати вулиці в своїх містах на честь Тоні Блінкіна (нащадка нашого земляка), Бориса Джонсона, Джо Байдена, Анджея Дуди (онука сотника УПА) та, можливо ще деяких друзів України

Вони нам допомогли,
ми маємо бути вдячними!
показати весь коментар
21.06.2023 00:41 Відповісти
Обнадеживающе. Неужели зеленского и его шоблу посадим?
показати весь коментар
21.06.2023 05:26 Відповісти
 
 