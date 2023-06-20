США націлені на підтримку економічного відновлення в Україні, - Держдеп
Адміністрація Сполучених Штатів націлена на підтримку процесу відбудови України, а також тісної взаємодії серед донорів задля досягнення цієї мети.
Про це йдеться в повідомленні Держдепу за результатами зустрічі в Лондоні Дмитра Кулеби й Ентоні Блінкена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен підкреслив підтримку з боку США економічного відновлення України, а також важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу платформу координації донорів", - указують у Держдепі.
Глава американської дипломатії також запевнив, що США віддані взаємодії з приватним сектором, "аби забезпечити модернізацію та відродження України".
Сторони обговорили необхідність подальших реформ в Україні з метою створення середовища для інвестицій, а також сталого економічного зростання.
Крім того, Блінкен поінформував Кулебу про результати своєї поїздки до КНР, під час якої обговорювалася й тема війни, розв’язаної Росією проти України.
Сторони також обговорили "продовження Сполученими Штатами економічної та енергетичної підтримки, а також допомоги Україні у сфері безпеки".
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Траншей в виде денег, на все это нет и не будет
мінус дь'Єрмак та плюс Зброя!
Багато Зброї!
Щойно прочитав аналітику Тома Купера.
Він злий,
я теж !
Вони нам допомогли,
ми маємо бути вдячними!