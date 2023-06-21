Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному. ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри українських військових, які визволили населений пункт Благодатне Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ фото бійців опублікував Сергій Михальчук.

Він зазначив "Велика Визвольна війна.Благодатне, Донецька область 10.06.2023. 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша".

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