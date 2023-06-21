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Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному. ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри українських військових, які визволили населений пункт Благодатне Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ фото бійців опублікував Сергій Михальчук. 

Він зазначив "Велика Визвольна війна.Благодатне, Донецька область 10.06.2023. 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 68 ОЄБр визволили Благодатне та захопили у полон окупантів. ВIДЕО

Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 01
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 02
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 03
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 04
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 05
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 06
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 07
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 08
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 09
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 10
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 11
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 12
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 13
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 14
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 15
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 16
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 17
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 18
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 19
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 20
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 21
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 22
Воїни 68-ї єгерської бригади у визволеному Благодатному 23

Автор: 

68 окрема єгерська бригада (80) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+44
Які гарні та благородні наші хлопці!
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21.06.2023 00:50
+28
Слава визволителям!
Смерть ворогам!
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21.06.2023 00:50
+27
Пес місцевий зовсім худий, але машину вже стереже. Знає тварина де добрі люди.
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21.06.2023 00:57
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Слава визволителям!
Смерть ворогам!
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21.06.2023 00:50 Відповісти
Які гарні та благородні наші хлопці!
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21.06.2023 00:50 Відповісти
І собачка, бо тваринки на сьогодні їх справжні друзі
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21.06.2023 07:32 Відповісти
У воинов егерской бригады совершенно эпические лица:

таких персонажей можно сразу, без дублей снимать в новой экранизации эпического романа "Тарас Бульба" о несгибаемых воинах-козаках ...

Достойные наследники козаков-богатырей Тараса Бульбы, Мосия Шило, Остапа Бульбы.
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21.06.2023 08:40 Відповісти
Ви це їм напишіть,бо я написала,що їх фото це класика і шедеври війни. Їм було приємно, уже відповіли сердечком.
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21.06.2023 09:22 Відповісти
пани Валентина, а на какой электронный адрес можно отправить воинам-егерям отзыв о них, как о персонажах бессмертного эпоса "Тарас Бульба" ?
Вы на какой адрес отправили ваш текст ? Благодарю заранее за Ваш ответ.

Хай щастить!
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21.06.2023 09:49 Відповісти
Натисніть на слові опублікував
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21.06.2023 09:55 Відповісти
Понятно. Благодарю, пани Валентина.
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21.06.2023 09:59 Відповісти
Мусій
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27.10.2023 16:16 Відповісти
На 16 фото Тарас Григорович наче радий бачити своїх людей, які слідують його Заповіту.
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21.06.2023 00:52 Відповісти
Пес місцевий зовсім худий, але машину вже стереже. Знає тварина де добрі люди.
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21.06.2023 00:57 Відповісти
Так ведь этот местный пес только что, один день назад освобожден из-под орковской оккупации: он полтора года провёл в оккупации бессердечных уродов.

За первую же неделю добрейшие украинские егеря откормят этого симпатичного оголодавшего пса.
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21.06.2023 09:57 Відповісти
там ваш военный корабль отплывает..не опоздайте
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21.06.2023 01:03 Відповісти
Тебе вже послали по курсу, блудна вівця! 😂

Дякую автору за фантастичні фото наших Героїв!
Які гарні обличчя,
Українці - найкращі !
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21.06.2023 01:08 Відповісти
не мучай язика !

пшьол вон !
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21.06.2023 01:15 Відповісти
Благодатне це вже біля Соледара та Красної Гори, далі на південь наші у Берхівці. Що з кацапами на трасі М03 в сторону Миньківки? Втекли чи потрапили в оточення?

Дякуємо, Герої !
Ви - самі круті Воїни в світі!
Бережи вас Бог!
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21.06.2023 01:04 Відповісти
Мабуть таки помилився із Благодатним під Соледаром.
Щойно прочитав Тома Купера.
Ситуація на південному напрямку надзвичайно складна.
Наші Воїни це Герої !
Бережи вас Бог !
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21.06.2023 01:12 Відповісти
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21.06.2023 01:28 Відповісти
Слава Героям.
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21.06.2023 01:04 Відповісти
Господи, бережи наших воїнів! Перемога за нами!
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21.06.2023 04:33 Відповісти
А нащо світити локації? 1,5 роки війни ще не навчили?
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21.06.2023 05:44 Відповісти
Да их там давно нет пошли дальше.
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21.06.2023 07:23 Відповісти
Яке Благодатне,бо є три в Донецькій? Вугледар, Бахмут?
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21.06.2023 07:40 Відповісти
Велика подяка і уклін нашим Героям! Бережіть себе наші дорогі.
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21.06.2023 08:39 Відповісти
Красунчики наші.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2023 09:47 Відповісти
 
 