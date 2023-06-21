Генсек ООН Гутерріш закликав продовжити зернову угоду, яку блокує Росія
Генеральний секретар ООН розчарований уповільненням темпів інспекції суден у рамках Чорноморської ініціативи та одностороннім виключенням Росією порту "Південний" із зернової угоди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник речника Генсека Фархан Гак.
Він указав, що ці чинники призвели до гальмування руху суден через українські морські порти та падіння поставок продовольства на світові ринки.
"Експорт продовольства через морський гуманітарний коридор значно скоротився з пікових 4,2 млн тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн у травні, що є найнижчим показником від початку реалізації ініціативи", – зазначив Гак.
За його словами, генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та наполегливо просить їх "докласти всіх зусиль, аби забезпечити продовження цієї життєво важливої угоди, термін дії якої минає 17 липня".
Гак також нагадав, що, крім зернової угоди, між РФ та ООН було укладено так званий "Меморандум про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства і добрив", виконання якого вимагає Москва, аби пом’якшити результати дії західних санкцій.
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Доки є труба - буде шантаж. І наступний - пускати до порту Південний корита мокш під аміак..а що буде в тих коритах..
"Блакитні авіаносці".
не втомимося? - то все буде не зелена Україна!
ПОТРІБНО ВЖЕ ДАВНО СТАВИТИ ІНТЕРЕСИ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ ВИЩЕ ЧИМ ЧИЇСЬ!!!!!!
правильно було б назвати УГОДА ПО ЗНЯТТЮ САНКЦІЙ З ТОРГІВЛІ РОСІЙСЬКИМ АМІЯКОМ.
те, що до російського аміяку прив'язали українське зерно лише маскує торгівлю на крови з путіним.
досвід показав що кораблі з зерном цілком реально з Одеси в болгарію чи в туреччину водити і без згоди росії.
А может нужно разобраться с российским пиратством на море раз так в мире все хотят кушать? Тут надо сделать однозначный выбор.
ООН - на милo
А на підрив ГЕС і сотні жертв якось пох.
****** гниди😡