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Новини
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Генсек ООН Гутерріш закликав продовжити зернову угоду, яку блокує Росія

гутерріш

Генеральний секретар ООН розчарований уповільненням темпів інспекції суден у рамках Чорноморської ініціативи та одностороннім виключенням Росією порту "Південний" із зернової угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник речника Генсека Фархан Гак.

Він указав, що ці чинники призвели до гальмування руху суден через українські морські порти та падіння поставок продовольства на світові ринки.

"Експорт продовольства через морський гуманітарний коридор значно скоротився з пікових 4,2 млн тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн у травні, що є найнижчим показником від початку реалізації ініціативи", – зазначив Гак.

За його словами, генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та наполегливо просить їх "докласти всіх зусиль, аби забезпечити продовження цієї життєво важливої угоди, термін дії якої минає 17 липня".

Гак також нагадав, що, крім зернової угоди, між РФ та ООН було укладено так званий "Меморандум про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства і добрив", виконання якого вимагає Москва, аби пом’якшити результати дії західних санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН стурбована тим, що Росія може вийти із зернової угоди, - генсек Гутерріш

Автор: 

зерно (3121) Гутерріш Антоніу (391) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+13
ООН не зернові угоди повинна налагоджувати, а військову охорону громадянських судів від терроризму РФ
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21.06.2023 02:08
+11
Ніяких аміакопроводів, нам ще не вистачало щоб запустили хімію по всій території України, аж до Одеси , а потім кацапи підірвуть той аміакопровід як в Харьківській області і ми своїми руками зробимо собі техногену хімічну катастрофу, подібну жо застосування хімічної зброї. А що 00н, знову нічого не побачать як з Каховською ГЕС.
ПОТРІБНО ВЖЕ ДАВНО СТАВИТИ ІНТЕРЕСИ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ ВИЩЕ ЧИМ ЧИЇСЬ!!!!!!
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21.06.2023 02:41
+11
для цього як мінімум треба мати в Україні, проукраїінску владу, а не це збіговисько зе-запроданців, зе корукціонерів що є зараз !!!

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21.06.2023 03:12
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закликунярій 2!
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21.06.2023 01:34 Відповісти
Кликуша 😕
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21.06.2023 01:40 Відповісти
ООН-Организация Обьединённых Ни@уянеделателей.
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21.06.2023 01:41 Відповісти
Организация Озабоченных Наций
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21.06.2023 01:50 Відповісти
Колись ООН воювали в Кореї проти комунізму. Тепер клуб високооплачуваних балаболів, яких всі ігнорують.
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21.06.2023 01:44 Відповісти
Уявляю гітлерівці інспектують кораблі американців з ленд - лізом щоб в них не було зброї...
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21.06.2023 01:50 Відповісти
Дістали москалі своїм аміакопровідом. Його треба розфіячити до бєніної мами. Стірол бомжі мокшанськи давно вже розібрали..

Доки є труба - буде шантаж. І наступний - пускати до порту Південний корита мокш під аміак..а що буде в тих коритах..
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21.06.2023 02:03 Відповісти
ООН не зернові угоди повинна налагоджувати, а військову охорону громадянських судів від терроризму РФ
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21.06.2023 02:08 Відповісти
+💯!

"Блакитні авіаносці".
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21.06.2023 07:44 Відповісти
нам би всім не втомитися, бо ознаки вже є....
не втомимося? - то все буде не зелена Україна!
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21.06.2023 02:09 Відповісти
Ніяких аміакопроводів, нам ще не вистачало щоб запустили хімію по всій території України, аж до Одеси , а потім кацапи підірвуть той аміакопровід як в Харьківській області і ми своїми руками зробимо собі техногену хімічну катастрофу, подібну жо застосування хімічної зброї. А що 00н, знову нічого не побачать як з Каховською ГЕС.
ПОТРІБНО ВЖЕ ДАВНО СТАВИТИ ІНТЕРЕСИ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ ВИЩЕ ЧИМ ЧИЇСЬ!!!!!!
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21.06.2023 02:41 Відповісти
для цього як мінімум треба мати в Україні, проукраїінску владу, а не це збіговисько зе-запроданців, зе корукціонерів що є зараз !!!

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21.06.2023 03:12 Відповісти
Прикольно читати коментарі від людей далекіх від сільского господарства.А як виживати сз виробникам?Банкрутство?
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21.06.2023 06:30 Відповісти
Якщо мокши підірвуть трубу - ваше сільське господврство щезне..і не тільки воно.
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21.06.2023 06:43 Відповісти
Якщо.
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21.06.2023 08:21 Відповісти
Від дебільного ворога треба очікувати все. Починаючи з найгіршого результату.
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21.06.2023 08:24 Відповісти
Гутереш, а шо там з конвенціями про вільне мореплавство? Чи морська блокада України нічого не порушує?
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21.06.2023 02:49 Відповісти
Банани з апельсинами нехай їдять, підкацапники.
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21.06.2023 03:30 Відповісти
ну таке - в нікуди вихлоп, як завжди....
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21.06.2023 03:43 Відповісти
почитав почитав і тобто ніхто за відбулавлену зелену тварюку себе не звинувачюває - то все захід.... - ну ну...
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21.06.2023 04:24 Відповісти
Я згоден про тварюку. Але мені цікаво-ти від душі так тут поливаєш, чи бос видав завдання?
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21.06.2023 06:31 Відповісти
Ось так повинно виглядати розблокування морської блокади України !
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21.06.2023 04:38 Відповісти
ЗЕРНОВА УГОДА це брехлива назва, що приховує правду.

правильно було б назвати УГОДА ПО ЗНЯТТЮ САНКЦІЙ З ТОРГІВЛІ РОСІЙСЬКИМ АМІЯКОМ.

те, що до російського аміяку прив'язали українське зерно лише маскує торгівлю на крови з путіним.

досвід показав що кораблі з зерном цілком реально з Одеси в болгарію чи в туреччину водити і без згоди росії.
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21.06.2023 05:10 Відповісти
Біднінєгриздохнуть. Аха. А не пробували плодитись відповідно до своїх достатків?
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21.06.2023 06:33 Відповісти
Интересно, кого именно он призвал продолжить угоду?
А может нужно разобраться с российским пиратством на море раз так в мире все хотят кушать? Тут надо сделать однозначный выбор.
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21.06.2023 07:02 Відповісти
Одночасно розчарований "одностороннім виключенням Росією порту "Південний" із зернової угоди. " і тут же "закликає всі сторони". Просто когнітивний дисонанс якийсь
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21.06.2023 07:12 Відповісти
він просто добре оплачувана пустомeля,
ООН - на милo
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21.06.2023 08:23 Відповісти
Я не хочу такого мила. Самі мийтеся
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21.06.2023 08:26 Відповісти
Блокують кацапи? Ніяких поступок, забороніть їх кораблям заходити в порти країн, які входять в ООН, а таких здається 99,9999%
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21.06.2023 08:12 Відповісти
Походу "Стурбованому" пану перестали приходити відкати від зернової угоди, от і переживає, за віллу і утримання автопарку і яхти вчасно ж потрібно платити.
А на підрив ГЕС і сотні жертв якось пох.
****** гниди😡
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21.06.2023 09:46 Відповісти
 
 