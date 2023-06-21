Генсек ООН Гутерріш закликав продовжити зернову угоду, яку блокує Росія

Генеральний секретар ООН розчарований уповільненням темпів інспекції суден у рамках Чорноморської ініціативи та одностороннім виключенням Росією порту "Південний" із зернової угоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник речника Генсека Фархан Гак.

Він указав, що ці чинники призвели до гальмування руху суден через українські морські порти та падіння поставок продовольства на світові ринки.

"Експорт продовольства через морський гуманітарний коридор значно скоротився з пікових 4,2 млн тонн у жовтні 2022 року до 1,3 млн у травні, що є найнижчим показником від початку реалізації ініціативи", – зазначив Гак.

За його словами, генеральний секретар ООН закликає сторони прискорити операції та наполегливо просить їх "докласти всіх зусиль, аби забезпечити продовження цієї життєво важливої угоди, термін дії якої минає 17 липня".

Гак також нагадав, що, крім зернової угоди, між РФ та ООН було укладено так званий "Меморандум про взаєморозуміння щодо російського експорту продовольства і добрив", виконання якого вимагає Москва, аби пом’якшити результати дії західних санкцій.

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