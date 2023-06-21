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Новини Війна
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У Хмельницькій області чули вибухи під час тривоги, - ОВА

тривога

Вночі 21 червня в Україні оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Хмельницької ОВА, в Хмельницькій області було чутно вибухи. 

Жодних подробиць наразі не повідомляється. 

Також читайте: Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Хмельницькій області пошкоджено 6 будинків, жертв немає, - ОВА

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вибух (4487) Хмельниччина (914) повітряна тривога (925)


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Зелені знов злили, де техніка на аеродромі?
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21.06.2023 07:23 Відповісти
ніхто не думав про застосування дирижаблів від "мопедів"?

https://espreso.tv/article/2015/04/04/tvorec_suchasnykh_dyryzhabliv_pasternak

Творець ******** дирижаблів Пастернак: Ми зробили "підводний човен" для неба

4 квітня, 2015 субота

22:00

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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://espreso.tv/article/2015/04/04/tvorec_suchasnykh_dyryzhabliv_pasternak https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/article/2015/04/04/tvorec_suchasnykh_dyryzhabliv_pasternak

Інженер Ігор Пастернак, засновник компанії Aeros - найбільшого виробника аеростатів та дирижаблів у світі, у програмі "Вечір із Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV розповів про революцію у транспорті, повітряні "підводні човни" та про українсько-американський погляд на агресію Росії

Про те, як все починалося

Це пов'язано зі Львовом - там завжди хочеться того, чого немає. Але, напевно, найвлучніша відповідь - так вийшло. Десь мені пощастило, мрія дитинства переросла у професію. Напевно, щось було у Львові, в повітрі, звичайно, воно там ще залишилося.
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21.06.2023 07:28 Відповісти
 
 