У Хмельницькій області чули вибухи під час тривоги, - ОВА
Вночі 21 червня в Україні оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Хмельницької ОВА, в Хмельницькій області було чутно вибухи.
Жодних подробиць наразі не повідомляється.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://espreso.tv/article/2015/04/04/tvorec_suchasnykh_dyryzhabliv_pasternak
Творець ******** дирижаблів Пастернак: Ми зробили "підводний човен" для неба
4 квітня, 2015 субота
22:00
Поділитися:
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://espreso.tv/article/2015/04/04/tvorec_suchasnykh_dyryzhabliv_pasternak https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/article/2015/04/04/tvorec_suchasnykh_dyryzhabliv_pasternak
Інженер Ігор Пастернак, засновник компанії Aeros - найбільшого виробника аеростатів та дирижаблів у світі, у програмі "Вечір із Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV розповів про революцію у транспорті, повітряні "підводні човни" та про українсько-американський погляд на агресію Росії
Про те, як все починалося
Це пов'язано зі Львовом - там завжди хочеться того, чого немає. Але, напевно, найвлучніша відповідь - так вийшло. Десь мені пощастило, мрія дитинства переросла у професію. Напевно, щось було у Львові, в повітрі, звичайно, воно там ще залишилося.