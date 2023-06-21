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Новини
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Британія сьогодні оголосить про великий пакет фінансової підтримки для України

сунак

Велика Британія оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України, який включає кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів та двосторонню допомогу у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу британського уряду.

Як зазначається, оголошення має відбутися у середу на конференції з відновлення України, що відбудеться у Лондоні.

Фінансування покликане зміцнити економічну стабільність України на тлі російської повномасштабної військової агресії, що триває, і на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл і лікарень.

За словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, це "перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, наданий країною G7, що наголошує на непохитній прихильності Великої Британії до країни як зараз, так і в майбутньому".

Таким чином невійськова допомога Британії для України становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) як двосторонньої допомоги.

Також читайте: Велика Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України, - ЗМІ

Президент Групи Світового банку Аджай Банга зазначає, що понад 400 компаній із 38 країн обіцяють підтримати відновлення та післявоєнну реконструкцію України після широкомасштабного вторгнення РФ.

Глава британського уряду також оголосить про надання до 318 мільйонів доларів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку, British International Investment (BII).

Як йдеться у релізі Даунінг-стріт, фінансування BII збільшить допомогу Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги під час стихійних лих, програми реформ та енергетичні проекти. У публікації зазначено, що більш ніж половина фінансування BII буде використана для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН та Червоний Хрест.

Автор: 

Велика Британія (5620) допомога (8382) фінансування (3131) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+2
рашка за все заплатить...
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21.06.2023 07:02
+2
ЧОМУ немає адресної допомоги людям напряму

Чому дають гроші владі а не людям.

нам немає нічого ВПО взагалі за що жити, Даже африканці було 3 чол, і втікли нєгри ні роботи ні допомоги а ми надіялись і ВИживемо, бо Влада зняли оту милостиню, "2000 гр бо ми з ССумської обл.
Я доживу до виборів щоб розказувати людям за зелену потвору

Невже вони незнають на Заході щоми просто вимираємо від хвороб і недоїданя, знають і деребаннять . Я непрошу тих гнид нічого а застерігаю Захід від тотального грабунку людей.

люди треба як м,ясо і точка.
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21.06.2023 08:12
+1
Лишь бы липкие ладошки гетьмановича и его мамаши держались от этих деньжат подальше.
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21.06.2023 08:22
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Кредити бере влада, а віддають люди. Потім будуть піднімати ціни на все з вереском, що кредити треба віддавати, це вимога кредиторів. Вже Енергоатом і залишки майна готуються віддавати.
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21.06.2023 06:44 Відповісти
рашка за все заплатить...
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21.06.2023 07:02 Відповісти
Тому різко перестали згадувати репарації та контрибуції. Навіть гроші за Абрамовича за "Челсі" Британія збирається залишить собі, бо ніби багато потратилась на наших біженців.
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21.06.2023 07:06 Відповісти
Британія не збирається залишати собі конфісковані гроші кацапських олігархів. Про це була новина декілька днів тому.
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21.06.2023 08:39 Відповісти
"Торік у травні Англійська прем'єр-ліга схвалила продаж клубу консорціуму https://podrobnosti.ua/2446798-londonskij-chels-kupu-amerikanskij-mljarder-todd-bel-za-425-mlrd-funtv-sterlngv.html американського бізнесмена Тодда Боелі. Згідно з умовами ліцензії уряду Британії, гроші від продажу клубу мають переказати на допомогу українським біженцям. ЗМІ писали, що розмір фонду становитиме 2,34 млрд фунтів стерлінгів.

14 червня https://www.telegraph.co.uk/football/2023/06/13/eu-demands-leave-23bn-sale-of-roman-abramovich-chelsea/ Daily Telegraph з посиланням на джерела повідомила, що переказ коштів від продажу футбольного клубу "Челсі" затримується через розбіжності ЄС та британського уряду. Лондон планує передати кошти на допомогу українським біженцям, Брюссель просить направити їх безпосередньо Києву."
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21.06.2023 08:46 Відповісти
якщо і так, то мають всі права! не тобі робити зауваження Британії! Вона чи не найбільше з усіх допомагає Україні і просуває нас!
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21.06.2023 18:55 Відповісти
ЧОМУ немає адресної допомоги людям напряму

Чому дають гроші владі а не людям.

нам немає нічого ВПО взагалі за що жити, Даже африканці було 3 чол, і втікли нєгри ні роботи ні допомоги а ми надіялись і ВИживемо, бо Влада зняли оту милостиню, "2000 гр бо ми з ССумської обл.
Я доживу до виборів щоб розказувати людям за зелену потвору

Невже вони незнають на Заході щоми просто вимираємо від хвороб і недоїданя, знають і деребаннять . Я непрошу тих гнид нічого а застерігаю Захід від тотального грабунку людей.

люди треба як м,ясо і точка.
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21.06.2023 08:12 Відповісти
От клятий "порохобот", чого захотів. Якщо платити ВПО по 10000 грн, то не буде за що знімати сєріали і тєлємарафон, а ще не буде грошей купляти яйця по 17 грн штука.
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21.06.2023 08:38 Відповісти
Лишь бы липкие ладошки гетьмановича и его мамаши держались от этих деньжат подальше.
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21.06.2023 08:22 Відповісти
Воно без м'якого знаку.
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21.06.2023 10:19 Відповісти
У нас чомусь насєлєніє бачить виключно польську підтримку, бо поляки активно піарять свої донати. Хоч на сьогодні Британія задонатила Україну на суму більшу ніж польська на 6 млрд долл! Тобто Британія друга у світі за допомогою Україні! Тому може ось де цей братній народ, а не ті, що перекривають рух наших фур із експортом у ЄС і повчають нас як неневидіти УПА і Бандеру!
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21.06.2023 08:28 Відповісти
Дякуємо. Будь ласка, під повним вашим контролем.
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21.06.2023 10:21 Відповісти
 
 