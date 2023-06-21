Британія сьогодні оголосить про великий пакет фінансової підтримки для України
Велика Британія оголосить про історичний пакет фінансової підтримки для України, який включає кредитні гарантії Світового банку на суму 3 мільярди доларів та двосторонню допомогу у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.
Як зазначається, оголошення має відбутися у середу на конференції з відновлення України, що відбудеться у Лондоні.
Фінансування покликане зміцнити економічну стабільність України на тлі російської повномасштабної військової агресії, що триває, і на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на утримання шкіл і лікарень.
За словами прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, це "перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, наданий країною G7, що наголошує на непохитній прихильності Великої Британії до країни як зараз, так і в майбутньому".
Таким чином невійськова допомога Британії для України становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (понад 6 млрд доларів), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) як двосторонньої допомоги.
Президент Групи Світового банку Аджай Банга зазначає, що понад 400 компаній із 38 країн обіцяють підтримати відновлення та післявоєнну реконструкцію України після широкомасштабного вторгнення РФ.
Глава британського уряду також оголосить про надання до 318 мільйонів доларів нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку, British International Investment (BII).
Як йдеться у релізі Даунінг-стріт, фінансування BII збільшить допомогу Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги під час стихійних лих, програми реформ та енергетичні проекти. У публікації зазначено, що більш ніж половина фінансування BII буде використана для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН та Червоний Хрест.
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14 червня https://www.telegraph.co.uk/football/2023/06/13/eu-demands-leave-23bn-sale-of-roman-abramovich-chelsea/ Daily Telegraph з посиланням на джерела повідомила, що переказ коштів від продажу футбольного клубу "Челсі" затримується через розбіжності ЄС та британського уряду. Лондон планує передати кошти на допомогу українським біженцям, Брюссель просить направити їх безпосередньо Києву."
Чому дають гроші владі а не людям.
нам немає нічого ВПО взагалі за що жити, Даже африканці було 3 чол, і втікли нєгри ні роботи ні допомоги а ми надіялись і ВИживемо, бо Влада зняли оту милостиню, "2000 гр бо ми з ССумської обл.
Я доживу до виборів щоб розказувати людям за зелену потвору
Невже вони незнають на Заході щоми просто вимираємо від хвороб і недоїданя, знають і деребаннять . Я непрошу тих гнид нічого а застерігаю Захід від тотального грабунку людей.
люди треба як м,ясо і точка.