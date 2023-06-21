Ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині, - ОВА

Пізно ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог атакував з важкої артилерії та безпілотника.

"Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли", - додав очільник ОВА.

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