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Новини Війна
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Ворог двічі бив по акваторії Очаківської громади, - ОВА

очаків

Вчора, 20 червня, о 13:32 та 17:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Також читайте: На Миколаївщині знищено 3 "шахеди", під ворожим обстрілом опинилися дві громади, - ОВА

Автор: 

обстріл (28725) Очаків (206)


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И будут бить. Терпилы и латентные совкодрочеры.. До сих на памятник Суворову молитесь...
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21.06.2023 08:22 Відповісти
Навіщо ще і глушать рибу?
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21.06.2023 09:10 Відповісти
 
 