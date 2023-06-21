Ворог двічі бив по акваторії Очаківської громади, - ОВА

Вчора, 20 червня, о 13:32 та 17:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Постраждалих немає. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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