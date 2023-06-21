Ворог обстріляв Вовчанськ, зруйновано будинок, - ОВА

Сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

У с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

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У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

"Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9,3 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів", - резюмує очільник регіону.