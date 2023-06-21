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Новини Війна
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Ворог обстріляв 7 громад на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА. 

Як зазначається, вночі та вранці росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

- Середино-Будська громада: був обстріл з міномету (27 вибухів) та з АГС (20 вибухів).

- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномету (5 вибухів).

- Юнаківська громада: здійснено обстріл з міномету (3 вибухи).

- Есманська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

- Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

- Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з САУ (7 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти протягом 20 червня здійснили 14 обстрілів Сумщини, зафіксовано 109 вибухів, - ОВА

"Попередньо - без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури", - додали в ОВА. 

Автор: 

обстріл (28725) Сумська область (3733)


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А ми скільки цілей знищили по то сторону кордону?
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21.06.2023 10:20 Відповісти
Наука на це відповіді не має, ми не терористи, як заявляв наш керманич.
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21.06.2023 10:25 Відповісти
Настамнєт. Чи ви не в курсі?
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21.06.2023 11:01 Відповісти
 
 