У Білорусі оголосили про початок "мобілізаційного навчання", воно триватиме до 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РБ, передає Цензор.НЕТ.

"У період із 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання.

Ці навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. Їхня основна мета – оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони РБ, під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі на користь укомплектування військових комісаріатів.

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