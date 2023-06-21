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У Білорусі оголосили про початок "мобілізаційного навчання"

білорусь

У Білорусі оголосили про початок "мобілізаційного навчання", воно триватиме до 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РБ, передає Цензор.НЕТ.

"У період із 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання.

Ці навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь. Їхня основна мета – оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони РБ, під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі на користь укомплектування військових комісаріатів.

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Автор: 

Білорусь (7944) військові навчання (2778)


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Топ коментарі
+12
Мій знайомий колись вирішив отримать другу вищу освіту і майже в тридцять років поступив до ВУЗу Але з ним разом у групі учився чоловік у віці більше 50-ти Хвалився що вчиться все життя і це буде його П"ЯТА вища освіта На четвертому курсі щез Вияснилося - потрапив у "дурку" Шизофренія Сказали "перевчився"!
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21.06.2023 10:36
+7
Вейшнорія готує агресію проти цього колгоспу? 🤔
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21.06.2023 10:40
+5
Картоху будуть копати?
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21.06.2023 10:32
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21.06.2023 10:25 Відповісти
Картоху будуть копати?
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21.06.2023 10:32 Відповісти
бачу ставки в цій війні підняли максимально вище.не хоче нечисть помирать.
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21.06.2023 10:33 Відповісти
картопля б'ється в смертельних муках і намагаєтсья затягти в пекло якомога більше співгромадян
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21.06.2023 10:34 Відповісти
Мій знайомий колись вирішив отримать другу вищу освіту і майже в тридцять років поступив до ВУЗу Але з ним разом у групі учився чоловік у віці більше 50-ти Хвалився що вчиться все життя і це буде його П"ЯТА вища освіта На четвертому курсі щез Вияснилося - потрапив у "дурку" Шизофренія Сказали "перевчився"!
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21.06.2023 10:36 Відповісти
''Горє от ума''.
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21.06.2023 10:38 Відповісти
Полученные знания вошли в конфликт друг с другом.
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21.06.2023 13:43 Відповісти
Вейшнорія готує агресію проти цього колгоспу? 🤔
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21.06.2023 10:40 Відповісти
Ху.ло №2 косплеит Ху.ло №1
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21.06.2023 10:46 Відповісти
ані ЖДУТ...
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21.06.2023 10:52 Відповісти
Ждут...ядерні ракети навіть у відповідь...ждут ..тай ждут..мов це їх не стосується
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21.06.2023 10:54 Відповісти
качество населения в постсовковых странах одинаковое
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21.06.2023 10:54 Відповісти
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21.06.2023 12:56 Відповісти
 
 