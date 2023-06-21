США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, зокрема й для України

Міноборони США уклало угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense щодо замовлення ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) на $1,1 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Пентагона.

Очікується, що замовлення буде виконано до 31 січня 2027 року.

Зазначається, що контракт передбачає незасекречені закордонні військові поставки до України, Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії - на них припадає 39% від вартості контракту.

"Цей контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, початкових і польових запасних частин", - додали у Пентагоні.

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