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США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, зокрема й для України

amraam

Міноборони США уклало угоду з компанією Raytheon Missiles and Defense щодо замовлення ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) на $1,1 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Пентагона.

Очікується, що замовлення буде виконано до 31 січня 2027 року.

Зазначається, що контракт передбачає незасекречені закордонні військові поставки до України, Бахрейну, Бельгії, Болгарії, Канади, Фінляндії, Угорщини, Італії, Японії, Нідерландів, Норвегії, Катару, Саудівської Аравії, Сінгапуру, Південної Кореї, Іспанії, Швейцарії та Великої Британії - на них припадає 39% від вартості контракту.

"Цей контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM, телеметричної системи AMRAAM, початкових і польових запасних частин", - додали у Пентагоні.

Також читайте: Україна матиме власний шлях вступу до НАТО, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1432) ракети (4033)


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21.06.2023 10:54 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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21.06.2023 10:55 Відповісти
Зокрема і побільше....
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21.06.2023 10:58 Відповісти
Ну й нафіга вони нам?
До стратегічних бомбардувальників все одно не дістануть.
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21.06.2023 11:00 Відповісти
Дістануть до винищувачів, які з далекої відстані безкарно полюють на наші гвинтокрили, МіГи і Су...
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21.06.2023 11:17 Відповісти
Они используются в норвежско-американском ПРК NASAMS.
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21.06.2023 16:15 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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21.06.2023 11:04 Відповісти
AIM-120 AMRAAM ракеты класса воздух-воздух Пуск ракет может осуществляться с рельсовых пусковых устройств LAU-127A (истребители F/A-18C/D), LAU-128A (F-15) и LAU-129A (F-16),
а так же в ЗРК НАСАМС, используемых в Украине.
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21.06.2023 16:23 Відповісти
А бідоно-недоумки скакали вчора, чекали на atacms від притирка вже.

Очікується, що замовлення буде виконано до 31 січня 2027 року. Джерело:

... голосніше дякуйте, бо вашингтонський поплічник х**ла не чує.
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21.06.2023 19:31 Відповісти
 
 