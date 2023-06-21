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Новини
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На мережах "Укренерго" аварійна ситуація. У низці районів Києва екстрені відключення

світло

На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, по Києву відключено 100 тис. споживачів.

"Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

Читайте також: Внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі у Донецькій, Сумській та Харківській областях, - "Укренерго"

Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.

Автор: 

Київ (19542) електроенергія (6223) Укренерго (2704) відключення світла (1089)


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Топ коментарі
+11
А що таке, що трапилося?
Прилетів (вдалих) не було.
Хтось забагато електроенергії "з'їв" чи вдало продав за кордон?
Чи просто Ахметов з Зеленським пиляють надбавку за електрику для населення?
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21.06.2023 10:56
+8
Обожнюю конспіролухів, вони такі смішні іноді...
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21.06.2023 10:59
+7
Яким боком тут приплетено "зʼїв" чи "вдало продав" чи "пиляють надбавку" до технічної аварії?
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21.06.2023 10:58
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23 червня засідання РНБО...
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21.06.2023 10:55 Відповісти
вчера читаю директор Сяйво ДЭТЭК ноет мало мол подняли тариф на свет население всего 2,64 грн а НАДА 5,44 грн никак жидовьско татарская шобла не нажрутся что то Ринатик зсиделся ТУТ ?!
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21.06.2023 11:10 Відповісти
Там мабуть ще й павєдєніє Мера Кличко на павєсткє дня...Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня...
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21.06.2023 11:16 Відповісти
А що таке, що трапилося?
Прилетів (вдалих) не було.
Хтось забагато електроенергії "з'їв" чи вдало продав за кордон?
Чи просто Ахметов з Зеленським пиляють надбавку за електрику для населення?
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21.06.2023 10:56 Відповісти
Яким боком тут приплетено "зʼїв" чи "вдало продав" чи "пиляють надбавку" до технічної аварії?
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21.06.2023 10:58 Відповісти
А якім боком "технічні аварії" до технічних аварій?
Ти усьому написаному віриш?
Чи це у тебе під вікнами підстанція спалахнула "синім племенем"?
А справжні технічні аварії зазвичай від перевантаження системи, з того й "з'їли" та "продали".
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21.06.2023 11:09 Відповісти
Надбавку тупо пиляють.У моєму населеному пункті міняють провода,хоча 10 років тому,це зовсім небагато,була заміна лінії(повністю,з опорами і проводами).Вже є результат,з 9 до 17 немає світла,плюс в декого згоріли побутові прилади.Лінії,які міняли 10 років тому,служили з 1964 року,це близько 50 років,а тут через 10.І це при тому,що споживання обмежують,в будинках міняють 25-амперні автомати на 16-амперні.
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21.06.2023 11:10 Відповісти
Була квартира на 5 кВт, стала раптово на 3 кВт по паспорту. Миші чи ренатка з'їли?
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21.06.2023 11:15 Відповісти
Ну типа вы же видите - нужно ещё цену за киловатт поднять...
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21.06.2023 10:57 Відповісти
Обожнюю конспіролухів, вони такі смішні іноді...
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21.06.2023 10:59 Відповісти
Ненавиджу дебілів за чужий рахунок.
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21.06.2023 11:16 Відповісти
Ну такие аварии не удивительны, ведь оборудование энергосетей после обстрелов трудно полностью восстановить. Видать где то большая нагрузка была и может что то сгорело...
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21.06.2023 11:00 Відповісти
Хтось ''гуманітарні'' трансформатори та інше устаткування наліво сплавив.
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21.06.2023 11:01 Відповісти
а коли таріф 5 грн буде-все буде норм... мені данілов сказав..ахметов перезвонив і підтвердив
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21.06.2023 11:06 Відповісти
щось вони почастішали, мабуть, хтось під час екстрених ремонтів купував барабани замість якісних клем та з'єднувачів...
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21.06.2023 11:07 Відповісти
просто літо мудрий нарід накупляв кондишенів і шпарить ними щоб у картонних коробках були комфортні 22 градуси.
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21.06.2023 11:10 Відповісти
А як же, під счас війни масово купляли кондішени, розказуйте казки своєму Анушке Ренатовнє. Хто мав гроші, той давно купив, зараз такі можуть лише міняти.
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21.06.2023 11:18 Відповісти
хто сказав що під час війни ??
зараз навантаження на мережі суттєво зросло через використання кондиціонерів в офісах та картонних коробках які у нас називаються квартирами, от і виходить з ладу обладнання. Це тільки початок, далі буде набагато гірше з ростом температур.
Але так комусь дуже хочеться у всьому бачити вуха рижого олігарха.
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21.06.2023 11:24 Відповісти
на обогрев зимой уходило намного больше. так что не надо дтэку лизать, суттевозростатель
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21.06.2023 11:35 Відповісти
Так так рижий у нас головна біда в країні, він практично як Абама сцить українцям у підїздах , просто напишу, що кондиціонерами обігрвалось може 30% від загальної кількості абонентів, і то більшість робила це вночі.
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21.06.2023 11:46 Відповісти
вот видно сразу рыже-зелёного) "робилось це коли з"являлась электрика", а не когда захочешь,перегрузки были в три раза, в три раза росло потребление, что нивелировало и сводило к бесполезности весь эффект от отключений и всё выдерживало. хорош отмазывать зескотов
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21.06.2023 11:52 Відповісти
можу сказати лише одне, якщо людина робить основну ставку на кондер для обіргріву, не маючи нічного тарифу, то вона просто дурна.
І так не всі власники кандерів НЕ мають цетралізованого чи іншого виду опалення.
І по друге, не дарма поганий ДТЕК відключав 1\3 споживачів вдень.(підприємства не відключали, тому не маніпулюйте)
І по третє, у мене обленерго іншого олігарха, зимою ее подавали 2 через 4 а бувало і 2 через 6-8.
п.с. зескотів я не відмазую, просто не потрібно всюди тулити зразу, тим паче там де її немає. Раджу наріду готуватись до ее за ціною яку платять юрики, 2.8 це тільки початок, і похер буде всім що зп на рівні африки.
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21.06.2023 13:21 Відповісти
170В в мережі було. Треба тарифи ще піднімати , не вистачає для "стимуляції" потоку електронів
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21.06.2023 11:09 Відповісти
СБУ варто пошукати рашистських диверсантів в ДТЕК
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21.06.2023 11:19 Відповісти
Как же ******* суки, вечно продают, а у людей отключают, так и еще тарифы поднимают
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21.06.2023 11:21 Відповісти
Мало тариф підняли. Коли буде по 15 за кіловат, а краще зразу по 115, щоб точно добити всіх, хто ще платить - от тоді аварій точно не буде.
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21.06.2023 11:26 Відповісти
Живу 10км від Києва,за минулий тиждень вимикали два рази,по декілька годин,без всяких аварій та попереджень,дамбас паражняк нє гоніт,терпіть та плачте.
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21.06.2023 11:39 Відповісти
 
 