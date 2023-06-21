На мережах "Укренерго" аварійна ситуація. У низці районів Києва екстрені відключення

На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

Як зазначається, по Києву відключено 100 тис. споживачів.

"Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК уточнили, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.

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Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.