На мережах "Укренерго" аварійна ситуація. У низці районів Києва екстрені відключення
На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
Як зазначається, по Києву відключено 100 тис. споживачів.
"Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК уточнили, що у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".
Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі.
Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.
Топ коментарі
+11 Small Jerboa
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+8 Boruh Zackelberger
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+7 Boruh Zackelberger
показати весь коментар21.06.2023 10:58
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Прилетів (вдалих) не було.
Хтось забагато електроенергії "з'їв" чи вдало продав за кордон?
Чи просто Ахметов з Зеленським пиляють надбавку за електрику для населення?
Ти усьому написаному віриш?
Чи це у тебе під вікнами підстанція спалахнула "синім племенем"?
А справжні технічні аварії зазвичай від перевантаження системи, з того й "з'їли" та "продали".
зараз навантаження на мережі суттєво зросло через використання кондиціонерів в офісах та картонних коробках які у нас називаються квартирами, от і виходить з ладу обладнання. Це тільки початок, далі буде набагато гірше з ростом температур.
Але так комусь дуже хочеться у всьому бачити вуха рижого олігарха.
І так не всі власники кандерів НЕ мають цетралізованого чи іншого виду опалення.
І по друге, не дарма поганий ДТЕК відключав 1\3 споживачів вдень.(підприємства не відключали, тому не маніпулюйте)
І по третє, у мене обленерго іншого олігарха, зимою ее подавали 2 через 4 а бувало і 2 через 6-8.
п.с. зескотів я не відмазую, просто не потрібно всюди тулити зразу, тим паче там де її немає. Раджу наріду готуватись до ее за ціною яку платять юрики, 2.8 це тільки початок, і похер буде всім що зп на рівні африки.