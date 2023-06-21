Повідомлено про підозру російському олігарху Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва "Калібрів", - СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

"Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них - виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

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Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії.

За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій.

Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", - додають у СБУ.

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Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу, Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державною митною службою і Фондом державного майна України.