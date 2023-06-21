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Новини
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Повідомлено про підозру російському олігарху Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва "Калібрів", - СБУ

шелков

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного олігарха з РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

"Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них - виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

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Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії.

За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій.

Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", - додають у СБУ.

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Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу, Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державною митною службою і Фондом державного майна України.

Автор: 

олігарх (933) СБУ (12863) титан (58) Дніпропетровська область (3782)


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Топ коментарі
+4
А цей кацап власним "геледвагеном" титан по полях через кордон у кацапстан вивозив, чи у схемі були українські ділки та митники?
Що там Слава з СБУ з цього приводу каже?
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21.06.2023 12:37
+3
хтось дозволи видавав на вивіз стратегічної сировини до рашкі
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21.06.2023 12:29
+2
Московия без Украины ничто. Если бы не гниды, желающие обогатиться без особых усилий, то вражеская военка была бы намного слабее. Не только московитская, но и иранская, китайская.
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21.06.2023 12:49
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Глибока шана та подяка СБУ! Слава Україні!
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21.06.2023 12:15 Відповісти
А цей кацап власним "геледвагеном" титан по полях через кордон у кацапстан вивозив, чи у схемі були українські ділки та митники?
Що там Слава з СБУ з цього приводу каже?
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21.06.2023 12:37 Відповісти
Йде розслідування. Більшого обсягу інформації по суті наразі нам не скажуть - таємниця слідства. Дуже вірю та знаю, що після вироку суду нам розкажуть більш детально.
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21.06.2023 12:41 Відповісти
СБУ кроти. Не має їм дяки ні за що, якщо до сьогодні багато зради. Штат у них для цього є
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21.06.2023 12:47 Відповісти
Рідні та колеги загиблих за Україну співробітників СБУ із Вами не погодяться
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21.06.2023 12:56 Відповісти
А до тих до кого можна дотягнутися , коли їм підозри-посадки будуть???
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21.06.2023 12:17 Відповісти
Не можна Зелену Раду, ОП, митницю, СБУ, ФДМ, АМК і всякі комітети в резервацію - схеми зруйнуються, бо для них головне бізнес на крові.
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21.06.2023 13:21 Відповісти
хтось дозволи видавав на вивіз стратегічної сировини до рашкі
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21.06.2023 12:29 Відповісти
Московия без Украины ничто. Если бы не гниды, желающие обогатиться без особых усилий, то вражеская военка была бы намного слабее. Не только московитская, но и иранская, китайская.
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21.06.2023 12:49 Відповісти
Цікаво знати коли він перестав постачати це до русні і хто ще в цьому засвітився? Бо не в жигулях же він через кордон возив.
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21.06.2023 12:55 Відповісти
А Фирташу ничего СБУ не хочет сказать на счет поставок титана в козлостан? Это самый крупный игрок в титановом бизнесе Украины.
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21.06.2023 17:53 Відповісти
 
 