Росія має заплатити за руйнування, яких завдала Україні, - Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала Україні.

Про це Сунак заявив на Конференції з відновлення України у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом із нашими союзниками ми підтримуватимемо оборону України та контрнаступ. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно їм, щоб продовжувати і перемогти в цій війні. Ми також підтримуватимемо їх, доки вони борються за мир і використовують усю свою винахідливість і непокірність для побудови майбутнього, на яке вони заслуговують. Питання для нас сьогодні: що ми можемо зробити, щоб підтримати це, прискорити відновлення і допомогти Україні розкрити свій потенціал? Зрозуміло, що Росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала Україні", - сказав він.

Він зазначив, що "тому ми працюємо з союзниками над вивченням законних шляхів використання російських активів".

"А в понеділок ми публікуємо нове законодавство, яке дозволяє нам зберігати санкції доти, доки Росія не заплатить", - сказав Сунак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія надає Україні пакет фінансової підтримки на $3 млрд, - Сунак