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Росія має заплатити за руйнування, яких завдала Україні, - Сунак

краматорськ,руйнування

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала Україні.

Про це Сунак заявив на Конференції з відновлення України у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом із нашими союзниками ми підтримуватимемо оборону України та контрнаступ. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно їм, щоб продовжувати і перемогти в цій війні. Ми також підтримуватимемо їх, доки вони борються за мир і використовують усю свою винахідливість і непокірність для побудови майбутнього, на яке вони заслуговують. Питання для нас сьогодні: що ми можемо зробити, щоб підтримати це, прискорити відновлення і допомогти Україні розкрити свій потенціал? Зрозуміло, що Росія має заплатити за руйнування, яких вона завдала Україні", - сказав він. 

Він зазначив, що "тому ми працюємо з союзниками над вивченням законних шляхів використання російських активів".

"А в понеділок ми публікуємо нове законодавство, яке дозволяє нам зберігати санкції доти, доки Росія не заплатить", - сказав Сунак.

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Автор: 

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Не має , а заплатить .
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21.06.2023 12:50 Відповісти
а також, важливо забепечити аби росія (якщо збережеться), не змогла "вилізти з лайна" ніколи
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21.06.2023 12:53 Відповісти
Це росіяни і самі прекрасно забезпечать. Раніше ж їм виходило
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21.06.2023 12:58 Відповісти
треба забезпечити аби не змогли
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21.06.2023 13:13 Відповісти
Треба рашу розвалити
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21.06.2023 13:00 Відповісти
Вона то мае,но кто ж её заставит.
Газ,нефть,пшеница-используются как метод давления,показать свою важность для всего мира.
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21.06.2023 13:06 Відповісти
Не заплатить. Хіба конфіксують. Але там не більше 400 млрд а шкоди уже в 2-3 рази більше
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21.06.2023 13:13 Відповісти
 
 