Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"
Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.
Про це президент США сказав у Каліфорнії під час виступу на заході зі збору коштів на свою передвиборну кампанію, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За словами американського президента, Сі Цзіньпін сильно обурився, коли США вирішили збити аеростат.
"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - зазначив Байден.
Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де його збили, а Сі Цзіньпін про це не знав.
"Коли кулю збили, він був дуже збентежений. Він заперечував, що вона взагалі була там", - сказав Байден.
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