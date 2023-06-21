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Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

байден,сі,цзіньпін

Президент США Джо Байден назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про його реакцію на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Про це президент США сказав у Каліфорнії під час виступу на заході зі збору коштів на свою передвиборну кампанію, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами американського президента, Сі Цзіньпін сильно обурився, коли США вирішили збити аеростат.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - зазначив Байден.

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Він додав, що аеростат збився з курсу і не мав пролітати там, де його збили, а Сі Цзіньпін про це не знав.

"Коли кулю збили, він був дуже збентежений. Він заперечував, що вона взагалі була там", - сказав Байден.

Автор: 

Байден Джо (2890) Китай (4636) США (23105) Сі Цзіньпін (325)


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Топ коментарі
+16
і це є правда ! Байден Красунчик !!! Усіх щоправда потрібно назвати ( хто має замашки до диктатури пролетаріата ))).
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21.06.2023 13:22
+10
про що Китай та США домовилися? сам Блінкен сказав, що візит був важкий і надій на прогрес у відносинах він особливих не плекає. Той візит скоріше був для того, щоб донести позицію штатів комунякам стосовно Тайваню і стосовно поставок зброї кацапам. А великий західний бізнес уже взяв незворотний курс на виведення своїх капіталів і технологій з Китаю в інші країни.
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21.06.2023 14:49
+6
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21.06.2023 13:22
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21.06.2023 13:22 Відповісти
і це є правда ! Байден Красунчик !!! Усіх щоправда потрібно назвати ( хто має замашки до диктатури пролетаріата ))).
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21.06.2023 13:22 Відповісти
«Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая. Эти высказывания являются открытой политической провокацией» -
представитель китайского МИД Мао Нин.
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21.06.2023 13:51 Відповісти
про що Китай та США домовилися? сам Блінкен сказав, що візит був важкий і надій на прогрес у відносинах він особливих не плекає. Той візит скоріше був для того, щоб донести позицію штатів комунякам стосовно Тайваню і стосовно поставок зброї кацапам. А великий західний бізнес уже взяв незворотний курс на виведення своїх капіталів і технологій з Китаю в інші країни.
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21.06.2023 14:49 Відповісти
Вчора виявляється Байден сказав що ядерний удар від пу реальний, сьогодні сі диктатор. Що відбувається? Працюють журналісти.
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21.06.2023 13:27 Відповісти
ИХТАМНЕТ №2
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21.06.2023 13:29 Відповісти
Шо за Американські гірки -- вчора Блінкен нормально переговорив з Сі а сьогодні він вже диктатор .
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21.06.2023 13:34 Відповісти
Так Байден нічого не винен Сі.Нормально поговорили, але як «конкуренти», а не друзі.
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21.06.2023 14:01 Відповісти
Ви особисто перекладачем на тих "нормальних" переговорах були , що в курсі як "нормально" поговорили , чи Блінкену потрібно було сказати що його комуняки нах послали ?
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21.06.2023 15:32 Відповісти
Була пресс - конференція -- Блінкен сказав шо все норм.
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21.06.2023 16:04 Відповісти
Іще раз -Блінкену потрібно було сказати там що його нах послали ??? На те воно і дипломатія , що трішки не тією мовою спілкуються . Скільки спілкувалися з ****** і скільки сказало що він підер"с ?
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21.06.2023 16:14 Відповісти
З путьою спілкувались багато -- вердикт -- не иде до рук .
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21.06.2023 16:17 Відповісти
китайская дипломатия многогранна .. искусство войны сунь цзы -базовая книга в военных академиях .. китай и сша никогда не будут друзьями и причина не только в тайване.. китай не может позволить проиграть россии из-за ресурсов ,что текут в китай задарма... си понимает,что после поражения путина возьмутся за него .. после блокировки счетов россии у китайцев вера к сша подорвана сильно.. вывод блинкин ничего не добился от си.. мыльный пузырь который байден лопнул одним словом -диктатор си
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21.06.2023 13:43 Відповісти
китай усю свою історію смоктав чийсь пісюн а часто і одночасно декілька. так що про велич китайської цивіізації це кудись в ліс. країна рабів і терпил. вижили тільки тому, що їх реально докуя.
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21.06.2023 15:02 Відповісти
Їм доквуя вистачає для самоствердження , а щодо смоктання , так за історію людства , мабуть, усі народи по черзі вже устигли це зробити , просто одні у штуках , інші у кілограмах , а дехто у квадратних кілометрах ((
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21.06.2023 15:39 Відповісти
плохо знать историю -не есть хорошо ... порох ,бумага ,чай , шелк это китай .. и самое могучее государство в мире в средние века и сейчас ....
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21.06.2023 17:56 Відповісти
у вас на параші свій альтернативний варіант історії, який нікого в світі не цікавить.
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21.06.2023 22:19 Відповісти
Пекін високо оцінює африканські миротворчі зусилля, - МЗС Китаю.

Пекін продовжує лукаво-цинічно формувати антиукраїнську, пропутінську коаліцію країн і нав'язувати умовному Заходу "мирний план" ... "врегулювання української кризи", який має закріпити втрату Україною частини території, дати Кремлю передихнути, зібратися з силами для продовження загарбницької війни.



А тут ще папа з Риму...
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21.06.2023 15:42 Відповісти
А яrщо папі притулити органи мами ....... може трішки одумається ? ((
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21.06.2023 16:16 Відповісти
Кто это "мыльный пузырь"? Байден? Ты, курва кацапская, окопался за океаном и серешь тут своими мыслишками. Ехай на кацапию и там рассказывай про "пузыри"
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21.06.2023 16:21 Відповісти
ты как это мягко... идиот... мыльный пузырь сказки про поездку блинкина и про успех его.. ничего нет . нет прогресса... ну поздоровался с товарищем си- ну и что? китай не сказал нет россии , не осудил её .. всё как было так и осталось .. только общие слова .. блинкин и арабам поехал и тоже всё ок сказал, а через 2 дня арабы сами снизили добычу нефти байден был в ярости .. сейчас президентская гонка идёт .. и говорить ,что ничего не получается никто не будет ..наоборот всё ок всё зашибись.. а вообще все официальные вещи это для публики последстия надо смотреть
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21.06.2023 17:49 Відповісти
ці всі пені беруть приклад з лисого недомірка путіна
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21.06.2023 13:52 Відповісти
Ой, на нього жінка ще й не таке каже, тільки по-китайськи.
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21.06.2023 16:26 Відповісти
Не чего было вляпывать туда миллиарды. Теперь до розовых пони дошло но поздно.
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21.06.2023 16:28 Відповісти
 
 