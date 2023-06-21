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Зеленський про контрнаступ: Дається нелегко, бо 200 тис. кв. кілометрів заміновано

війна,зсу

Президент України Володимир Зеленський констатує, що однією з основних причин повільного ходу наступу Сил оборони є значна площа замінованої російськими військами території.

Про це він заявив у інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі люди вважають, що це (контрнаступ. - Ред.) голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так", - сказав глава держави.

"На карту поставлено життя людей", - додав Зеленський.

За його словами, військовий наступ дається нелегко, оскільки 200 тис. квадратних кілометрів території України було заміновано російськими військами.

"Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", - додав Зеленський.

Також читайте: Сили оборони мали частковий успіх на Півдні та Луганщині, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+63
Дивно, що на території 200 тис. кв кілометрів міни, а не шашлики.
Найвеличніший в шоці.
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21.06.2023 13:40
+61
Краще скажи, скільки кв.км. розміновано в районі Чонгару, опудало.
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21.06.2023 13:41
+46
зате дурна ОПа продовжує переконувати що вони не могли замінувати кілька мостів і прилеглу до Криму територію.
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21.06.2023 13:41
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Напевно найпереконливіше про розмінуваання Півдня в Україні можуть говороти лише шановні Єрмак та Верещук - мають реальний досвід розмінування 20 мінних ділянок та облаштування проходів у мінних полях, тобто, так званого транспортного хабу.
Цікаво, а що ці державні діячі кажуть про розмінування Півдня сьогодні?
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22.06.2023 15:39 Відповісти
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