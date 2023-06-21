Зеленський про контрнаступ: Дається нелегко, бо 200 тис. кв. кілометрів заміновано

Президент України Володимир Зеленський констатує, що однією з основних причин повільного ходу наступу Сил оборони є значна площа замінованої російськими військами території.

Про це він заявив у інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі люди вважають, що це (контрнаступ. - Ред.) голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так", - сказав глава держави.

"На карту поставлено життя людей", - додав Зеленський.

За його словами, військовий наступ дається нелегко, оскільки 200 тис. квадратних кілометрів території України було заміновано російськими військами.

"Чого б дехто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", - додав Зеленський.

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