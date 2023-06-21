Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомили в уряді Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них;

тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;

6 автомобілів для патрулювання кордону;

155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).

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Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.