Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.
Про це повідомили в уряді Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:
-
два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них;
-
тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;
-
6 автомобілів для патрулювання кордону;
-
155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).
Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.
Топ коментарі
+33 KosAn30 JT26
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+24 Paulo Kit #573805
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+16 Мрачный скептик
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Мар'яша Безумна може, або Кіля (Захисник Мукачівського укріпрайону) Каклєта...
https://glavcom.ua/authors/tetyana_kushnerik.html Тетяна Кушнерик
1 листопада, 2022, 15:08 glavcom.ua
...Chevrolet Tahoe, яку американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і якою користується в службових цілях заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Наступний дебіл буде радий за один патрон з таких самих міркувань
Дуже мало.
Зрозуміло, що обладнення старе. Воно йде в бій. Мабудь буде знищено та наблизить Україну до перемоги.
Але такого обладнання на Заході багато. Це не зброя « п'ятого покоління».
Знайдіть, ще.
Бажано не 2 штуки, а 200.
а що там зелень робила з обороноздатністю з 2019 року, чим вона збирадаля боронити Україну?
невже "шяшлікамі"!
Що було до війни- звісно. Усі ходи записані. Після перемоги підведемо баланс
Кожен на виборах скаже свое слово.
А зараз- разом до Перемоги!
Можете глянути, скільки всякої всячини надала і надасть в найближчий час для ЗСУ Німеччина. Це без комплектів обмундирування, обувки, армійських пайків і т.п..
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992?fbclid=IwAR1hLGTXUEQapM72ZyXqyCgxxdy-EMlZiIyN5L1bGS5AFazd7LxZl2zqFN0