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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

man,hx81

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли тягачі для танків та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомили в уряді Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

  • два тягачі для танків MAN HX81 та причепи до них;

  • тисяча артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;

  • 6 автомобілів для патрулювання кордону;

  • 155-мм високоточні керовані боєприпаси Vulcano (кількість не вказана).

Читайте: Хочемо, щоб Україна виграла цю війну, ми продовжуємо підтримувати її фінансово, політично та зброєю, - глава МЗС ФРН Бербок

Окрім того, Берлін планує передати Україні ракети для ЗРК Patriot. При цьому їхня кількість також не вказана.

Автор: 

Німеччина (7398) допомога (8382)


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Топ коментарі
+33
они до єтого нормально надавали,так что не зрадойобь
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21.06.2023 13:52
+24
Дякуємо.
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21.06.2023 13:50
+16
На количество смотреть не надо. Ещё следует понимать, что полную номенклатуру никто указывать не будет. Из общего списка понятно, что в приоритете арта и техника для быстрого перемещения бронетехники. ВСУ ломают оборону московитов.
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21.06.2023 14:06
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Дякуємо.
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21.06.2023 13:50 Відповісти
Ну, раз два тягачи дали, капець кацапам!
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21.06.2023 13:50 Відповісти
они до єтого нормально надавали,так что не зрадойобь
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21.06.2023 13:52 Відповісти
І звідки ви взяли, що нічого не залишилося?
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21.06.2023 14:09 Відповісти
У вас мизків не залишилось, якщо вірите у це.
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21.06.2023 14:10 Відповісти
три магнитафона, три портсигара золотих отечественних усьо пагібла
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21.06.2023 14:13 Відповісти
Ну, раз вже надавали, то тепер точно хана
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21.06.2023 19:31 Відповісти
Тягачі теж потрібні, для поламаної техніки у тому числі.
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21.06.2023 14:00 Відповісти
До фронту не доїдуть. Завтра вже хтось з ОПи аба із фракції СН будуть на цих MANах їздити.
Мар'яша Безумна може, або Кіля (Захисник Мукачівського укріпрайону) Каклєта...
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21.06.2023 14:03 Відповісти
У вас є факти розкрадання військової допомоги? Дайте посилання.
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21.06.2023 14:04 Відповісти
«Це більш ніж злочин».

https://glavcom.ua/authors/tetyana_kushnerik.html Тетяна Кушнерик
1 листопада, 2022, 15:08 glavcom.ua

...Chevrolet Tahoe, яку американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і якою користується в службових цілях заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
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21.06.2023 14:10 Відповісти
Ви неуважні. Я питав про військову допомогу.
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21.06.2023 15:11 Відповісти
Проходь повз, дебіл. Іди вивчи, що таке військова та гуманітарна допомоги і чим вони відрізняються.
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21.06.2023 15:17 Відповісти
У вас із увагою теж не все гаразд , ті джипи передавали для евакуації з районів бойових дій , чим не військова допомога , тим що названа гуманітарною ? Так польові госпіталі теж як гуманітарка надаються ((
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21.06.2023 17:33 Відповісти
Шо ти тут мелешь?
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21.06.2023 14:25 Відповісти
Дай хоч один хлопцям , вони тебе у дупу розцілують ! Особливо цікаво чим ти плануєш леопарди возити що більше 60 тонн , мазами семидесятилітніми чи кразами такими самими ?
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21.06.2023 17:30 Відповісти
Ти вже багато дав?
Наступний дебіл буде радий за один патрон з таких самих міркувань
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21.06.2023 19:33 Відповісти
Наступний дебіл це ти ? (( Мушу тебе розчарувати- ти вже не дебіл , а ідіот , з чим тебе і вітаю , кінчений !
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21.06.2023 21:15 Відповісти
Це добре. Але мало…

Дуже мало.

Зрозуміло, що обладнення старе. Воно йде в бій. Мабудь буде знищено та наблизить Україну до перемоги.

Але такого обладнання на Заході багато. Це не зброя « п'ятого покоління».
Знайдіть, ще.

Бажано не 2 штуки, а 200.
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21.06.2023 18:23 Відповісти
капец не капец но не факт что,как минимум один (тягач)ермако/боневтик кацапам таки продадут!!(не приходило в голову что и самим бы не мешало подсуетиться?или всё таки воровать,воровать и воровать!!)
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21.06.2023 21:55 Відповісти
Германия тебе что-то должна? Скажи спасибо и перечисли хотя бы одну стотысячную от этой помощи на ВСУ.
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21.06.2023 23:32 Відповісти
Последний пункт весьма актуален.
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21.06.2023 13:56 Відповісти
На количество смотреть не надо. Ещё следует понимать, что полную номенклатуру никто указывать не будет. Из общего списка понятно, что в приоритете арта и техника для быстрого перемещения бронетехники. ВСУ ломают оборону московитов.
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21.06.2023 14:06 Відповісти
ВЕЛИКА ПОДЯКА ПАРТНЕРАМ!
а що там зелень робила з обороноздатністю з 2019 року, чим вона збирадаля боронити Україну?
невже "шяшлікамі"!
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21.06.2023 14:08 Відповісти
Серожа, не голоси.

Що було до війни- звісно. Усі ходи записані. Після перемоги підведемо баланс

Кожен на виборах скаже свое слово.
А зараз- разом до Перемоги!
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21.06.2023 18:27 Відповісти
В москві почалася істєріка
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21.06.2023 15:31 Відповісти
Для різноманітних підорів, які пасуться в коментах за рублі.

Можете глянути, скільки всякої всячини надала і надасть в найближчий час для ЗСУ Німеччина. Це без комплектів обмундирування, обувки, армійських пайків і т.п..

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992?fbclid=IwAR1hLGTXUEQapM72ZyXqyCgxxdy-EMlZiIyN5L1bGS5AFazd7LxZl2zqFN0
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21.06.2023 15:46 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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22.06.2023 00:24 Відповісти
 
 