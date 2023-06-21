Хочемо, щоб Україна виграла цю війну, ми продовжуємо підтримувати її фінансово, політично та зброєю, - глава МЗС ФРН Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН хоче перемоги України над російською агресією та запевнила, що Україна згодом стане членом ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявила на Конференції з відновлення України.
"Єдине, чого я хочу, це повернутися до школи, грати у волейбол із друзями та жити нормальним життям. Ось що сказала мені 16-річна дівчинка-підліток, коли я зустріла її у Харкові у січні в центрі обігріву посеред міста, зруйнованого російськими бомбами за мінус 15 градусів. Вона розповіла мені, як рахунок до 45 став частиною її повсякденного життя від початку агресивної війни з Росією. Тому що російським ракетам треба 45 секунд, щоб вразити Харків після того, як ви почуєте сирену", - сказала Бербок.
На думку глави МЗС Німеччини, сьогоднішня конференція в Лондоні "саме про цих харківських підлітків, хлопчиків і дівчаток та їх покоління".
"Йдеться про підтримку України у побудові майбутнього, в якому всі українці знову житимуть в умовах свободи, безпеки та миру", - сказала вона.
Глава МЗС запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно в її боротьбі з російською агресією.
"Єдині в обороні, єдині у відновленні. Ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово, політично, зброєю. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, виграла мир", - наголосила голова МЗС.
Вона заявила, що "саме тому ми ясно дали зрозуміти, що Україна теж належить до європейської родини".
"А Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні вранці, що Єврокомісія з реформ України показує, що Україна домагається відмінного прогресу, незважаючи на війну. І Україна згодом стане членом Євросоюзу", - додала Бербок.
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