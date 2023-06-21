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Новини Війна
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Хочемо, щоб Україна виграла цю війну, ми продовжуємо підтримувати її фінансово, політично та зброєю, - глава МЗС ФРН Бербок

бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН хоче перемоги України над російською агресією та запевнила, що Україна згодом стане членом ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявила на Конференції з відновлення України.

"Єдине, чого я хочу, це повернутися до школи, грати у волейбол із друзями та жити нормальним життям. Ось що сказала мені 16-річна дівчинка-підліток, коли я зустріла її у Харкові у січні в центрі обігріву посеред міста, зруйнованого російськими бомбами за мінус 15 градусів. Вона розповіла мені, як рахунок до 45 став частиною її повсякденного життя від початку агресивної війни з Росією. Тому що російським ракетам треба 45 секунд, щоб вразити Харків після того, як ви почуєте сирену", - сказала Бербок.

На думку глави МЗС Німеччини, сьогоднішня конференція в Лондоні "саме про цих харківських підлітків, хлопчиків і дівчаток та їх покоління".

"Йдеться про підтримку України у побудові майбутнього, в якому всі українці знову житимуть в умовах свободи, безпеки та миру", - сказала вона.

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Глава МЗС запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно в її боротьбі з російською агресією.

"Єдині в обороні, єдині у відновленні. Ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово, політично, зброєю. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, виграла мир", - наголосила голова МЗС.

Вона заявила, що "саме тому ми ясно дали зрозуміти, що Україна теж належить до європейської родини".

"А Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні вранці, що Єврокомісія з реформ України показує, що Україна домагається відмінного прогресу, незважаючи на війну. І Україна згодом стане членом Євросоюзу", - додала Бербок.

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Автор: 

Німеччина (7398) Анналена Бербок (456)


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Головне гроші не давайте зешоблі а то пропадуть до гадплкі не ходи
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21.06.2023 13:27 Відповісти
Давайте бабло та побільше, бо внукам не хватіт.
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21.06.2023 13:29 Відповісти
Спасибо, Анналена! Кстати, заметили, что она очень адекватно представляет себе русофашизм и его цели, хотя чешский президент еще более адекватный
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21.06.2023 13:32 Відповісти
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21.06.2023 13:39 Відповісти
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21.06.2023 13:41 Відповісти
Як добре - побудуємо ще кілька стадіонів та басейнів, відремонтуємо фонтани, профінансуємо засекречені мільярдні контракти "Укравтодору" та шутєйки Лєначкі Кравєц, телемарафон та ще якусь дурню. Народу України слід не забувати, що в країні війна, тому треба "затягнути пояси", донатити та бігти у ТЦК. - Зеленський та Єрмак.
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21.06.2023 13:48 Відповісти
Як же мені подобається суть Аналени Бербок. Адекватна фройлян. Краще б вона була канцлером, а не Шольц. А Меркель взагалі відьма.
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21.06.2023 14:25 Відповісти
подивіться коменти про меркель за часів майдану, вони мало чим різняться від ваших коментів про Бербок
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21.06.2023 14:40 Відповісти
 
 