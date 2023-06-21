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Євросоюз несе "особливу відповідальність" перед Україною, - фон дер Ляєн

ляєн

Європейський Союз несе "особливу відповідальність" перед Україною в довгостроковій перспективі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це для нагальних потреб України. Але давайте поговоримо про майбутнє. Я вважаю, що Європейський Союз несе особливу відповідальність", - сказала вона на Конференції з відновлення України в Лондоні.

"Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, то бачать прапор Європи, який майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого союзу", - додала президентка Єврокомісії.

Також читайте: ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, - фон дер Ляєн

Автор: 

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Після перемоги прийдемо за даниною... усі разом нову країну нам збудували..
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21.06.2023 13:50 Відповісти
Європа в першу чергу піклується за себе щоб Україна не впала. Тому і допомагають.
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21.06.2023 13:55 Відповісти
это каким же надо быть пи"ром, чтобы харкнуть в руку с помощью.
вот таким как ты. вставил свои 5 копеек говна, высрался на тех кто нам помогает?
молодец,день прожит не зря.
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21.06.2023 14:02 Відповісти
Тому що знають що ***** переступить через Україну і прийде до них . І не матюкайся салага.
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21.06.2023 14:05 Відповісти
Мечтаешь шоб НАТО за тебя воевало
100% содержание тебя на деньги Запада не достаточно.
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21.06.2023 14:08 Відповісти
Тридні як вилупився на ЦН, а що знає.
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21.06.2023 14:11 Відповісти
tak a chomu vin neposhov srazu ?
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21.06.2023 14:13 Відповісти
vse praviljno - esli gorit sosednja kvartira - vy budete pomogati tushiti - no ce neoznachae sho vi budete zabegati v gorjashuju hatu soseda.
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21.06.2023 14:16 Відповісти
 
 