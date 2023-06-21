Євросоюз несе "особливу відповідальність" перед Україною, - фон дер Ляєн
Європейський Союз несе "особливу відповідальність" перед Україною в довгостроковій перспективі.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це для нагальних потреб України. Але давайте поговоримо про майбутнє. Я вважаю, що Європейський Союз несе особливу відповідальність", - сказала вона на Конференції з відновлення України в Лондоні.
"Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, то бачать прапор Європи, який майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого союзу", - додала президентка Єврокомісії.
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вот таким как ты. вставил свои 5 копеек говна, высрался на тех кто нам помогает?
молодец,день прожит не зря.
100% содержание тебя на деньги Запада не достаточно.