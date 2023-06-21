Євросоюз несе "особливу відповідальність" перед Україною, - фон дер Ляєн

Європейський Союз несе "особливу відповідальність" перед Україною в довгостроковій перспективі.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це для нагальних потреб України. Але давайте поговоримо про майбутнє. Я вважаю, що Європейський Союз несе особливу відповідальність", - сказала вона на Конференції з відновлення України в Лондоні.

"Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, то бачать прапор Європи, який майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого союзу", - додала президентка Єврокомісії.

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