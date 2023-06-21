Ворог влаштовує шалені штурми, намагаючись захопити Мар’їнку, - Сили оборони Таврійського напрямку

Окупанти намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил, щоб заволодіти Мар’їнкою. Головною ціллю РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Як зазначається, на сході ворог продовжує штурмувати з флангів із завданням заволодіти Мар’їнкою та створити умови для захоплення Авдіївки.

"Це вкладається у загальну стратегію російських окупаційних військ вийти на адміністративні кордони Донецької області", - каже речник.

За його словами, сили оборони Таврійського напрямку надійно обороняються та тримають оборонні редути в районі Мар’їнки та на Мар’їнському напрямку.

"Із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону штурмовими групами, ворог чинив шалені вдень 11 штурмів, вночі 3, але успіху не мав. Даємо відсіч", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 119 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад 280 окупантів, знищено та пошкоджено 68 одиниць техніки противника.

Також читайте: Окупанти намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, - Сили оборони