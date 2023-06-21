УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 255 5

Ворог влаштовує шалені штурми, намагаючись захопити Мар’їнку, - Сили оборони Таврійського напрямку

марїнка

Окупанти намагаються влаштовувати численні штурми позицій українських сил, щоб заволодіти Мар’їнкою. Головною ціллю РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Як зазначається, на сході ворог продовжує штурмувати з флангів із завданням заволодіти Мар’їнкою та створити умови для захоплення Авдіївки.

"Це вкладається у загальну стратегію російських окупаційних військ вийти на адміністративні кордони Донецької області", - каже речник.

За його словами, сили оборони Таврійського напрямку надійно обороняються та тримають оборонні редути в районі Мар’їнки та на Мар’їнському напрямку.

"Із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону штурмовими групами, ворог чинив шалені вдень 11 штурмів, вночі 3, але успіху не мав. Даємо відсіч", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 119 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад 280 окупантів, знищено та пошкоджено 68 одиниць техніки противника.

Також читайте: Окупанти намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, - Сили оборони

Автор: 

армія рф (17554) Авдіївка (2342) Мар’їнка (622) ЗСУ (7598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одного не можу зрозуміти - чому про справи на Сході сповіщає пресцентр військ Таврійського напрямку? З яких пір Мар'янка у Донецькій області стала мати відношення до Таврії?!
показати весь коментар
21.06.2023 14:08 Відповісти
пусть это будет самой большой проблемой этой войны - не те прокомментировали.
ужас ужас.
показати весь коментар
21.06.2023 15:29 Відповісти
Чем больше безрассудства, тем лучше. Пусть московиты бросаются на амбразуры.
показати весь коментар
21.06.2023 14:12 Відповісти
Точніше, захопити усе, що від неї залишилось. Потім будуть там знімати кіно - "Московити на місяці"
показати весь коментар
21.06.2023 14:35 Відповісти
Вже не зрозуміло хто контрнаступа.
показати весь коментар
21.06.2023 16:24 Відповісти
 
 