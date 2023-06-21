Німеччина просить приватні кошти для відновлення України

Міністр закордонних справ Анналена Бербок звернулася до приватних інвесторів, щоб вони допомогли зробити внесок у "колосальні" витрати на подолання збитків від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Звернення до приватних інвесторів розмістило у Twitter Міністерство закордонних справ, співдружності та розвитку із гаслом "Rebuild Ukraine".

Витрати завдані від збройної агресії Росії проти України оцінюються Світовим банком у понад 400 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

"Це дає мені велику надію, що багато німецьких компаній все ще зберігають активність в Україні, попри війну", - сказала Бербок напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

За її словами, переговори, які мають на меті заручитися підтримкою уряду та бізнесу у відновленні країни, слід розглядати як "інвестиційний ярмарок для приватних компаній".

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