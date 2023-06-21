УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10225 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 484 8

Німеччина просить приватні кошти для відновлення України

бербок

Міністр закордонних справ Анналена Бербок звернулася до приватних інвесторів, щоб вони допомогли зробити внесок у "колосальні" витрати на подолання збитків від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

Звернення до приватних інвесторів розмістило у Twitter Міністерство закордонних справ, співдружності та розвитку із гаслом "Rebuild Ukraine".

Витрати завдані від збройної агресії Росії проти України оцінюються Світовим банком у понад 400 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. 

"Це дає мені велику надію, що багато німецьких компаній все ще зберігають активність в Україні, попри війну", - сказала Бербок напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

За її словами, переговори, які мають на меті заручитися підтримкою уряду та бізнесу у відновленні країни, слід розглядати як "інвестиційний ярмарок для приватних компаній".

Читайте також: Блінкен пообіцяв виділити Україні 1,3 млрд доларів на відновлення енергосистеми та інфраструктури

Автор: 

Німеччина (7398) Анналена Бербок (456) відновлення (589)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шанування, пані Анналено!
Ти ще й до біса апетитна жіночка!
показати весь коментар
21.06.2023 14:41 Відповісти
Краще вже це робити після прохання в України вступити до НАТО. Тоді гарантія грошам буде на 101 %.
показати весь коментар
21.06.2023 14:45 Відповісти
В Україні коштів в рази більше, ніж в Німеччині! Зараз мільярди в Києві виділяються на ремонт вулиць та розв'язок, озеленення і будівництво мостів в нікуди! Кличко звітує щодня про нові перемоги! У селі Волинської області ремонтують стадіон за 150 лямів! Нещадні бої за освоєння трильйонів йдуть по всій Україні
показати весь коментар
21.06.2023 14:56 Відповісти
ніхто не знав, що найбагатші люди в Україні? і найдурніші також
показати весь коментар
21.06.2023 18:05 Відповісти
перепрошую "..з України.."
показати весь коментар
21.06.2023 18:06 Відповісти
Україна має в цьому сенсі показати приклад - змусити приватного інвестора беню добровільно надати на відбудову України кілька лярдів доларів, раніше вимитих в українського народу. Оце для бені буде добрий жест - і не посадять, і як свою репутацію підняв. )
показати весь коментар
21.06.2023 15:06 Відповісти
Який сенс приватному бізнесу інвестувати в Україну? За будь-які дозволи треба платити офіційні та неофіційні побори, за контракти пропонувати "відкати", кожен перевіряючий хоче хабар. Крім того, бізнес не може ефективно працювати під постійною загрозою обстрілів і нестачею персоналу, адже "сафарі" ТЦК на чоловіків лише посилюється.
показати весь коментар
21.06.2023 15:09 Відповісти
Якщо контролювати державні закупівлі де крадуть мільярдами то й пзичати не буде потрвібно!

Краще Вимагайте закони, які передбачають відповідальність з конфіскацією майна
показати весь коментар
21.06.2023 15:56 Відповісти
 
 