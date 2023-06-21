Ми не погодимося на замороження війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з РФ.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що "необхідні перемоги на полі бою". Також він додав, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з РФ, хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на території України.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - зазначив Зеленський.

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