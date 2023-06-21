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Новини Війна
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Ми не погодимося на замороження війни, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з РФ.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що "необхідні перемоги на полі бою". Також він додав, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з РФ, хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на території України.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Зеленський про контрнаступ: Дається нелегко, бо 200 тис. кв кілометрів заміновано

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+34
Війна, це ваш імунітет, це ваше не начасі і ето другоє, це ваша мать родная, як можна заморозити?.
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21.06.2023 14:55
+31
Сьогодні одне-завтра інше! І не пом'ятає що сказав позавчора !
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21.06.2023 14:53
+25
Попередник не обманював народ солодкими речами що можна закінчити війну.
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21.06.2023 15:10
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Якщо Трамп переможе, то може бути все що завгодно.
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21.06.2023 16:04 Відповісти
Будьмо об'єктивними реалістами і хоч на мить приберемо патріотичну переможну браваду. Коли саме скінчиться ця повномаштабна війна вирішуватиме Захід на чолі з США на перемовинах з росією. Не будем забувати, що в Україні прямі перемовини з путінським мордором заборонені вже законодавчо. Звичайно, все залежить від результатів контрнаступу, якщо Україні не вдасться відбити хоча б одного крупного міста накшталт Мелітополя або Донецька не кажучи вже про Крим до кінця цього календарного року, то вирогідність що будуть переговори і замороження конфлікту дуже велика.........Окрім зброї Захід дає нам мілліарди долларів на підтримання економіки, виплати зарплат, пенсій, соцдопомоги населенню тощо...........Якщо "Західні партнери" скажуть шукати якийсь "тимчасовий консенсус" відмовитись буде не можливо і гордість Зеленського нас не врятує, адже Україна не є самодостатньою державою, що окупає свої основні соціальні та життєві потреби.....П.С. Одже побажаймо перемоги ВСУ до кінця цього року, щоб подібних сценаріїв не було.
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21.06.2023 16:06 Відповісти
Уся " гордість" Зєльца випарується, як тільки йому мішок з баблом занесуть за "вірне рішення". І як він бив себе п'яткою в груди, що "не погодимося на заморожування", так буде бити , що "треба шукати розумний консенсус". Як не крути, а перспективи найгірші - з усіх сторін.
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21.06.2023 16:13 Відповісти
Якщо західні держави підштовхнули Україну до конфлікту з Росією, то вони повинні дати Україні всю номенклатуру ******** зброї. А що вони дають? Назбирали по всій Європі літаки МіГ-29, які не мають жодних шансів в поєдинках з ********* російськими літаками. Жаль українських пілотів, для яких виліт на МіГ-29- це політ в одну сторону. Це мені їх жаль. А цьому безбашенному Верховному ГОВНОкомандувачу їх зовсім не жаль.
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21.06.2023 17:32 Відповісти
У вас кремлівські методички. Західні держави підштовхнули. Та вони давали три дні нашій державі. Невже ви думаєте, що український народ чекав росіян, а якійсь там американці заставили українців чинити опір росіянам? Якщо так, то ви повністю не знаєте місцевих реалій. У нас вся організація йде на народному рівні, і держава відстає за розвитком від народу на багато кроків . У нас люди йшли на озброєних вогнепальною зброєю поліцаїв на Майдані. Їх вбивали, а вони продовжували йти вперед і революція перемогла і проросійський уряд і президент злочинець Янукович втекли у Росію. Після цього росіяни напали на нас.
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21.06.2023 18:15 Відповісти
Я про літаки, а ти про методички. Давай придержуватися основної теми розмови.
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21.06.2023 18:26 Відповісти
Пічєньки Госдепа, західні держави заставили українців воювати... Вам на РИА новості потрібно йти. Там знайдете собі братів по розуму.
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21.06.2023 20:13 Відповісти
Людмила Полякова, у тебе борщ на плиті википає, а ти несамовито гвалтуєш КЛАВУ.
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22.06.2023 00:27 Відповісти
Слухай, друже, у тебе така каша в голові, що тобі краще закінчити хоч щось комментувати. Краще піти готувати борщ, або в кабак сходи. Тим більше, що знаходишся в нормальній країні, у не тут
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21.06.2023 22:17 Відповісти
Теж мені дру знайшовся! В тамбовських лісах твої друзі.
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22.06.2023 00:35 Відповісти
Якщо зелене чмо говорить про незамороження війни, то треба готуватись до заморозки. Маємо особливо "інтелектуального'" персонажа
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21.06.2023 16:28 Відповісти
Ти про Мінськ 1 , чи Мінськ 2 ?
Та3 там було Сиве.
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21.06.2023 23:08 Відповісти
А як хочеться повернутися в Мінськ-2: ракети не падають, за кордон люди їздять (по безвізу проклятого Порошенка), економіка росте, армія розвивається, спецслужби під керівництвом профессіоналів, реформи впроваджуються. Але ж вам це не подобалось, і тому ви проголосували в 2019-му за сотні тисяч вбитих и десятки мільйонів біженців
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22.06.2023 00:13 Відповісти
Ти знову хочеш, щоб на вибороах українці вибирали президента з двох євреїв? Один з яких просто злодій, а другий особливо нахабний злодій і при цьому розумово відсталий. Цікаво , чи вибрали б в Ізраїлі президентаом українця? Як думаєш?
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22.06.2023 00:44 Відповісти
А я хочу повернутися в часи "злочинної влади" - народжуваність зростає, економіка працює, люди почали отримувати гідну зарплатню, на скарги населення влада принаймі реагує
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22.06.2023 01:10 Відповісти
Вони недоумки, їм не зрозуміти всю скверну свого зеленого вибору!
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01.12.2023 11:13 Відповісти
Головне саме зараз допомагати військовим всіма силами. Не дивіться на бубочку і його компанію. Це наша країна і нам в ній жити. Або померти. Росіяни вже будують концтабори на окупованих територіях для всіх хто не громадянин Росії або їх маріонеток днр.
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21.06.2023 16:30 Відповісти
Людмила Полякова, а нічого, що Бубочка, який ні дня не служив в армії, командує українськими безхребетними генералами?
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22.06.2023 00:47 Відповісти
зелене чмо, сподіваюся, що ти спитало в дєрьмака?
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21.06.2023 17:33 Відповісти
А коли буде реальна боротьба з корупцією і крадіжками? Міністерство оборони краде мільйонами. І де реакція? Тільки журналісти про це пишуть.
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21.06.2023 17:35 Відповісти
заморожений конфлікт це мрія кремлівського підара...явно що ***** потрібна пердишка, яка посилить його армію і брехня з усіх ящиків, щоб змінити політику допомоги Україні світовою спільнотою...
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21.06.2023 17:35 Відповісти
Ну то йди на війну,Рома.
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21.06.2023 17:53 Відповісти
Пан марушка , если ты не 🤖🤢, тогда ответь на вопрос « Где Предатель Баканов , почему на свободе пропивает ,а Герой Роман Червинский в тюрьме гниет ⁉️И на хрен , твой 🤡🤢🤥 СДАЛ Юг , РАЗМИНИРОВАВ Чонгар , расформировал танковый полк под Киевом , ПРЕКРАСНО ЗНАЯ О НАСТУПЛЕНИИ УБИЙЦ РАШИСТОВ⁉️чтоб , вы здохли оборотни зеленогнойные и все пресмыкающиеся.
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21.06.2023 19:04 Відповісти
Як ти проголосував, так і маєш. Голосуй і дальше.
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21.06.2023 18:33 Відповісти
краще розкажи як твій молодий талант просрав майже ТРИ роки оборонного замовлення, скоротив ЗСУ, знищив ракетні програми, розроблені, як ти кажеш, старим пердуном. ТО виходить, що старі "пердуни" краще впорались, ніж твій молодий "талант"
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21.06.2023 19:10 Відповісти
Чувак в тебе з головою все в порядку без образ візьми ручку листок і бумагу і пиши що є опрелюдненно в інтернеті -Розмінували Чонгар,Здали цемаха ,відвели війська ,заморозили ракетні програми,Пріслідували генералів які стали на захист України, ітд.все є задокументовано! ***** ти бот чи як чи ти патріот України?По спискам татарського росіяни знищували людей які були прихільниками України.А в Омані Зе що робив?А яке має відношення до влади єрмак?
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21.06.2023 19:44 Відповісти
Ні,не можна заморожувать,бо як тоді *******,та Конституцією сраку витирать?!
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21.06.2023 17:52 Відповісти
"Зуб даю"--подивлюсь путіну в очі і війна закінчиться. Які солодкі слова для баранів,тільки кров проливає МУЖНІЙ НАРОД УКРАЇНИ.
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21.06.2023 18:09 Відповісти
Коли саме? В Мінсьеу 1 чи в Мінську 2 ?????
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21.06.2023 23:10 Відповісти
я бы не наступал, сильно дорого. Первая линия зэки, их понятно можно выбить. а дальше? минные поля и окопы, даже по видео где убивают в окопе 10 человек, как их брать? дроны для таких окопов пох, не реально практически
надо ждать самолётов и делать ракеты, а не пистить бабло как резников
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21.06.2023 20:02 Відповісти
Бабло пилит назначений Ермаком зам, Рєзников єто лицо у руля і всьо
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22.06.2023 07:22 Відповісти
Яка заморозка? Оманські договорняки ''пасрєдінє дагаваріцца'' вимагають.
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21.06.2023 20:21 Відповісти
назовите детей депутатов на передовой. 1,5 или 10. может пора спросить
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21.06.2023 20:26 Відповісти
Дядя..2 пункта з 7. Ви АНТИНАТІВЦІ
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21.06.2023 21:15 Відповісти
НАТО ретельно вивчає усі потреби ЗСУ, аби вчасно їх забезпечувати, - помічник генсека Гоффус.
Пам'ятаємо:
Зеленський нехтував потребами України, аби не забезпечити ЗСУ зброєю і снарядами.
Вова боявся втратити мільярди через підготовку до нападу рф і готував населення до шашликів.
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21.06.2023 21:30 Відповісти
Так шашлики й повинні були бути він не брехав, тільки в другій країні
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22.06.2023 07:20 Відповісти
Хто за переговори, замороження війни чи боже борони за здачу територій - знайду, відріжу тупу голову!!!
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22.06.2023 01:54 Відповісти
Йшов самим чесним і молодим який хоче зробити Україну як Швейцарію, а виявився брехуном найбільшим, крадійом найбільшим і від крайини нема вже третини того шо привіз війну.
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22.06.2023 07:17 Відповісти
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