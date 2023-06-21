Ми не погодимося на замороження війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з РФ.
Про це глава держави повідомив в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
Президент наголосив, що "необхідні перемоги на полі бою". Також він додав, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів з РФ, хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на території України.
"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+34 Микола #538694
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+31 Владимир Сухов #378743
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+25 Люба Бусько
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Та3 там було Сиве.
надо ждать самолётов и делать ракеты, а не пистить бабло как резников
Пам'ятаємо:
Зеленський нехтував потребами України, аби не забезпечити ЗСУ зброєю і снарядами.
Вова боявся втратити мільярди через підготовку до нападу рф і готував населення до шашликів.