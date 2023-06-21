НАБУ проситиме екстрадувати в Україну ексголову ФДМУ Сенниченка, - Кривонос
НАБУ направить запит щодо екстрадиції з-за кордону ексголови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що у суді досі розглядається клопотання щодо обрання Сенниченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Після позитивного рішення суду, яке набере законної сили, у нас відкривається можливість виставити червону картку Інтерполу і почати процедуру його міжнародного розшуку з подальшою екстрадицією в Україну. Зараз адвокати заявляють відводи у суді, тобто - затягують розгляд справи, щоб перешкодити його затриманню і екстрадиції", - пояснив Кривонос, відповідаючи на питання, яка ситуація з екстрадицією Сенниченка з Іспанії.
"У справі Фонду державного майна, ми ще не завершили досудового розслідування, працюємо над питанням розширення кола підозрюваних. На днях у цій справі проводили слідчі у Чехії, під час яких здобули цікаві докази і будемо рухатися далі у розслідуванні. Ця справа цікава з точки зору її подальшої перспективи", - додав директор НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.
Пізніше НАБУ оголосило Сенниченка у розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перевіряйте декларації.
Якщо є хоч одна зайва гривня - всіх у смітник або на шибеницю.
Вища міра та конфіскація усього, плюс - конфіскація в родичів.
Переважна більшість рішень судів у корупційних справах - закриття за строками, або, як найкраще, штраф.
Лише одиниці за корупцію отримують реальне покарання, а тому більшість чиновників просто тупо не відчуває страху, коли порушує закон, та живе відчуттям що все порішає та домовиться
Зараз в Україні "віща міра покарання" це - довічне ув'язнення.
вища міра в Україні таки є
...
селюкам та роботягам - конфіскація та солідні терміни позбавлення волі
...
Тим хто був біля державного корита - вкрав і не поділився-
..
заочний вирок і заочне відбування покарання в басейні чи то в Іспанії чи в ..
Ізраілі...на території власної вілли
...
То чому би зі справжніми злочинцями нормально не розібратись.
Нашо той закон - тільки заважає.
Я в НАТО хочу та верховенства права.
Але якщо теоретично, я би багатьох молодих (та не дуже молодих) ригів у сміттєбаку покатав би. На низ поклав би "найхарізматичнішого", зверху Єрмака, а ще зверху - братів Стефанчуків з Юзіком
і да це саме те чому ми ще не НАТО....
добігли до зеленого фінішу...