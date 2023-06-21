НАБУ проситиме екстрадувати в Україну ексголову ФДМУ Сенниченка, - Кривонос

НАБУ направить запит щодо екстрадиції з-за кордону ексголови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у суді досі розглядається клопотання щодо обрання Сенниченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Після позитивного рішення суду, яке набере законної сили, у нас відкривається можливість виставити червону картку Інтерполу і почати процедуру його міжнародного розшуку з подальшою екстрадицією в Україну. Зараз адвокати заявляють відводи у суді, тобто - затягують розгляд справи, щоб перешкодити його затриманню і екстрадиції", - пояснив Кривонос, відповідаючи на питання, яка ситуація з екстрадицією Сенниченка з Іспанії.

"У справі Фонду державного майна, ми ще не завершили досудового розслідування, працюємо над питанням розширення кола підозрюваних. На днях у цій справі проводили слідчі у Чехії, під час яких здобули цікаві докази і будемо рухатися далі у розслідуванні. Ця справа цікава з точки зору її подальшої перспективи", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.

Пізніше НАБУ оголосило Сенниченка у розшук.

Також читайте: Справа Сенниченка: екскерівника Одеського припортового заводу звільнили під заставу, ексрадника Фонду держмайна триматимуть під вартою