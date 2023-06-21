УКР
Новини
7 359 38

НАБУ проситиме екстрадувати в Україну ексголову ФДМУ Сенниченка, - Кривонос

сенниченко

НАБУ направить запит щодо екстрадиції з-за кордону ексголови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у суді досі розглядається клопотання щодо обрання Сенниченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Після позитивного рішення суду, яке набере законної сили, у нас відкривається можливість виставити червону картку Інтерполу і почати процедуру його міжнародного розшуку з подальшою екстрадицією в Україну. Зараз адвокати заявляють відводи у суді, тобто - затягують розгляд справи, щоб перешкодити його затриманню і екстрадиції", - пояснив Кривонос, відповідаючи на питання, яка ситуація з екстрадицією Сенниченка з Іспанії.

"У справі Фонду державного майна, ми ще не завершили досудового розслідування, працюємо над питанням розширення кола підозрюваних. На днях у цій справі проводили слідчі у Чехії, під час яких здобули цікаві докази і будемо рухатися далі у розслідуванні. Ця справа цікава з точки зору її подальшої перспективи", - додав директор НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, очолювану колишнім головою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком, яка впродовж 2020-2021 рр. заволоділа понад половиною мільярда гривень. Голова ФДМУ разом зі спільниками поставив своїх людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті, зі свого боку, укладали незаконні договори та продавали потрібним компаніям продукцію за заниженими цінами.

Пізніше НАБУ оголосило Сенниченка у розшук.

Також читайте: Справа Сенниченка: екскерівника Одеського припортового заводу звільнили під заставу, ексрадника Фонду держмайна триматимуть під вартою

Автор: 

НАБУ (5429) Сенниченко Дмитро (127) Кривонос Семен (78)
Топ коментарі
+13
І чия влада його призначила?
показати весь коментар
21.06.2023 15:48 Відповісти
+9
Нехай спочатку гроші та майно передасть до ЗСУ, а потім вже у смітник
показати весь коментар
21.06.2023 15:50 Відповісти
+9
Зараз до смітника кидають тільки тітушня зелен
показати весь коментар
21.06.2023 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хапайте хабарників на вулицях.
Перевіряйте декларації.
Якщо є хоч одна зайва гривня - всіх у смітник або на шибеницю.
показати весь коментар
21.06.2023 15:48 Відповісти
Нехай спочатку гроші та майно передасть до ЗСУ, а потім вже у смітник
показати весь коментар
21.06.2023 15:50 Відповісти
Зараз до смітника кидають тільки тітушня зелен
показати весь коментар
21.06.2023 15:53 Відповісти
Усе має бути за законом
Вища міра та конфіскація усього, плюс - конфіскація в родичів.
показати весь коментар
21.06.2023 15:54 Відповісти
На жаль, немає вищої міри вже давно та й не буде - Європа проти. До речі, у Китаї за хабарництво розстріл (хабар від 10 тис. доларів США).
Переважна більшість рішень судів у корупційних справах - закриття за строками, або, як найкраще, штраф.
Лише одиниці за корупцію отримують реальне покарання, а тому більшість чиновників просто тупо не відчуває страху, коли порушує закон, та живе відчуттям що все порішає та домовиться
показати весь коментар
21.06.2023 16:01 Відповісти
"Вища міра" вона є та буде. "Вища міра покарання" - це не тільки страта.
Зараз в Україні "віща міра покарання" це - довічне ув'язнення.
показати весь коментар
21.06.2023 16:06 Відповісти
За корупційні злочини Законм не передбачено довічного увязнення, максимально - 12 років з конфіскацією та позбавленням права обіймати певні посади, але за найбільш тяжкі злочини (ч.4 ст.368 КК України). Перевжна більшість покарань на практиці та згідно статистики - штрафи
показати весь коментар
21.06.2023 16:10 Відповісти
+++
вища міра в Україні таки є
...
селюкам та роботягам - конфіскація та солідні терміни позбавлення волі
...
Тим хто був біля державного корита - вкрав і не поділився-
..
заочний вирок і заочне відбування покарання в басейні чи то в Іспанії чи в ..
Ізраілі...на території власної вілли
...
показати весь коментар
21.06.2023 18:15 Відповісти
Чорновала ж без закону у смітник кидали - через образу.
То чому би зі справжніми злочинцями нормально не розібратись.
Нашо той закон - тільки заважає.
показати весь коментар
21.06.2023 16:11 Відповісти
Ніт.
Я в НАТО хочу та верховенства права.
Але якщо теоретично, я би багатьох молодих (та не дуже молодих) ригів у сміттєбаку покатав би. На низ поклав би "найхарізматичнішого", зверху Єрмака, а ще зверху - братів Стефанчуків з Юзіком
показати весь коментар
21.06.2023 16:27 Відповісти
Ну ви садіст, хіба можна так знущатися Одрозу юзіка із стефанчуком зверху
показати весь коментар
21.06.2023 19:22 Відповісти
Так, рівень - "дурень думкою багатіє", в мене таки досить прокачаний
показати весь коментар
21.06.2023 19:28 Відповісти
Гадаєте, справжніх так саме легко спіймати та кинути у смітник, як вони зробили з Чорноволом? Кілер на даху?.. Не знаю, можливо...
показати весь коментар
21.06.2023 19:13 Відповісти
я навіть знаю ту вулицю на похапати...
і да це саме те чому ми ще не НАТО....
показати весь коментар
21.06.2023 16:02 Відповісти
І чия влада його призначила?
показати весь коментар
21.06.2023 15:48 Відповісти
Їх примусив Порошенко.
показати весь коментар
22.06.2023 08:10 Відповісти
І чого вони всі в Еспанії ховаються? Може через руськофілість цієї країни…Вона видає кацапам олімпійську цифру віз.
показати весь коментар
21.06.2023 15:49 Відповісти
Ну ти ж там ближче до них, перепитай!
показати весь коментар
21.06.2023 20:25 Відповісти
А нізя було по тихому? Чи обовїязково попередити треба через всі ЗМІ?
показати весь коментар
21.06.2023 15:49 Відповісти
як його екстрадувати? він десь гнилі яблучка пожирає... санітаром гнилі і лайна влаштувався.
показати весь коментар
21.06.2023 15:50 Відповісти
Очередное... https://youtu.be/kxnVa5zhvas
показати весь коментар
21.06.2023 15:51 Відповісти
ну не уйобище? Їй прилітає, тварюці і воно сидить виригує, падло
показати весь коментар
21.06.2023 15:57 Відповісти
А навіщо його відпускали ?
показати весь коментар
21.06.2023 15:55 Відповісти
То все покупці посад у брата єрмака
показати весь коментар
21.06.2023 15:57 Відповісти
А парашенке об этом сказали?? Его креатура, не в обіду місцевим порохоботам сказано..
показати весь коментар
21.06.2023 16:03 Відповісти
Надеюсь это стеб. При Петруччо он выше руководителя директората в Укрпочте не поднимался. А главой ФГИ назначен был Зебилом.
показати весь коментар
21.06.2023 16:13 Відповісти
сподівайся, можеш і поржать, саме на начасі....
добігли до зеленого фінішу...
показати весь коментар
21.06.2023 16:41 Відповісти
Ну ребята, за что голосовали туда и пришли. Это закономерно. Не нужно снимать ответственность с общества, которое поставило ид...тов, в "успехах" начала войны, когда за 3 дня сдали весь Юг.
показати весь коментар
21.06.2023 18:16 Відповісти
Парашенка поржав і передава тобі не вставати з зєльоной бутилкі
показати весь коментар
21.06.2023 20:26 Відповісти
Ця курка, нехай спочатку сама з неї злізе, а потім роздає свої "бестолкові" поради..
показати весь коментар
21.06.2023 20:34 Відповісти
Та хтож иого віддасть -- він там вже : накопичені: грошенятка вложив -- такі багатенькі буратіни ім самим потрібні .
показати весь коментар
21.06.2023 16:10 Відповісти
Мабуть точно знає куди і кого тягнути..
показати весь коментар
21.06.2023 16:22 Відповісти
А шо цьому челу інкримінуєте ? Що видав наказ про призначення дітей лейтенанта Шмідта ? Та н....я у вас на цього чела немає. А як ті почуваються. кого цей чел "здав" на передачі "хабара". Справа в суді, чи просто так ?
показати весь коментар
21.06.2023 16:32 Відповісти
мамачки кака барьба
показати весь коментар
21.06.2023 16:33 Відповісти
Спочату Шефіра допитайте, який стояв за схемою розкрадання ОПЗ, чи Боневтік не дозволяє другана трогати?
показати весь коментар
21.06.2023 16:47 Відповісти
А де трубіцин ? Де баканов ???
показати весь коментар
21.06.2023 21:32 Відповісти
Ну що за дурниці? Всі ж прекрасно знають, що ніхто нікого не екстрадує в країну в які іде війна. Це заява для лохів.
показати весь коментар
22.06.2023 03:39 Відповісти
 
 