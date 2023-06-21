Рашисти заборонили жителям окупованої Василівки пересуватися містом, - ЦНС

Окупаційна адміністрація Запорізької області посилила так звані контрдиверсійні заходи у тимчасово окупованій Василівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Так, місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів й їх родичів, які ще не встигли втекти з міста.

Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів. Особлива увага приділяється тим, хто не має ворожий паспорт", - йдеться в повідомленні.

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