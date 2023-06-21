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Новини Війна
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Рашисти заборонили жителям окупованої Василівки пересуватися містом, - ЦНС

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Окупаційна адміністрація Запорізької області посилила так звані контрдиверсійні заходи у тимчасово окупованій Василівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Так, місто фактично закрите на вʼїзд та виїзд, за виключенням військових та колаборантів й їх родичів, які ще не встигли втекти з міста.

Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів. Особлива увага приділяється тим, хто не має ворожий паспорт", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сили оборони мали частковий успіх на Півдні та Луганщині, закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Автор: 

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А на касапах можна?? Їм навіть щеплення поробили??
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21.06.2023 16:13 Відповісти
 
 