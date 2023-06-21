УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11634 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
4 203 29

Перші F-16 можуть прибути до України за шість-сім місяців, - Зеленський

самолет,f-16,f16

Перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців.

Про це  повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За  словами президента, Україна потребує американських літаків F-16.

Зеленський зазначив, що українські льотчики можуть розпочати навчання на винищувачах вже у серпні 2023 року, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.

Також читайте: Передача F-16 Україні займе місяці, - Держдеп США

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) літак (2920) F16 F-16 (681)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
тут варто уточнити - Вова дуже часто любить вводити в оману. )
показати весь коментар
21.06.2023 17:06
+12
Народ ми обрали для управління державою юрбу крикливих шоуменів, акторів і аферистів. А тепер хочемо, щоб вони набрали в рот води і стали ефективними суперменеджерами?
показати весь коментар
21.06.2023 17:22
+10
Та краще барабани замовте, нам потрібно більше барабанів, чому в деяких є барабани в сховищах, а яке біля мене, то там немає?!
показати весь коментар
21.06.2023 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про плани, наміри та дати на війні - розповідати мовчки. Або вводити ворога в оману
показати весь коментар
21.06.2023 16:58 Відповісти
тут варто уточнити - Вова дуже часто любить вводити в оману. )
показати весь коментар
21.06.2023 17:06 Відповісти
Коротше,ОМАНІТ.
показати весь коментар
21.06.2023 19:00 Відповісти
Особенно собственное население. Народ о нем давно уже все понял, еще до выборов.
показати весь коментар
21.06.2023 19:10 Відповісти
ОНО молчать не может. абдристович после увольнения вмиг перестроился, и вместо рассказов о победах, начал петь о больших потерях ВСУ. Интересно почему об этом, он не пел когда был на должности.
показати весь коментар
21.06.2023 17:13 Відповісти
Як я й казала, аферистович співає те, за що платять. Отже, хтось платить за "всьо пропало", а раніше платили за "перемогу" і все.
показати весь коментар
21.06.2023 19:16 Відповісти
Народ ми обрали для управління державою юрбу крикливих шоуменів, акторів і аферистів. А тепер хочемо, щоб вони набрали в рот води і стали ефективними суперменеджерами?
показати весь коментар
21.06.2023 17:22 Відповісти
Генерал Залужний так же може робити, а чому інші не можуть?
показати весь коментар
21.06.2023 17:24 Відповісти
Они по натуре конферансье из шапито. Молчать для них - смерть. Даже не разговорчивые, попадая туда, превращаются в Арестовичей. Буданов - хороший пример.
показати весь коментар
21.06.2023 19:12 Відповісти
this does not compute rusnja vAAbshe bude v shtopore za polriku
показати весь коментар
21.06.2023 17:01 Відповісти
Залишається вірити, що це продовження історії про "шашлики", але вже для кацапів
показати весь коментар
21.06.2023 17:07 Відповісти
Вімани-- віманіка-шастра..
показати весь коментар
21.06.2023 17:10 Відповісти
Та краще барабани замовте, нам потрібно більше барабанів, чому в деяких є барабани в сховищах, а яке біля мене, то там немає?!
показати весь коментар
21.06.2023 17:11 Відповісти
А у Диана Кузина большая Кукурузина...
показати весь коментар
21.06.2023 17:22 Відповісти
обдурили з барабанами - хтось здав і закупку відмінили
ні в кого немає
показати весь коментар
21.06.2023 17:51 Відповісти
Вже Резніков віддуплився -- після Нового року -- як тои - так зразу .
показати весь коментар
21.06.2023 17:20 Відповісти
А л0х касап на це поведеться..
показати весь коментар
21.06.2023 17:31 Відповісти
Не, ну це ж тема міністра-Крадія. Шось вкраде, спіймають, запускають херь про літаки.
показати весь коментар
21.06.2023 17:37 Відповісти
Головне заспокоювати нарід. Щоб далі можна було мародерити.
показати весь коментар
21.06.2023 17:41 Відповісти
Так нам F-35 быстрее поставят
показати весь коментар
21.06.2023 17:46 Відповісти
...чого воно за своє життя тільки не чесало
показати весь коментар
21.06.2023 19:16 Відповісти
бачили цю казку...настане 2024, а США такі: від України не надходило жодного запиту щодо F-16, та й взагалі літаки не допоможуть на цьому етапі війни
показати весь коментар
21.06.2023 19:40 Відповісти
На роки зібрався це розтягувати... У нас нема таких ресурсів.
показати весь коментар
21.06.2023 21:46 Відповісти
 
 