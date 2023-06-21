Перші F-16 можуть прибути до України за шість-сім місяців, - Зеленський

Перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, Україна потребує американських літаків F-16.

Зеленський зазначив, що українські льотчики можуть розпочати навчання на винищувачах вже у серпні 2023 року, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.

Також читайте: Передача F-16 Україні займе місяці, - Держдеп США