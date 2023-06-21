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Перші F-16 можуть прибути до України за шість-сім місяців, - Зеленський
Перші винищувачі F-16 можуть прибути до України вже за шість-сім місяців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, Україна потребує американських літаків F-16.
Зеленський зазначив, що українські льотчики можуть розпочати навчання на винищувачах вже у серпні 2023 року, а перші літаки можуть прибути за шість чи сім місяців.
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