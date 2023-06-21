Іспанія надасть Україні допомоги на 250 млн євро

Іспанія надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі 250 мільйонів євро.

Про це повідомив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Альбареса, уряд Іспанії зобов'язався виділити Україні 250 мільйонів євро.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі €7 мільйонів, про яке я оголошую сьогодні. Воно спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік інкубаторами для новонароджених", - поінформував Альбарес.

Глава МЗС Іспанії заявив, що країна мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги, яку передадуть постраждалим від підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Альбарес також зазначив, що Іспанія готова поділитися з Україною досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізниці, щоб допомогти у відновленні.