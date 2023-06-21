Вдень 21 червня Сили оборони знищили російський вертоліт Мі-24, - Генштаб

Вдень 21 червня Сили оборони України знищили російський вертоліт Мі-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО на Донецькому напрямку знищили ворожий Ка-52, - Олещук