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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вдень 21 червня Сили оборони знищили російський вертоліт Мі-24, - Генштаб

вертольот,мі-24

Вдень 21 червня Сили оборони України знищили російський вертоліт Мі-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО на Донецькому напрямку знищили ворожий Ка-52, - Олещук

Автор: 

Генштаб ЗС (6647) ЗСУ (7598) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+14
гарна новина... повторіть!
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21.06.2023 18:36
+11
лаптєльот. )
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21.06.2023 18:49
+9
Гарно) Сподываюсь разом з экипажем ,круте піке
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21.06.2023 18:35
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Вертольот.
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21.06.2023 18:35 Відповісти
вертоліт
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21.06.2023 18:36 Відповісти
Крутиліт .
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21.06.2023 18:39 Відповісти
Гелікоптер, гвинтокрил, або просто вертушка.
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21.06.2023 18:37 Відповісти
Або просто крутоліт.
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21.06.2023 18:41 Відповісти
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21.06.2023 18:45 Відповісти
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21.06.2023 18:48 Відповісти
Couldn't find "sarcasm" emoji
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21.06.2023 18:49 Відповісти
i thought you were picking on grammar ? not sure what are you on to with that sarcasm emoji.
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21.06.2023 18:55 Відповісти
лаптєльот. )
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21.06.2023 18:49 Відповісти
вітроліт
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21.06.2023 19:18 Відповісти
Геликоверт!
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22.06.2023 13:44 Відповісти
Гарно) Сподываюсь разом з экипажем ,круте піке
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21.06.2023 18:35 Відповісти
гарна новина... повторіть!
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21.06.2023 18:36 Відповісти
І на вечерю і на сніданок і на перекус і краще по два !
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21.06.2023 21:18 Відповісти
путіну доповіли??
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21.06.2023 18:40 Відповісти
...нє, патєрь нєт
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21.06.2023 18:52 Відповісти
I was just sarcastic and it didn't sound like such since you posted the GT screenshot. Hence, I was trying to explain that I should've included the "sarcastic" emoji, but there's none to the best of my knowledge.
I always love when on this site they use the several different terms for the Helicopter even within on short article.
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21.06.2023 19:01 Відповісти
ok. got it. i assume you were looking for that green smiley with teeth(my favorite)
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21.06.2023 19:09 Відповісти
Haven't seen that one yet 😀
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21.06.2023 19:26 Відповісти
Ще один папілац. Це чудово.
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21.06.2023 19:03 Відповісти
Украинская армия заметно продвигается на Таврическом направлении - Тарнавский
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/21/7407887/

Подскажите профану, Таврическое направление, это куда?
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21.06.2023 19:03 Відповісти
то тільки пан отаман Грицян Таврічєскій знає
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21.06.2023 19:05 Відповісти
Малиновку знаешь ?
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21.06.2023 19:07 Відповісти
Не знаю. Можно какой нибудь город в этом направлении.
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21.06.2023 19:21 Відповісти
Нууу , це таке українське село , де було весілля Яринки і Андрійка ))))
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21.06.2023 19:38 Відповісти
Кажется нашел, на гугл картах, Малиновка восточнее ГуляйПоле. Верно?
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21.06.2023 19:44 Відповісти
Пане , хто ж вам скаже ? )) Взагалі у нас Малиновок ого скільки ))
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21.06.2023 19:51 Відповісти
У Київській області нема, але багато Калинівок.
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21.06.2023 21:03 Відповісти
Пане , та не підказуйте , най шукає Малинівку )))
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21.06.2023 21:16 Відповісти
Мелітополь, Бердянськ, Геничеськ. Десь туди...
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21.06.2023 20:00 Відповісти
На південь. Таврічеська губерня включала в себе південні землі Запорізьської та Херсонської (по Дніпро) області та Крим.
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21.06.2023 19:55 Відповісти
Таврійський напрям - це з Відусіль у напрямку Ненацька.
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21.06.2023 20:16 Відповісти
21 июня 2023 - 17:11
В Севастополе затонул плавдок с судном
Это не первый подобный инцидент в Южной бухте.
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21.06.2023 19:09 Відповісти
Ка уже кончились?)
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21.06.2023 19:16 Відповісти
"К" кацапи використовують вночі. В них нічна оптика досить непогана.
"Мі" - у світлий час доби.
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21.06.2023 20:02 Відповісти
Молодці
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21.06.2023 19:49 Відповісти
Класссссссс!
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21.06.2023 19:51 Відповісти
Ще сім штук і доженуть літачки.

Без арти і авіації одними мінами вони там не втримаються.
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21.06.2023 20:12 Відповісти
Ця новина як бальзам на душу. Слава ЗСУ!
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21.06.2023 20:56 Відповісти
 
 