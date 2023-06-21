Вдень 21 червня Сили оборони знищили російський вертоліт Мі-24, - Генштаб
Вдень 21 червня Сили оборони України знищили російський вертоліт Мі-24.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!"
Топ коментарі
+14 Панас Стець #551129
показати весь коментар21.06.2023 18:36
+11 Rino Rino
показати весь коментар21.06.2023 18:49
+9 Слава Чурилов #551428
показати весь коментар21.06.2023 18:35
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I always love when on this site they use the several different terms for the Helicopter even within on short article.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/21/7407887/
Подскажите профану, Таврическое направление, это куда?
В Севастополе затонул плавдок с судном
Это не первый подобный инцидент в Южной бухте.
"Мі" - у світлий час доби.
Без арти і авіації одними мінами вони там не втримаються.