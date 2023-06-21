УКР
На Таврійському напрямку ЗСУ продовжують просування, успіхи вже помітні, - Тарнавський

зсу

На Таврійському напрямку російські війська за добу втратили вбитими і пораненими майже три роти, знищено і пошкоджено 68 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні", - зазначив генерал.

За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 зенітних ракетних комплекси "Стріла", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк". 

Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Тарнавський Олександр (278) контрнаступ на Півдні (345)
Топ коментарі
+18
Держемо за наших вояк кулаки! Все буде Україна!
21.06.2023 20:34 Відповісти
+7
Від ворожої артилерії - 90 % наших втрат . Якщо за добу вибили 18 різних артелерійських установок - то наступ рухається в правильному напрямку . Повільно , але краще так , чим швидко - із втратами людей
21.06.2023 20:51 Відповісти
+2
Так тримати! Слава ЗСУ!
21.06.2023 21:52 Відповісти
Держемо за наших вояк кулаки! Все буде Україна!
21.06.2023 20:34 Відповісти
Помітно?? Невже стежку з касапів зробимо?.чи може хоча б дорогу з двостороннім рухом, навіть по одній полосі достатній..
21.06.2023 20:39 Відповісти
Такое мне сказать , мол, дорогу... - Скотомогильник будет и не иначе.
22.06.2023 07:19 Відповісти
Від ворожої артилерії - 90 % наших втрат . Якщо за добу вибили 18 різних артелерійських установок - то наступ рухається в правильному напрямку . Повільно , але краще так , чим швидко - із втратами людей
21.06.2023 20:51 Відповісти
Нажаль час тільки до вересня-жовтня. Ширина коридору біля 120км.
21.06.2023 21:39 Відповісти
Так тримати! Слава ЗСУ!
21.06.2023 21:52 Відповісти
Тобі косолапу краще напевно канашенку пасматрєть.
21.06.2023 22:34 Відповісти
Пасматрєть могут нє только лишь всє, мало кто может ето сдєлать... (с)
21.06.2023 22:39 Відповісти
Vojenim zametni uspexi.Takticeskom plane oni jest.Vziatyje skazem domirijucix vysot i poxoze
21.06.2023 22:59 Відповісти
Правду люди говорят, что полное освобождение Украины начнется с Крыма.
22.06.2023 07:17 Відповісти
 
 