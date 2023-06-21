На Таврійському напрямку ЗСУ продовжують просування, успіхи вже помітні, - Тарнавський

На Таврійському напрямку російські війська за добу втратили вбитими і пораненими майже три роти, знищено і пошкоджено 68 одиниць військової техніки окупантів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні", - зазначив генерал.

За словами Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 зенітних ракетних комплекси "Стріла", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

