Ми радимо африканським країнам не довіряти "мирним намірам" Путіна, - Держдепартамент США

Сполучені Штати радять не довіряти словам Путіна про його наміри проводити "мирні переговори" по Україні, натомість дивитися на безпосередні дії РФ, яка продовжує свою агресію, в тому числі проти українського мирного населення й інфраструктури.

Так прокоментував заступник речника Держдепу Ведант Пател заяви з африканського боку про те, що президент РФ відданий мирному врегулюванню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дії кажуть за себе голосніше, ніж слова, і я просто ще раз зауважу, що ці самі африканські лідери провели час у бомбосховищі під час свого візиту (до Києва – ред.), коли вони були в місті, щоби просувати й обговорювати мирні пропозиції",- зазначив Пател.

Таким чином представник Держдепу прокоментував заяви Путіна лідерам африканських країн, що він начебто ніколи не відмовлявся від мирних переговорів та навіть показав їм так званий мирний договір про нейтралітет і гарантії безпеки України.

"По діях Росії, яка бомбардує Київ, цілить по цивільній й енергетичній інфраструктурі, по багатоквартирних будинках, лікарнях, цілком зрозуміло, що вони не мають суттєвого інтересу до встановлення миру та припинення цієї війни", - зауважив Пател.

Він також підкреслив, що цілком зрозуміло в цій ситуації, хто хоче міцного й справедливого миру, а хто прагне продовження агресії проти сусідньої держави.

