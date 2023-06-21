УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 266 11

Ми радимо африканським країнам не довіряти "мирним намірам" Путіна, - Держдепартамент США

африка,путін

Сполучені Штати радять не довіряти словам Путіна про його наміри проводити "мирні переговори" по Україні, натомість дивитися на безпосередні дії РФ, яка продовжує свою агресію, в тому числі проти українського мирного населення й інфраструктури.

Так прокоментував заступник речника Держдепу Ведант Пател заяви з африканського боку про те, що президент РФ відданий мирному врегулюванню, передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дії кажуть за себе голосніше, ніж слова, і я просто ще раз зауважу, що ці самі африканські лідери провели час у бомбосховищі під час свого візиту (до Києва – ред.), коли вони були в місті, щоби просувати й обговорювати мирні пропозиції",- зазначив Пател.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підстави для оптимізму, - президент ПАР Рамафоса про результати мирної місії африканських лідерів

Таким чином представник Держдепу прокоментував заяви Путіна лідерам африканських країн, що він начебто ніколи не відмовлявся від мирних переговорів та навіть показав їм так званий мирний договір про нейтралітет і гарантії безпеки України.

"По діях Росії, яка бомбардує Київ, цілить по цивільній й енергетичній інфраструктурі, по багатоквартирних будинках, лікарнях, цілком зрозуміло, що вони не мають суттєвого інтересу до встановлення миру та припинення цієї війни", - зауважив Пател.

Він також підкреслив, що цілком зрозуміло в цій ситуації, хто хоче міцного й справедливого миру, а хто прагне продовження агресії проти сусідньої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін відкинув основні елементи мирного плану африканських лідерів, - Reuters

Автор: 

Африка (317) Держдепартамент США (1673)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А вони не те щоб і довіряють - їм взагалі пофігу на будь-які плани. Ці "копченики" виконують лише забаганки тих, хто більше платить та надає підтримку їхнім варварським режимам.
показати весь коментар
21.06.2023 23:14 Відповісти
+4
Дресувати мавп треба, коли вони ще цицьку ссуть. Коли вони одягли костюми та катаються до орків у гості - запізно.
показати весь коментар
21.06.2023 23:12 Відповісти
+4
Ненавижу расизм і негрів...
показати весь коментар
21.06.2023 23:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дресувати мавп треба, коли вони ще цицьку ссуть. Коли вони одягли костюми та катаються до орків у гості - запізно.
показати весь коментар
21.06.2023 23:12 Відповісти
Ненавижу расизм і негрів...
показати весь коментар
21.06.2023 23:16 Відповісти
Ніякого расизму - це їх політичний рівень - мавпи.
показати весь коментар
22.06.2023 00:10 Відповісти
А вони не те щоб і довіряють - їм взагалі пофігу на будь-які плани. Ці "копченики" виконують лише забаганки тих, хто більше платить та надає підтримку їхнім варварським режимам.
показати весь коментар
21.06.2023 23:14 Відповісти
як кіно називається? "зєльоний ад?
показати весь коментар
21.06.2023 23:33 Відповісти
а рамафоси не зрозуміли що вони були у бомбосховищі. Вони думали що зеленський їм показує свій палац. А порівнявши з багатшим палацем путіна зробили висновок, що треба триматись російської позиції, бо там може більше зерна обломитись.
показати весь коментар
21.06.2023 23:40 Відповісти
а ти кловун і далі корми мавп нашим зерном... може заспівають..
показати весь коментар
22.06.2023 00:00 Відповісти
А їм ПоХ. Конємордий їм бусики з бивня мамонта подарував.
показати весь коментар
22.06.2023 00:02 Відповісти
Почитав коментарі - виникло питання: -Це стільки расистів в Україні чи Кацапськи мерзотники пишуть під виглядом Українців?
показати весь коментар
22.06.2023 00:20 Відповісти
Зараз їм пояснювати абищо - зарано. Попереду - довгий шлях еволюції, а вже тоді...
показати весь коментар
22.06.2023 00:34 Відповісти
Ну з'їздили вони до кремльовської мавпи з гранатою і фіг з ними.
показати весь коментар
22.06.2023 02:14 Відповісти
 
 