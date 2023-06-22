Ситуація на ЗАЕС є "вкрай нестабільною", - глава МАГАТЕ Гроссі
Підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування станції
Про це йдеться у звіті гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи", - заявив Гроссі.
ще більше руйнувань і смертей в нашій краіні 😠
Невже ніхто в світі не може зупинити цього кривавого і , вкрай ,
небезпечного упиря для всього світу ?
А тепер ситуаціа "вкрай нестабільна". Ну то скажи їм неха розмінують станцію, мудак.
no naigirshe problema - ce kacapi so vzryvchatkoi tam na meste
Це при умові, що кацапи не розглядають Чорнобиль 2.0.
Але масштаби будуть в рази гірші 🤬
Як тоді некорумповані чинушки оон будуть отримувать нафтодоларові валізи від мразії?
Насправді це просто доказ того, що існуючі міжнародні організації, потребують реформування, але.... Там не лише Росія наложує на все вето, чи готове США допустити на свої АЕС міжнародну охорону? Чи готовий Китай підтримати міжнародний кримінальний суд? І так далі. Світ потребує змін, але кожна більш менш сильна держава проти - бо це створює їм незручності.
Дійсно: "А шо такоЄ?!"
"... Зараз ЗАЕС готується до поповнення випускного каналу ЗТЕС або шляхом відкачування води з вхідного каналу ЗТЕС, що було звичайною практикою до пошкодження дамби, або з водойми в порту ЗАЕС. Останній був створений кілька місяців тому шляхом днопоглиблення дна порту, щоб забезпечити збереження води на випадок, якщо рівень води в резервуарі впаде нижче рівня, до якого вода може подаватись із вхідного каналу ЗТЕС.".
То заводь миротворцев
так само, як вони чуть-чуть підірвали дамбу...