Ситуація на ЗАЕС є "вкрай нестабільною", - глава МАГАТЕ Гроссі

Підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування станції

Про це йдеться у звіті гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи", - заявив Гроссі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупинили автоматичну передачу Україні інформації про радіаційний стан на Запорізькій АЕС

Топ коментарі
+14
Кремлівському терористу і конченому ублюдку мало крові і він хоче
ще більше руйнувань і смертей в нашій краіні 😠
Невже ніхто в світі не може зупинити цього кривавого і , вкрай ,
небезпечного упиря для всього світу ?
22.06.2023 06:36 Відповісти
+13
Этот Гроссі такой же бездельник, как и вся импотентная бесполезная МАГАТЕ
22.06.2023 06:33 Відповісти
+12
Якись мутний тип. Ручкався там, обіймався з терористами. Ніби старі друзяки.
А тепер ситуаціа "вкрай нестабільна". Ну то скажи їм неха розмінують станцію, мудак.
22.06.2023 07:21 Відповісти
Этот Гроссі такой же бездельник, как и вся импотентная бесполезная МАГАТЕ
22.06.2023 06:33 Відповісти
Ну да ,тільки коли Гроссі говорить про небезпеку, то оп пора приймати відповідні дії, щоб не отримати другу катастрофу.
22.06.2023 08:23 Відповісти
узєлєнскій вже зняв три відосіка, що вам ще треба? Кларнетів чи гобоїв закупити в сховища?
22.06.2023 13:53 Відповісти
Кремлівському терористу і конченому ублюдку мало крові і він хоче
ще більше руйнувань і смертей в нашій краіні 😠
Невже ніхто в світі не може зупинити цього кривавого і , вкрай ,
небезпечного упиря для всього світу ?
22.06.2023 06:36 Відповісти
Як видно - ніхто...Робить цей душегуб Х-ло що захоче...
22.06.2023 09:53 Відповісти
Якись мутний тип. Ручкався там, обіймався з терористами. Ніби старі друзяки.
А тепер ситуаціа "вкрай нестабільна". Ну то скажи їм неха розмінують станцію, мудак.
22.06.2023 07:21 Відповісти
І головне не каже,хто цю «нестабільну ситуацію створив!!!
22.06.2023 07:28 Відповісти
Можливість холодної зупинки, може запобігти цьому, і чи маємо ми таку можливість зробити?
22.06.2023 07:35 Відповісти
ce vzhe zrobleno problema v tom sho "холоднa зупинкa" ce ne sovsem to , sho e na samom dele - vse ravno treba ohlazdenie reaktora , cirkulacija vodi i.t.d...

no naigirshe problema - ce kacapi so vzryvchatkoi tam na meste
22.06.2023 09:36 Відповісти
Треба консервувати станцію, інакше буде пздц.
Це при умові, що кацапи не розглядають Чорнобиль 2.0.
Але масштаби будуть в рази гірші 🤬
22.06.2023 07:36 Відповісти
В рази менше.при всем желании кацапов аварию подобную в Чернобыле им устроить не получится
22.06.2023 14:51 Відповісти
Чому ООН не може вести блакитні каски на ЗАЕС?
22.06.2023 08:24 Відповісти
Бо німожна увєлічівать ескалацию, а то пуцєн нападьот.
Як тоді некорумповані чинушки оон будуть отримувать нафтодоларові валізи від мразії?
22.06.2023 13:55 Відповісти
Даремно матюкаєте Гроссі. Реальних можливостей щось зробити в нього практично немає, лише політичні можливості (які для Путлєра ніщо), та і саме МАГАТЕ створювалось без повноважень і можливостей обороняти АЕС, в них дещо інші цілі. Тут що важливо, поки він сидить на ЗАЕС, то хоч трохи створює незручності рашистам і запобігає їх відвертому теракту. Тому хай сидить там далі, все таки якийсь додатковий шанс запобігти катастрофі.
Насправді це просто доказ того, що існуючі міжнародні організації, потребують реформування, але.... Там не лише Росія наложує на все вето, чи готове США допустити на свої АЕС міжнародну охорону? Чи готовий Китай підтримати міжнародний кримінальний суд? І так далі. Світ потребує змін, але кожна більш менш сильна держава проти - бо це створює їм незручності.
22.06.2023 08:38 Відповісти
Есть.не выдать лицензию на запуск "Акую" в Турции, которую строят кацапы.
22.06.2023 15:03 Відповісти
А потім подібні бовдури дивуються напису "useless" на їх посадовому броньовику.
Дійсно: "А шо такоЄ?!"
22.06.2023 08:41 Відповісти
tut vsja nadeja tilki na ZSU. i she mozlivo na 101 brigadu amerikancov , jaki na gotove v Ruminii....
22.06.2023 08:54 Відповісти
Знову це формулювання "всі сторони". Яке ж воно кончене.
22.06.2023 09:21 Відповісти
jak tilki vin skazhe sho to drugoe - evo prosto vypernut ot tuda....
22.06.2023 09:29 Відповісти
На пляшку посадять глашатая за неправильне формулювання
22.06.2023 09:48 Відповісти
До прихода кацапов все там было отлично. Кацапы - грязь
22.06.2023 09:39 Відповісти
Там все спокійно, Гросі висловлює просто занепокоєння! Там МАГАТе працювало цілий рік і все перевіряло
22.06.2023 09:46 Відповісти
А ось і пряме підтвердження підготовки до теракту на Каховській ГЕС (з доповіді) :
"... Зараз ЗАЕС готується до поповнення випускного каналу ЗТЕС або шляхом відкачування води з вхідного каналу ЗТЕС, що було звичайною практикою до пошкодження дамби, або з водойми в порту ЗАЕС. Останній був створений кілька місяців тому шляхом днопоглиблення дна порту, щоб забезпечити збереження води на випадок, якщо рівень води в резервуарі впаде нижче рівня, до якого вода може подаватись із вхідного каналу ЗТЕС.".
22.06.2023 10:45 Відповісти
И где тут подтверждение, объясни?
22.06.2023 15:05 Відповісти
Я сподіваюсь, наше МЗС вже пояснило Турції, що у випадку витоку радіації вони можуть забути про свої курорти?
22.06.2023 10:59 Відповісти
Крым впервую очередь и по розе ветров Краснодарский край тоже
22.06.2023 11:17 Відповісти
Ничего до окончания саммита не случится...
22.06.2023 11:09 Відповісти
И после тоже
22.06.2023 15:07 Відповісти
Цель ***** убить как можно больше украинцев. Радиоактивное загрязнение и техногенные катастрофы отлично вписываются в этот план.
22.06.2023 11:37 Відповісти
Та ти шо? А ви щось можете зробити заради стабільності? Чи тільки бла бла бла ?
22.06.2023 12:31 Відповісти
На заэс готовится большой трындец.И гросси,если он не полный болван это видит.Беда в том,что МАГАТЕ на 2/3 состоит из россиян.
22.06.2023 12:50 Відповісти
Чмыряка дурна импотентна
То заводь миротворцев
22.06.2023 16:41 Відповісти
Це чмо повинно терміново виїхати на станцію і сидіти там до кінця війни!!!
22.06.2023 17:02 Відповісти
гроссі не переживай! мосКАЛі тільки чуть-чуть підірвуть АЕС, щоб сповільнити наступ української армії.
так само, як вони чуть-чуть підірвали дамбу...
22.06.2023 19:50 Відповісти
Не варто забувати яка наволоч, співпрацюючи з рашистами, на початку вторгнення здала їм ЗАЕС, очевидно, що не для того щоб там пофоткатися. І ця наволоч досі залишається безкарною за свою зраду
24.06.2023 12:04 Відповісти
 
 