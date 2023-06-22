Ситуація на ЗАЕС є "вкрай нестабільною", - глава МАГАТЕ Гроссі

Підрив Каховської ГЕС створив додаткову небезпеку для функціонування станції

Про це йдеться у звіті гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є вкрай нестабільною. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи", - заявив Гроссі.

