Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму, в районі Чонгара, пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал зрадника Аксьонова. 

"Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", - повідомив він.

Ще один зрадник Володимир Сальдо заявив, що Україна вдарила ракетами Storm Shadow по мостах на дорозі, що веде через затоку Сиваш у Крим.

"На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед людей немає […] Сполучення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти - тимчасово організовано рух автотранспорту за резервним маршрутом […] проїзд машин буде відновлено якнайшвидше", - написав Сальдо.

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані прильоти начебто по Чонгарському мосту.

Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито 01
Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито 02
Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито 03
Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито 04
Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито 05
Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито 06

Топ коментарі
+81
В Омані так не домовлялись.
показати весь коментар
22.06.2023 08:04 Відповісти
+72
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
показати весь коментар
22.06.2023 08:16 Відповісти
+61
24.02.22 потрібно було...
показати весь коментар
22.06.2023 08:02 Відповісти
..не факт..що зелена тварина про це знає! Завтра буде кримінальна справа ..по тому..хто віддав наказ руйнувати міст. Вони ж його берегли...щоб здійснювати звільнення Криму..... Вони все **знали** ще у тому році... ))) Кримінальну справу Кривоноса не нагадує? **Пошкодження ** ЗПС... матеріальних цінностей аеропорта...))))
показати весь коментар
22.06.2023 10:26 Відповісти
Ну, та тоє коштує життя десятків тисяч українців.
показати весь коментар
22.06.2023 18:36 Відповісти
І що? То не ми.
показати весь коментар
22.06.2023 08:55 Відповісти
"Повідомлення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти"
Цензор, це на кштатл бавовни
показати весь коментар
22.06.2023 09:00 Відповісти
Пекельні борошна.... Сечі вже нема терпіти!
показати весь коментар
22.06.2023 10:28 Відповісти
З мови зняли...
показати весь коментар
22.06.2023 18:29 Відповісти
Класно, правда ?

Ресурс називає себе українським, ба, більше - патріотичним, але жодного українця в редакції нема.

От виправляти назву рашки з маленької на велику літеру в оф повідомленнях ГШ - це так, то вони швиденько роблять.
показати весь коментар
23.06.2023 01:22 Відповісти
Висока точність влучання.
Наші ріжуть логістику ворога.
показати весь коментар
22.06.2023 09:08 Відповісти
класна дірка..., але як писали вище, трохи запізно..., на рік та майже 4 місяці та десь тисяч на 100-150 загиблих та 300 тисяч поранених, а так нормально...
показати весь коментар
22.06.2023 09:12 Відповісти
Ответ им один
Ну и что?
показати весь коментар
22.06.2023 09:13 Відповісти
Это результаты выброшенных из машин бычков
показати весь коментар
22.06.2023 09:21 Відповісти
Один в один как с Херсоном. нехватает только дегенерата пропагандона, "камушек какой-то кинут"
показати весь коментар
22.06.2023 09:30 Відповісти
Не прошло и полтора года....
показати весь коментар
22.06.2023 09:48 Відповісти
І зелені депутати шампурами там всіх, їбашать.
Деякі можуть і без шампурів -
150-кілограмовий Кащей! Секретна зброя.
А потім зроблять трясцю його душі матері своїми орденами та магдальками.
Після війни воно влаштується і "Дом прєстарєлих" на посаду головного пережовуватєля піщі!
показати весь коментар
22.06.2023 09:52 Відповісти
Не пройшло і пів року...
показати весь коментар
22.06.2023 10:14 Відповісти
не пройшло і ПІВТОРИ роки
показати весь коментар
22.06.2023 11:20 Відповісти
Пам'ятаєте? І зараз ми будемо постійно чути від них те саме!

показати весь коментар
22.06.2023 10:26 Відповісти
Смерть тварям с болот мацковии...
показати весь коментар
22.06.2023 10:37 Відповісти
Щось схоже на історію з херсонським мостом, коли в ньому наробили дірок, але він й далі виконував свою функцію. Єдине, що ускладнили рух, але не спинили його зовсім
показати весь коментар
22.06.2023 10:47 Відповісти
Тут посерьезней повреждения - полностью арматура железная порвана. Танки тут ездить не скоро будут! И это же еще не вечер как я понимаю. Если Путин завтра не ударит ядреной головкой, то Байдена заставят таки дать АТАКАМСы. А те за счет баллистики разнесут тот мост до основанья и затем переберуться поближе к Керчнскому...
показати весь коментар
22.06.2023 16:56 Відповісти
наш міст, наше "дорожноє покритіє".. Хочемо - підриваємо, хочемо - ремонтуємо! Геть з української землі мразота козломорда!
показати весь коментар
22.06.2023 11:15 Відповісти
Пробный шар.
показати весь коментар
22.06.2023 11:23 Відповісти
Шойгу предупреждал но его не услышали.
показати весь коментар
22.06.2023 11:39 Відповісти
Шойгу не знаю, а сказочника шойгу видел по телеку.
показати весь коментар
22.06.2023 12:08 Відповісти
Шойгу уже купил вазелин
показати весь коментар
22.06.2023 12:12 Відповісти
Ну хоч так.. Тепер черга за мостами в Армянську. Залізничний та автомобільний через канал.
показати весь коментар
22.06.2023 12:03 Відповісти
вырисовывается не малій котел. от Донбасса до Крыма а затем и крымской группировки мордора.
показати весь коментар
22.06.2023 12:59 Відповісти
Ну,насчет донбасского котла - эт ты того... Тут уже как в кацапском анекдоте
- Ванька, Ванька! Я медведя поймал!
-Так тащи сюда!
- Он не пускает!
показати весь коментар
22.06.2023 17:01 Відповісти
Якась беззуба дія...
Чи то цей ракетний обстріл планував "хайпожер" Буданов, чи в ЗСУ дійсно не вистачає ракет для масованного обстрілу?
Гатити так по всім мостам одночасно, а так зробити одну дірку яку европіддоном заткнути можна... навіщо?!
показати весь коментар
22.06.2023 13:43 Відповісти
Как гритса, не прошло и три года
показати весь коментар
22.06.2023 14:02 Відповісти
ФАЙНО Є!
ще 10 таких дірок в полотні моста і міст можна сміливо закривати.... до кращих часів. До повернення в Україну!
показати весь коментар
22.06.2023 14:19 Відповісти
Если Хаймарсы туда не добивают, то это ни о чем. Даже если его полностью снести, понтоны никто не отменял, слишком уж длина маленькая, это не крымский мост...
показати весь коментар
22.06.2023 16:03 Відповісти
На понтон еще заехать нужно с твердого берега, а Сиваш - это огромное море грязи!
показати весь коментар
22.06.2023 17:02 Відповісти
Хоч меньше буде з Криму підкріплень йти. Але з іншого боку росіяни і іншими шляхами підкріплення везуть.
Надіюся наші військові знають що роблять.
показати весь коментар
22.06.2023 16:17 Відповісти
Підари( зе, оп) , вже дуже і дуже пізно. Сотні тисяч вбитих, замордованих, згвалтованих українців.
показати весь коментар
22.06.2023 17:49 Відповісти
на війні, як і з будь-яким привітанням - краще пізно, ніж ніколи!
показати весь коментар
22.06.2023 18:33 Відповісти
На війні краще за все - все робити вчасно. Це, як для профі. Для дебілів - краще пізніше ніж ніколи.
показати весь коментар
22.06.2023 18:36 Відповісти
І тут з СоСальдо можно погодитись дірка мала, прильотів мало. і треба його зруйнувати ще вчора.
Тоді і маловірогідно ЗАЕС підривати будуть бо не втечуть. після риття шанців на Чернобильській АЕС не в одного москаля яйця засвітились.
показати весь коментар
22.06.2023 19:03 Відповісти
Ето шо было, без моего ведомо. Очередной нож в спину куратору.
показати весь коментар
22.06.2023 19:17 Відповісти
