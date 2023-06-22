Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В окупованому Криму, в районі Чонгара, пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал зрадника Аксьонова.

"Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", - повідомив він.

Ще один зрадник Володимир Сальдо заявив, що Україна вдарила ракетами Storm Shadow по мостах на дорозі, що веде через затоку Сиваш у Крим.

"На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед людей немає […] Сполучення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти - тимчасово організовано рух автотранспорту за резервним маршрутом […] проїзд машин буде відновлено якнайшвидше", - написав Сальдо.

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані прильоти начебто по Чонгарському мосту.

