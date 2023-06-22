Завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму, рух по ньому закрито. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В окупованому Криму, в районі Чонгара, пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал зрадника Аксьонова.
"Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна. Про можливість руху буде повідомлено протягом години", - повідомив він.
Ще один зрадник Володимир Сальдо заявив, що Україна вдарила ракетами Storm Shadow по мостах на дорозі, що веде через затоку Сиваш у Крим.
"На мостах пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед людей немає […] Сполучення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти - тимчасово організовано рух автотранспорту за резервним маршрутом […] проїзд машин буде відновлено якнайшвидше", - написав Сальдо.
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані прильоти начебто по Чонгарському мосту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цензор, це на кштатл бавовни
Ресурс називає себе українським, ба, більше - патріотичним, але жодного українця в редакції нема.
От виправляти назву рашки з маленької на велику літеру в оф повідомленнях ГШ - це так, то вони швиденько роблять.
Наші ріжуть логістику ворога.
Ну и что?
Деякі можуть і без шампурів -
150-кілограмовий Кащей! Секретна зброя.
А потім зроблять трясцю його душі матері своїми орденами та магдальками.
Після війни воно влаштується і "Дом прєстарєлих" на посаду головного пережовуватєля піщі!
- Ванька, Ванька! Я медведя поймал!
-Так тащи сюда!
- Он не пускает!
Чи то цей ракетний обстріл планував "хайпожер" Буданов, чи в ЗСУ дійсно не вистачає ракет для масованного обстрілу?
Гатити так по всім мостам одночасно, а так зробити одну дірку яку европіддоном заткнути можна... навіщо?!
ще 10 таких дірок в полотні моста і міст можна сміливо закривати.... до кращих часів. До повернення в Україну!
Надіюся наші військові знають що роблять.
Тоді і маловірогідно ЗАЕС підривати будуть бо не втечуть. після риття шанців на Чернобильській АЕС не в одного москаля яйця засвітились.