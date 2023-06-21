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Новини Фото Війна
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Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка. ФОТО

Росія вважає збереження контролю за Кримом одним зі своїх ключових політичних пріоритетів. Її військові будують укріплення неподалік Армянська на півночі півострова.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначають, що росіяни в останні тижні продовжують розбудовувати оборону на підступах до окупованого Криму.

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"Це включає протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні РФ вважаюють українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Росіяни відкрили в Севастополі пам’ятник екіпажу буксира "Василь Бех", втрату якого рік тому РФ так і не підтвердила. ФОТО

Британська розвідка опублікувала знімок російських укріплень.

Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка 01

Автор: 

Велика Британія (5620) Крим (14176) розвідка (3871)


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Топ коментарі
+34
зеленському покажіть, як готуються до ЙМОВІРНОГО наступу! Шашличнік, блдь...
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21.06.2023 10:22
+25
рашисти роблять те, що повинні були робити ми.
Але натомість зелені готувались до війни, вдягаючи чорні костюми, кладучи асфальт і розміновуючи всі дороги і мости на півдні.
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21.06.2023 10:22
+23
приблизно так виглядає підготовка до ворожого наступу, а не відкриття пунктів пропуску й розмінування ймовірних шляхів наступу ворога
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21.06.2023 10:23
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зеленському покажіть, як готуються до ЙМОВІРНОГО наступу! Шашличнік, блдь...
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21.06.2023 10:22 Відповісти
рашисти роблять те, що повинні були робити ми.
Але натомість зелені готувались до війни, вдягаючи чорні костюми, кладучи асфальт і розміновуючи всі дороги і мости на півдні.
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21.06.2023 10:22 Відповісти
Просто вони готуються до всіх імовірних варіантів розвитку подій.
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21.06.2023 10:22 Відповісти
приблизно так виглядає підготовка до ворожого наступу, а не відкриття пунктів пропуску й розмінування ймовірних шляхів наступу ворога
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21.06.2023 10:23 Відповісти
От дурні! Асфальт треба класти! Доведено "найвеличнішим лідером Всесвіту"!
До речі, треба його туди терміново направити, щоб показав: як він помре, але Крим не здасть...
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21.06.2023 10:24 Відповісти
і ще ложка дьогтю!

За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)

Ось як треба "готуватися" до війни!
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21.06.2023 10:31 Відповісти
Ще пару місяців і вони до ядра Землі докопають.
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21.06.2023 10:32 Відповісти
Так готуються до можливого наступу противника. Тепер України треба буде пожертвувати десятками тисяч найкращих бійців, щоб звільнити те, що россосія окупувала майже без втрат.
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21.06.2023 10:36 Відповісти
А зелені довбні міни там познімали. Хтось ще сумнівається що при владі продажні крадії зрадники?
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21.06.2023 10:36 Відповісти
Може заслемо до них Ермака, Арахамії і їхню кодлу, що би вони там все розминували та побудували дороги прямо у Севастополь?
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21.06.2023 10:37 Відповісти
сенсу ці "оборонні" споруди не мають жодного, окрім розпилу бабла. якщо ЗСУ зможуть туди дійти, то це буде означати блокування сухопутного коридору до Криму з паРаші та отримання стовідсоткової можливості українським військовим знищення ************ мосту, що в свою чергу означає повну блокаду Криму.
ніякі захисні споруди не нагодують та не забезпечать військові потреби кацапів без поставок з паРаші.
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21.06.2023 10:42 Відповісти
будуть тазіками переправляти зброю і солярку. Військові будуть забезпечені. А що буде з кримським народонасєлєнієм нікого в москві не хвилює
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21.06.2023 10:57 Відповісти
может пора и давно ******* Крымский мост?
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21.06.2023 10:46 Відповісти
Та пора: шойгу даже словесную презентацию провел!..
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22.06.2023 02:20 Відповісти
курганів з кацапами ще на перешийку не було . будуть
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21.06.2023 10:54 Відповісти
Дивно. А чому не супер-хаб адмінпослуг і електричні шатли + новенький асфальт? Мабуть у Верещук з Ермаком забули спитать.
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21.06.2023 10:57 Відповісти
Возможно если бы Украина сторила такие укрепления на Чонгаре в 5 линий ,то и войны бы не было. Что было вы все знаете. Уничтожено на сотни миллиардов долларов всего.Жизни людей уничтожено. Зато теперь кругом Ермак и Татаров.Куда не повернись везде Ермак и Татаров.И армия с народом которые разгребают с помощью США все это дерьмо.
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21.06.2023 11:12 Відповісти
Еще раз повторю...пока союзники с оружием сопли жевали эти укреплялись....вот и результат....нужно и такую правду осознавать, а не только к зеленому ишаку цепляться...не он один виноват....
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21.06.2023 11:49 Відповісти
Очень похоже на схему размещений гробов в траншеях.
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21.06.2023 13:45 Відповісти
Хоть буде де закопувать цю ********* - нехай копають.
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21.06.2023 14:46 Відповісти
 
 