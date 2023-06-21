Росіяни окопуються на півночі окупованого Криму, - британська розвідка. ФОТО
Росія вважає збереження контролю за Кримом одним зі своїх ключових політичних пріоритетів. Її військові будують укріплення неподалік Армянська на півночі півострова.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
Розвідники зазначають, що росіяни в останні тижні продовжують розбудовувати оборону на підступах до окупованого Криму.
"Це включає протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю. Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні РФ вважаюють українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом", - йдеться у повідомленні.
Британська розвідка опублікувала знімок російських укріплень.
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Ось як треба "готуватися" до війни!
ніякі захисні споруди не нагодують та не забезпечать військові потреби кацапів без поставок з паРаші.