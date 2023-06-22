Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 222 650 осіб (+650 за добу), 4013 танків, 3941 артсистеми, 7783 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 22 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 222 650 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
танків - 4013 (+7) од,
бойових броньованих машин - 7783 (+12) од,
артилерійських систем - 3941 (+21) од,
РСЗВ - 617 (+2) од,
засоби ППО - 376 (+1) од,
літаків - 314 (+0) од,
гелікоптерів - 307 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10),
крилаті ракети - 1214 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од,
спеціальна техніка - 539 (+0).
Аби пересвідчитись в цьому, достатньо подивитись очима на щодобову статистику. У вигляді "графіків". Ось тут добре все видно: https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ втрати російської армії в Україні . (вибирайте вимір "за весь період")
Ну от дивіться, треба стати в оборону. Що для цього робить командир роти? Вибирає місцину, нарізає сектори, визначає вогневі позиції, планує перекресні сектори, планує розміщення бійців, шляхи пересування по позиціям, шляхи відходу, планує вогневі засідки і послідовність втрат/відходу і заходи протидії незапланованим втратам (і так далі, і тому подібне)... Хєр ти оборонятимешся ефективно ніхєра або хоч щось з цього не зробивши. Особисто мене, як "молодшого командира" - цим дрочили декілька місяців на військовій кафедрі. Оборона - конкретні заходи/вимоги. Наступ - конкретні заходи/вимоги.
А що потрібно для контрбатарейної боротьби? Стати в оборону? Ніхєра. Йти у наступ? Ніхєра. То як контрбатарейна боротьба пов'язана з обороною? Ну... "місцеві" підрозділи, які довго сидять в секторі, якщо мають засоби розвідки, можуть допомогти з селекцією цілей. І все.
В бригади є своя контрбатарейка - це "рапіри" штатні зазвичай. Є арт.бригади, які працюють "у взаємодії" (совкова номенклатура - 152гі або навіть 203ті). А є контрбатарейка "старшого начальника" - батареї 155х та сау 155ті. З'явився 3й ресурс в "товарній" кількості (+зміна підходу до розвідки та селекції цілей) - пішла жара. Незалежно від того, що на конкретній дільниці фронту - наступ чи оборона.
54 одиниці техніки, один пєпєлац та більше 650 чумардосів. Арта лідер 23!, логістика та броня присутні постійно, ППО : спецтехніка - 1-0, дай бог щоб вони у них закінчувались вже! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 222 000!!! більше, ніж таке місто, як Шахти ...
Есть у меня устойчивая уверенность в том, что июнь может стать рекордным не только по количеству уничтоженной российской артиллерии, но и средств ПВО.
Зачистка этих двух компонент является наиболее важной, с учётом перспективы задействования основных сил СОУ и проходит успешно.