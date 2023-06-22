УКР
Новини Війна
11 068 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 222 650 осіб (+650 за добу), 4013 танків, 3941 артсистеми, 7783 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 червня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 222 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 4013 (+7) од,

бойових броньованих машин - 7783 (+12) од,

артилерійських систем - 3941 (+21) од,

РСЗВ - 617 (+2) од,

засоби ППО - 376 (+1) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 307 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3438 (+10),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6678 (+11) од,

спеціальна техніка - 539 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Автор: 

армія рф (18477) Генштаб ЗС (7114) ліквідація (4356) знищення (7992)
Топ коментарі
+16
Мінус один гелікоптер, прекрасно. Скільки вони перекинули? 20, а Скільки тютю? На два тижні для мисливців за гелікоптерами.
22.06.2023 08:40 Відповісти
22.06.2023 08:40 Відповісти
+13
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3408 день.
54 одиниці техніки, один пєпєлац та більше 650 чумардосів. Арта лідер 23!, логістика та броня присутні постійно, ППО : спецтехніка - 1-0, дай бог щоб вони у них закінчувались вже! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 222 000!!! більше, ніж таке місто, як Шахти ...
22.06.2023 08:57 Відповісти
22.06.2023 08:57 Відповісти
+11
О, з такими темпами артсистеми, і, танчики, по кількості утилізованих обженуть.
22.06.2023 08:40 Відповісти
22.06.2023 08:40 Відповісти
Мінус один гелікоптер, прекрасно. Скільки вони перекинули? 20, а Скільки тютю? На два тижні для мисливців за гелікоптерами.
22.06.2023 08:40 Відповісти
22.06.2023 08:40 Відповісти
Вчера где то тут статья была про сбитие Ми какого то. Так что этот геликоптер наверно не из тех 20 перекинутых Ка-52.
22.06.2023 08:52 Відповісти
22.06.2023 08:52 Відповісти
О, з такими темпами артсистеми, і, танчики, по кількості утилізованих обженуть.
22.06.2023 08:40 Відповісти
22.06.2023 08:40 Відповісти
Цікаво скільки ж там того металобрухту?Ніяк не закінчується.
22.06.2023 08:54 Відповісти
22.06.2023 08:54 Відповісти
За відкритою статистикою ще тисяч 10 гармат у них, невідомо в якому стані
22.06.2023 09:35 Відповісти
22.06.2023 09:35 Відповісти
Ось за https://www.minusrus.com/ Цими даними ще трохи лишилось. Наскільки вони достовірні? Нехай кожен вирішує сам.
22.06.2023 09:42 Відповісти
22.06.2023 09:42 Відповісти
Дякую! Виходить що танків вже практично немає?
22.06.2023 10:22 Відповісти
22.06.2023 10:22 Відповісти
Це вказує на перелом подій, раніше вони атакували і більше втрачали танків, зараз в обороні і тому більше проводиться контрбатарейних заходів )
показати весь коментар
22.06.2023 08:59 Відповісти
Якість та "результат" контрабатарейної боротьби слабо залежить від "в наступі кацапи чи в обороні". А виключно в наявності розвідки (аеро-, електронно-, контрбатарейних радарів) та високоточних засобах ураження - тобто від рішень ГШ. А ГШ системно змінив підхід до такої боротьби, вклавшись у відповідні речі ресурсами (звісно, як зміг). Причому системна зміна в розвідці дозволила якісно поліпшити і статистику по танкам/ббм попри те, що останні півроку кацапи майже не наступали так, як диктує їм їхня доктрина ("на броні"), а здебільшого - м'ясом.

Аби пересвідчитись в цьому, достатньо подивитись очима на щодобову статистику. У вигляді "графіків". Ось тут добре все видно: https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ втрати російської армії в Україні . (вибирайте вимір "за весь період")
22.06.2023 12:18 Відповісти
22.06.2023 12:18 Відповісти
А що я не так сказав в ракурсі порівняння співвідношення втрат артилерії і танків на різні періоди війни? І так, якщо розписати контрбатарейну боротьбу, то на це впливають і кількість техніки, і якість техніки, і кількість та якість БК, і розвідка (різноманітна), і навченість ОС, і тактика дій, і взаємодія між підрозділами, і якісний та надійно шифрований зв'язок, і панування в повітрі ...
22.06.2023 12:40 Відповісти
22.06.2023 12:40 Відповісти
ви пов'язали "перебування в обороні" та "кількість контрбатарейних заходів". А воно не пов`язано...
показати весь коментар
22.06.2023 23:38 Відповісти
Взагалі не пов'язано, чи як Ви написали раніше, слабо пов'язано?
показати весь коментар
23.06.2023 08:55 Відповісти
На одній планеті живемо... Тож якось пов'язано...

Ну от дивіться, треба стати в оборону. Що для цього робить командир роти? Вибирає місцину, нарізає сектори, визначає вогневі позиції, планує перекресні сектори, планує розміщення бійців, шляхи пересування по позиціям, шляхи відходу, планує вогневі засідки і послідовність втрат/відходу і заходи протидії незапланованим втратам (і так далі, і тому подібне)... Хєр ти оборонятимешся ефективно ніхєра або хоч щось з цього не зробивши. Особисто мене, як "молодшого командира" - цим дрочили декілька місяців на військовій кафедрі. Оборона - конкретні заходи/вимоги. Наступ - конкретні заходи/вимоги.

А що потрібно для контрбатарейної боротьби? Стати в оборону? Ніхєра. Йти у наступ? Ніхєра. То як контрбатарейна боротьба пов'язана з обороною? Ну... "місцеві" підрозділи, які довго сидять в секторі, якщо мають засоби розвідки, можуть допомогти з селекцією цілей. І все.

В бригади є своя контрбатарейка - це "рапіри" штатні зазвичай. Є арт.бригади, які працюють "у взаємодії" (совкова номенклатура - 152гі або навіть 203ті). А є контрбатарейка "старшого начальника" - батареї 155х та сау 155ті. З'явився 3й ресурс в "товарній" кількості (+зміна підходу до розвідки та селекції цілей) - пішла жара. Незалежно від того, що на конкретній дільниці фронту - наступ чи оборона.
23.06.2023 18:38 Відповісти
23.06.2023 18:38 Відповісти
А графіки цікаві, дякую )
показати весь коментар
22.06.2023 12:44 Відповісти
Продовжується москальсько-українська війна, минув 3408 день.
54 одиниці техніки, один пєпєлац та більше 650 чумардосів. Арта лідер 23!, логістика та броня присутні постійно, ППО : спецтехніка - 1-0, дай бог щоб вони у них закінчувались вже! Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 222 000!!! більше, ніж таке місто, як Шахти ...
22.06.2023 08:57 Відповісти
22.06.2023 08:57 Відповісти
Василевка и Токмак все ближе....удачи и перемог ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 09:48 Відповісти
Александр Коваленко:

Есть у меня устойчивая уверенность в том, что июнь может стать рекордным не только по количеству уничтоженной российской артиллерии, но и средств ПВО.

Зачистка этих двух компонент является наиболее важной, с учётом перспективы задействования основных сил СОУ и проходит успешно.

22.06.2023 12:21 Відповісти
22.06.2023 12:21 Відповісти
Судячи з нинішнього погрому арти орків почала якісно працювати артрозвідка ЗСУ..
показати весь коментар
22.06.2023 16:42 Відповісти
 
 