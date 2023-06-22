Посли G7 підтримали Формулу миру Зеленського

Посли країн G7 підтримали Формулу миру, запропоновану в листопаді 2022 року президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter японського головування у групі послів країн "Групи семи".

"Посли G7 зустрілися з головою ОП Андрієм Єрмаком і підтвердили нашу підтримку зусиль Володимира Зеленського щодо просування всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН, також ми підтримуємо основні принципи, викладені у його Формулі миру", - зазначається в дописі.

Дипломати додали, що підтримуючи стійкість України проти агресії Росії, вони також цінують зобов’язання України щодо продовження трансформаційних реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити її демократію та майбутнє.

Також читайте: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет, - посли G-7