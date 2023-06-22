УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10394 відвідувача онлайн
Новини
2 563 19

Посли G7 підтримали Формулу миру Зеленського

g-7

Посли країн G7 підтримали Формулу миру, запропоновану в листопаді 2022 року президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter японського головування у групі послів країн "Групи семи".

"Посли G7 зустрілися з головою ОП Андрієм Єрмаком і підтвердили нашу підтримку зусиль Володимира Зеленського щодо просування всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до Статуту ООН, також ми підтримуємо основні принципи, викладені у його Формулі миру", - зазначається в дописі. 

Дипломати додали, що підтримуючи стійкість України проти агресії Росії, вони також цінують зобов’язання України щодо продовження трансформаційних реформ, які зміцнюють Україну, підсилюють її безпеку та допомагають укріпити її демократію та майбутнє.

Також читайте: Ми подвоюємо зусилля, щоб позбавити Росію компонентів для виробництва ракет, - посли G-7

Автор: 

G-7 G7 (1090) дипломати (572) Офіс Президента (2052)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Посли G7 зустрілися з головою ОП Андрієм Єрмаком -нема слів.
показати весь коментар
22.06.2023 12:08 Відповісти
+6
показати весь коментар
22.06.2023 12:15 Відповісти
+4
Тобто послали нах @уйла. Респект та гранд подяка! Ще б це ботоксне падло згинуло разом із усіма своїми двійниками-трійниками, то і формул не треба було б.
Хоча у мене вже є підозри, що тварюка і у пеклі чортам та людям спокійно не дасть - сформує армію лаптєногих, буде захоплювати нові територіїї, захищати руzzкоговарящих, будувати мацкву
Здохни падло ботоксне!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посли G7 зустрілися з головою ОП Андрієм Єрмаком -нема слів.
показати весь коментар
22.06.2023 12:08 Відповісти
І підтримали план зеленського. Не думаю,що план іменно від зе,план для зе це щось інше. Є план України, бо писати про план людини без політичної волі і знаннь, вибачте
показати весь коментар
22.06.2023 12:18 Відповісти
Формула дуже проста - касап помножений на ноль дорівнює відсутності касапа..
показати весь коментар
22.06.2023 12:08 Відповісти
Тобто послали нах @уйла. Респект та гранд подяка! Ще б це ботоксне падло згинуло разом із усіма своїми двійниками-трійниками, то і формул не треба було б.
Хоча у мене вже є підозри, що тварюка і у пеклі чортам та людям спокійно не дасть - сформує армію лаптєногих, буде захоплювати нові територіїї, захищати руzzкоговарящих, будувати мацкву
Здохни падло ботоксне!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 12:10 Відповісти
ну от нафіга знакові події для України свідомо херити такими "дрібницями"?
зустріч послів G7 з ніким, фаворитом-секретутом-регентом Найвеличнівшивого - це приниження наших друзів-партнерів
показати весь коментар
22.06.2023 12:13 Відповісти
Дуже сподіваюся, що до "Формули миру Зеленського" Zєльонський і його челядь ніякого відношення немають.
показати весь коментар
22.06.2023 12:15 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 12:15 Відповісти
"главное-перестать стрелять"?
показати весь коментар
22.06.2023 12:19 Відповісти
Там є ще 1 пункт про екологію у всьому світі.
показати весь коментар
22.06.2023 13:06 Відповісти
Украинцы пока не знают что это за план и формула мира. Даже в статье нет ссылки на этот документ.
Видно, тайна семью печатями.
показати весь коментар
22.06.2023 12:43 Відповісти
То не формула, а марення. Але із поваги до народу України британці йдуть і не на таке!
показати весь коментар
22.06.2023 13:04 Відповісти
Нет никакой формулы Зеленского,есть законы,Территории признанные цивилизацией.
А его формула это" Поддержка Украины в дальнейшем финансово"-бабло разворовывать
показати весь коментар
22.06.2023 13:22 Відповісти
Знати б яку. Бо в нього цих формул з передвиборчої кампанії змінилось і не порахувати. Деякі діаметрально протилежні.
показати весь коментар
22.06.2023 13:41 Відповісти
Без прямих перемовин США з путінским мордором ніякої "формули миру" не буде, звичайно все, що пишуть звучить красиво,бравадно, гордо і патріотично, проте до об'єктивної реальності воно не має нічого спільного. Навіть якщо помре *****, послідовник буде не кращій за нього, адже переважна більшість із 150 мільйонів росіян підтримують курс війни з Україною та протистояння з НАТО. У сухому залишку, на багаторічній дистанції цього апокаліпсису програє той, у кого першими закінчаться солдати - військова жива сила, адже це головний інструмент завдяки якому ведеться війна і утримуються території.. Я не правий?
показати весь коментар
22.06.2023 14:06 Відповісти
які перемовини США з кацапами ??? ви про що ??? "з терористами ніхто переговорів не виде - їх мочать в слортирі" - в.в. )(уйло !!! а мацковія зараз країна терорист, )(уйло військовий злочинець і клієнт МКС !!!
показати весь коментар
22.06.2023 15:25 Відповісти
Думаєте такий мир практично можливий без участі здоровенної 150 мільйонной ядерної держави? Вона просто забереться з України і покірно заткне рота? Ок! Дякую за вашу точку зору......
показати весь коментар
22.06.2023 16:14 Відповісти
червоно комуно-нацистька, совково-кацапська імперія зла і тюрма народів (срср) була ще набагато більша, але ж здохла приблизно 32 роки тому ... так сам о здохне і паРаша )(уйло ...
показати весь коментар
22.06.2023 16:17 Відповісти
Навіть якщо ***** здохне то наступник буде не кращій за нього і війну це не зупинить.
показати весь коментар
22.06.2023 16:31 Відповісти
 
 