На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись на 1 км, - Сили оборони Таврійського напрямку

ЗСУ на Запорізькому напрямку вирівнюють лінію бойових дій, ворог найчастіше і найактивніше атакує на сході.

Про це в ефіру телемарафону повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського спрямування капітан Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Маємо просування в бік противника до 1 км. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту" - розповів речник.

Протягом минулої доби окупанти атакували позиції українських захисників 29 разів. Також було здійснено 574 обстріли з застосуванням танків, РСЗВ та артилерії.

"Найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході. У Донецькій області, в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - констатував Шершень.

