На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись на 1 км, - Сили оборони Таврійського напрямку

війна

ЗСУ на Запорізькому напрямку вирівнюють лінію бойових дій, ворог найчастіше і найактивніше атакує на сході.

Про це в ефіру телемарафону повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського спрямування капітан Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Маємо просування в бік противника до 1 км. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту" - розповів речник.

Протягом минулої доби окупанти атакували позиції українських захисників 29 разів. Також було здійснено 574 обстріли з застосуванням танків, РСЗВ та артилерії.

"Найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході. У Донецькій області, в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - констатував Шершень.

Бережи Вас БОЖЕ Українські ВОЇНИ! Слава ЗСУ! Слава Україні!
22.06.2023 11:38 Відповісти
Здати зрадникам Запоріжжя було легко, а тепер патріоти видирають шматки своєї української землі по шматочкам, з потом і кров"ю

Хоч би знову не було команди "перестать стрелять"
22.06.2023 11:47 Відповісти
Как в Крыму точно не будут у солдат оружие забирать.
22.06.2023 11:48 Відповісти
До Василевки 18 км до Токмака 29км ...по идее мы должны доставать до этих нас.пунктов...всiма видами озброень и жарить их сутками.
22.06.2023 12:02 Відповісти
А цивільним як?
22.06.2023 12:04 Відповісти
А Маріуполь чи Бердянськ? Добре, до Мелітополь 87 км. Учимо карту України по війні. Усе буде Україна
22.06.2023 12:05 Відповісти
Цей кілометр вже тиждень зельониє повсюди обговорюєть. Складається враження, що кожен день по кілометру.
22.06.2023 13:52 Відповісти
 
 