Підрив Каховської ГЕС: у Голій Пристані загинули 18 осіб, - МВА

Станом на ранок 22 червня відомо про 18 загиблих у Голопристанській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Голопристанської МВА.

"На даний час ситуацій в громаді майже не зазнала змін. Кількість загиблих цивільних від затоплення за повідомленнями збільшується. Відомо вже про 18 загиблих, але підтвердити факт загибелі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби рівень води хоча і знизився та все одно в східній, центральній та прибережній частинах міста Гола Пристань залишається до 0.5 м. Також встановили, що дорога з м. Гола Пристань у напрямку м. Олешки розмита в районі стели "Голопристанський район".

У самому місті дуже велика антисанітарія. З підвищенням зовнішньої температури сморід від застояної води зі сміттям в низинах розповсюджується інтенсивніше.

Спостерігаються величезні руйнування будинків та великі внутрішні руйнування будівель у всіх підтоплених населених пунктах громади. Підтоплені будівлі не придатні до проживання. Водовідведення та водопостачання не функціонує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олешки на межі гуманітарної кризи, - Херсонська ОВА

Електропостачання не відновлено в більшій частині міста та сіл, які потрапили в зону підтоплення. Зв'язку майже немає. Населення перебуває в інформаційному вакуумі.

підтоплення (196) смерть (6812) Каховська ГЕС (572) Херсонська область (6112)
На жаль загиблих мирних громадян України на лівому березі Дніпра рахувати ми будемо ще довго.
Щоб ви повиздихали суки рашистські! Пекло кацапам буде раєм! І це ЗСУ ще не починали!
Слава ЗСУ!
22.06.2023 12:33 Відповісти
Тій адміністрації відомо рівно стільки , як про загиблих у Маріуполі , краще б не ляпали язиками , розносячи кацапську пропаганду про " мінімальниє патєрі "
22.06.2023 12:39 Відповісти
Півтора роки в світі немає терактів. Терористи перекваліфікувалися та займаються геноцидом українців
22.06.2023 13:12 Відповісти
 
 