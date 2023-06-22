Підрив Каховської ГЕС: у Голій Пристані загинули 18 осіб, - МВА

Станом на ранок 22 червня відомо про 18 загиблих у Голопристанській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Голопристанської МВА.

"На даний час ситуацій в громаді майже не зазнала змін. Кількість загиблих цивільних від затоплення за повідомленнями збільшується. Відомо вже про 18 загиблих, але підтвердити факт загибелі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби рівень води хоча і знизився та все одно в східній, центральній та прибережній частинах міста Гола Пристань залишається до 0.5 м. Також встановили, що дорога з м. Гола Пристань у напрямку м. Олешки розмита в районі стели "Голопристанський район".

У самому місті дуже велика антисанітарія. З підвищенням зовнішньої температури сморід від застояної води зі сміттям в низинах розповсюджується інтенсивніше.

Спостерігаються величезні руйнування будинків та великі внутрішні руйнування будівель у всіх підтоплених населених пунктах громади. Підтоплені будівлі не придатні до проживання. Водовідведення та водопостачання не функціонує.

Електропостачання не відновлено в більшій частині міста та сіл, які потрапили в зону підтоплення. Зв'язку майже немає. Населення перебуває в інформаційному вакуумі.