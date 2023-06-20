Олешки на межі гуманітарної кризи, - Херсонська ОВА

В підтоплених Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини не працює каналізація, майже ніде нема світла та води.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що там (у підтоплених і окупованих населених пунктах Херсонщини. - Ред.) величезна кількість жертв. В Олешках зараз стоїть страшенний сморід - не працює каналізація, майже всюди немає світла та питної води. Місто на межі гуманітарної кризи. І ми розуміємо, що під завалами власних будинків залишаються загиблі люди", - зазначив Прокудін.

Він розповів, що офіційно встановлено особи та визначено причину смерті лише 11 мешканців міста.

"Ця цифра дуже занижена, бо Росія намагається приховати факт масової загибелі людей. Там ввели карантин: тіла загиблих вивозять, а лікарів не допускають до огляду для встановлення факту та причин смерті", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, дуже складна ситуація і в окупованій Голопристанській громаді.

"Багато вулиць ще залишаються затопленими, люди не можуть дістатися домівок. Також немає світла та води", - зазначив Прокудін.

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Як повідомляв Центр національного спротиву, внаслідок підриву Каховської ГЕС у тимчасово окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних