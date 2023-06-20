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Новини Окуповані території
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Російські окупанти відбирають "гуманітарку", призначену для мешканців затоплених Олешок, - Генштаб

олешки

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області загарбники вилучають гуманітарну допомогу, призначену для постраждалих від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на лівобережжі катастрофічна. Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в'їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню, та забирають її на власні потреби", - сказав Ковальов.

Читайте: Після підриву Каховської ГЕС в окупованих Олешках загинули понад 500 цивільних, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, у Херсонській області тривають рятувальні роботи й евакуація населення з місць затоплення, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС, який у ніч проти 6 червня здійснили російські війська.

Україна проводила евакуацію людей з лівобережжя Херсонщини в режимі екстремальної тиші.

Також читайте: Через руйнування Каховської ГЕС певним чином трансформувалась лінія фронту, - ОК "Південь" про мету підриву

Сотні жителів підтоплених Олешок Херсонської області, за попередніми даними, загинули через те, що росіяни відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.

Автор: 

гуманітарна допомога (995) Олешки (59) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5801)


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20.06.2023 09:45 Відповісти
Значить на Запоріжжі розікрали гуманітарку теж окупанти. Принаймі їхні дії однакові.
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20.06.2023 09:51 Відповісти
Це ж якими довбойобами треба бути, щоб посилати гуманітарку на окуповані території, хоча, може і не зовсім довбойобами, - на окупантів можна списати все, що зелена мразота розікрала,- в мутній водичці,- якраз саме то
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20.06.2023 10:10 Відповісти
Кто бы сомневался. Это же орда, каждый участник которой насталько туп, что пропитаться на своей земле не может.
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20.06.2023 12:11 Відповісти
Та у нас такий самий єрмак
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20.06.2023 12:15 Відповісти
 
 