Російські окупанти відбирають "гуманітарку", призначену для мешканців затоплених Олешок, - Генштаб

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області загарбники вилучають гуманітарну допомогу, призначену для постраждалих від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на лівобережжі катастрофічна. Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в'їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню, та забирають її на власні потреби", - сказав Ковальов.

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Нагадаємо, у Херсонській області тривають рятувальні роботи й евакуація населення з місць затоплення, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС, який у ніч проти 6 червня здійснили російські війська.

Україна проводила евакуацію людей з лівобережжя Херсонщини в режимі екстремальної тиші.

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Сотні жителів підтоплених Олешок Херсонської області, за попередніми даними, загинули через те, що росіяни відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта.