Шмигаль про контрнаступ: Це забере час, ми бережемо солдатів
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян буде терплячими, результати контрнаступу будуть, але Україна цінує життя своїх воїнів, тому не планує вести їх бездумно під обстріли.
Про це сказав на пресконференції у Лондоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо всі розуміти, що для нас важливе кожне життя. Ми не будемо вести наших людей під обстріли, як робить це російська армія, яка не рахувала і не рахує життя людей. Ми працюємо за стандартами НАТО, ми бережемо кожного нашого солдата і робимо кроки вперед. Це забере час, але маємо намір просуватися уперед і просуваємося уперед із контрнаступом. Ми всі маємо бути терплячими та побачимо результати", - підкреслив Шмигаль.
Він додав, що з цього приводу має оптимістичний настрій. За словами Шмигаля, попри труднощі українська армія поступово рухається, упродовж двох останніх тижнів захисники звільнили 8 населених пунктів, загалом звільнено понад 113 кв. км територій. "Ми просунулися уперед на 7 км території", – сказав глава уряду.
І як Чонгар разміновували теж людей берегли?
Генеральний штаб ЗС України відмовив Офісу президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних по поточній ситуації короткотривалого характеру.
Генеральний штаб ЗС України зверну увагу міністерства оборони України на недоліки в забезпечення потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування, спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
Генштаб и Армия делают сейчас все правильно и разумно. По другому никак.
Верим в ЗСУ!
В рашке уже плачут, что слишком растянутый фронт и неизвестно откуда и куда пойдет очередная атака укров. Инициатива в наших руках.
До сих пор мы только оборонялись.