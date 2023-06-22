Шмигаль про контрнаступ: Це забере час, ми бережемо солдатів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян буде терплячими, результати контрнаступу будуть, але Україна цінує життя своїх воїнів, тому не планує вести їх бездумно під обстріли.

Про це сказав на пресконференції у Лондоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо всі розуміти, що для нас важливе кожне життя. Ми не будемо вести наших людей під обстріли, як робить це російська армія, яка не рахувала і не рахує життя людей. Ми працюємо за стандартами НАТО, ми бережемо кожного нашого солдата і робимо кроки вперед. Це забере час, але маємо намір просуватися уперед і просуваємося уперед із контрнаступом. Ми всі маємо бути терплячими та побачимо результати", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що з цього приводу має оптимістичний настрій. За словами Шмигаля, попри труднощі українська армія поступово рухається, упродовж двох останніх тижнів захисники звільнили 8 населених пунктів, загалом звільнено понад 113 кв. км територій. "Ми просунулися уперед на 7 км території", – сказав глава уряду.