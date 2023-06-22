УКР
Шмигаль про контрнаступ: Це забере час, ми бережемо солдатів

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян буде терплячими, результати контрнаступу будуть, але Україна цінує життя своїх воїнів, тому не планує вести їх бездумно під обстріли.

Про це сказав на пресконференції у Лондоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо всі розуміти, що для нас важливе кожне життя. Ми не будемо вести наших людей під обстріли, як робить це російська армія, яка не рахувала і не рахує життя людей. Ми працюємо за стандартами НАТО, ми бережемо кожного нашого солдата і робимо кроки вперед. Це забере час, але маємо намір просуватися уперед і просуваємося уперед із контрнаступом. Ми всі маємо бути терплячими та побачимо результати", - підкреслив Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ: Буде так, як восени

Він додав, що з цього приводу має оптимістичний настрій. За словами Шмигаля, попри труднощі українська армія поступово рухається, упродовж двох останніх тижнів захисники звільнили 8 населених пунктів, загалом звільнено понад 113 кв. км територій. "Ми просунулися уперед на 7 км території", – сказав глава уряду.

Автор: 

Шмигаль Денис (4775) контрнаступ (437)
+13
Хто такі "ми"? Яке відношення до війська має пан шмигаль?
22.06.2023 17:42 Відповісти
22.06.2023 17:42 Відповісти
+10
Виробництво дронів налагодь, дебіл напомаджений.
22.06.2023 17:41 Відповісти
22.06.2023 17:41 Відповісти
+9
після зебілоїдів... не я ж розказував про контрзаступ 9 місяців(((
22.06.2023 17:52 Відповісти
22.06.2023 17:52 Відповісти
Які авантюристи !
22.06.2023 17:37 Відповісти
22.06.2023 17:37 Відповісти
Вимагаєте м'ясних штурмів?
22.06.2023 17:42 Відповісти
22.06.2023 17:42 Відповісти
Вони ніколи не розкажуть правди. Народ має і через 10 років чекати перемоги. Головне не звертати увагу на мародірство.
22.06.2023 17:53 Відповісти
22.06.2023 17:53 Відповісти
Не вимагаемо не проривив, и бистро с цим покинчити, а год за годом мясний ******** коли проривив не було а арта своэ перемелювала, як мясорубка ,нешвидко але десятками тисяч. Сидити в окопах мисяцями
22.06.2023 18:07 Відповісти
22.06.2023 18:07 Відповісти
Я албанської не розумію. Вибачте.
22.06.2023 18:09 Відповісти
22.06.2023 18:09 Відповісти
вміють ці виродки "берегти солдатів", все зробили щоб паРаша захопила південь і знищила масу нороду і солдатів також, особливо легендарний "Азов"
22.06.2023 20:37 Відповісти
22.06.2023 20:37 Відповісти
Виробництво дронів налагодь, дебіл напомаджений.
22.06.2023 17:41 Відповісти
22.06.2023 17:41 Відповісти
Хто такі "ми"? Яке відношення до війська має пан шмигаль?
22.06.2023 17:42 Відповісти
22.06.2023 17:42 Відповісти
Теж там краде
22.06.2023 17:43 Відповісти
22.06.2023 17:43 Відповісти
Зараз всі хабарники перекваліфікувалися краси у військових. Обсяги більше.
22.06.2023 17:58 Відповісти
22.06.2023 17:58 Відповісти
Судячи по намольованим рейтингам кишенькових соціологів, ми- це найвеличніший фельдмаршал- чотирижди уклоніст Бобочка.
22.06.2023 18:58 Відповісти
22.06.2023 18:58 Відповісти
пісєц країні
23.06.2023 09:38 Відповісти
23.06.2023 09:38 Відповісти
Я б рекомендував всім дуже нетерплячим громадянам позакривати ******* і їхати власноруч показувати приклад, як треба було контрнаступати.
22.06.2023 17:43 Відповісти
22.06.2023 17:43 Відповісти
після зебілоїдів... не я ж розказував про контрзаступ 9 місяців(((
22.06.2023 17:52 Відповісти
22.06.2023 17:52 Відповісти
Ми воюєм -- я и Залужнии -- отакии Шмигаль .
22.06.2023 17:45 Відповісти
22.06.2023 17:45 Відповісти
Зеля зараз нагородить усіх мародерів орденами та медалями.
22.06.2023 18:00 Відповісти
22.06.2023 18:00 Відповісти
"Галантерейщик и кардинал-это сила.."(С)
22.06.2023 17:48 Відповісти
22.06.2023 17:48 Відповісти
Хтозна яким боком Шмигаль до планування контрнаступу, але хоча б робить вигляд, що турбується про бійців.
22.06.2023 17:49 Відповісти
22.06.2023 17:49 Відповісти
А Зеля ще краще робить вигляд. А Єрмака кинули в окоп прямо в рваних красовках.
22.06.2023 18:03 Відповісти
22.06.2023 18:03 Відповісти
Шмигаль, котрий при контрнаступі береже кожного солдата..., краще б він беріг кожну гривню, думав як зберегти економіку та як захистити вітчизняних виробників
22.06.2023 17:52 Відповісти
22.06.2023 17:52 Відповісти
точно, треба впровадити додаткові податки і оплати на імпорт ВСЬОГО!!!! Ну хоча б 450% від митноі вартості - НЄ ????? Пані - ыканамістка????
22.06.2023 18:08 Відповісти
22.06.2023 18:08 Відповісти
Брехливий пі@ор!!!
І як Чонгар разміновували теж людей берегли?
22.06.2023 17:54 Відповісти
22.06.2023 17:54 Відповісти
Єрмак буквально вимагає у Зеленського відсторонення Залужного з посади Головнокомандуючого ЗС України. Він це називає "ротацією керівного складу ЗСУ".

Генеральний штаб ЗС України відмовив Офісу президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних по поточній ситуації короткотривалого характеру.

Генеральний штаб ЗС України зверну увагу міністерства оборони України на недоліки в забезпечення потреб військ в основних типах снарядів до артилерійських систем, засобів розмінування, спеціальному протимінному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
22.06.2023 17:58 Відповісти
22.06.2023 17:58 Відповісти
Знову клікбейтні заголовки.
22.06.2023 18:23 Відповісти
22.06.2023 18:23 Відповісти
Не треба того наступу. Сидіти і вибивати. Склади, состави, продовольство, **********, техніку, о/с
22.06.2023 18:30 Відповісти
22.06.2023 18:30 Відповісти
Сейчас не время просто захватывать села любой ценой.Стоп. Сейчас время и момент для выбивания техники противника. Кто выбьет больше железа противника тот получит преимущество. И заберет площадь автоматически. Орки уже ощущают острую нехватку техники и артиллерии.
Генштаб и Армия делают сейчас все правильно и разумно. По другому никак.
Верим в ЗСУ!
22.06.2023 19:04 Відповісти
22.06.2023 19:04 Відповісти
А до сих пор не выбивали технику? В чём отличие то?
22.06.2023 19:14 Відповісти
22.06.2023 19:14 Відповісти
Противник вылез из глухой обороны и "раскрылся". Сам лезет пытаясь прервать наши атаки и отбить потерянное. Маневрируя в атаке (чего раньше не было), уничтожаем гораздо больше всего, чем раньше.
В рашке уже плачут, что слишком растянутый фронт и неизвестно откуда и куда пойдет очередная атака укров. Инициатива в наших руках.
До сих пор мы только оборонялись.
22.06.2023 19:45 Відповісти
22.06.2023 19:45 Відповісти
Яким боком Шмигаль до наступу ? Тoму що всі ми президенти ?
22.06.2023 20:23 Відповісти
22.06.2023 20:23 Відповісти
на щастя далеко не всі ***********.
22.06.2023 20:59 Відповісти
22.06.2023 20:59 Відповісти
 
 