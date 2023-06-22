УКР
Зеленський про контрнаступ: Буде так, як восени

зеленський

Контрнаступ розвивається повільно через мінні поля та опір ворога, але так само все починалося восени.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію - майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють", - зазначив Зеленський. 

Він додав, що керівництво країни впевнене в успіху контрнаступальних дій. 

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут. Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати", - нагадав Зеленський. 

Він додав, що ворог щодня робить страшні трагедії на українській землі, згадавши про підрив Каховської ГЕС. 

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо.Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", - зазначив Зеленський. 

+50
22.06.2023 15:52 Відповісти
+37
Нібито все вірно сказав. А точніше прочитав, що йому написали.) Якби ми не знали, яке ти недолуге і мстиве насправді.
22.06.2023 15:44 Відповісти
+29
та що ти не кажеш ??? а твої друзяки з 95-а-налу теж воюють ??? де баканов ???





22.06.2023 15:51 Відповісти
Нужно выполнить 7 пунктов требований для вступления в ЕС. ЗЕ-шваль выполнила 2, и видимо считает свою миссию выполненной.
22.06.2023 15:53 Відповісти
Мабуть знову забанять, але напишу. Багато постійних дописувачів дуже люблюять критикувати нинішню владу, вихваляючи попередню. (може просто на зарплаті). Скоро вже буде десять років, як ми "вступаємо" в ЄС. Ні попередня влада, ні ця не змінила корупційно-олігархічну систему, при якій, нікуди нас не візьмуть. Влада, яка обслуговує олігархію, не зацікавлена у вступі в ЄС. Одна імітація реформ. Без дійсного зовнішнього західного управління, навряд, чи наша влада буде здійснювати потрібні реформи. Ми ж пам'ятаємо - "яких вам ще ...реформ не вистачає?" З 2014-ого скільки реформ здійснили, а в 2019-ому Захід каже - "завдання ті ж самі". Таке враження, що і наступникові Зеленського те ж саме скажуть.
22.06.2023 16:21 Відповісти
Нужно как в Сингапуре, построить систему борьбы с коррупцией. Сингапур это Азия, там взятки и коррупция были распространены очень сильно, пока умный президент не принял решения, уничтожить эту коррупцию абсолютно. И в обществе начались перемены, и более того, стало стыдно ПРЕДЛАГАТЬ ВЗЯТКУ должностному лицу.
22.06.2023 16:29 Відповісти
то не в наших реаліях. Раніше багато очільників і не тільки казали - треба чиновникам дати високі зарплати і вони перестануть красти..Ага, дали.. Місцеві керівники громад навіть якихось малих населених пунктів одержують ЗП від 50-70тис і ще стільки ж щомісячних доплат і премій. В плані красти щось змінилось????
22.06.2023 18:17 Відповісти
Ви помиляєтеся !!! такого 3.14-деца, як при "найвеличнішому лідороу" навіть при віті яликовичу не було !!!





22.06.2023 16:41 Відповісти
Лишиться, бо скорше всього, якшо не начнеся термоядерна війна, саме за його каденції, Україна нарешті виграє у московії і як результат вернеся до сім'ї європейських народів а также нас, самі уже європейці приєднають до Атлантичного Альянсу бо такої боєздатної і мотивованої армії не є нигде в Європі, хіба в штатах, але вони далеко і не все мають бажання вписуватися. До того, подібного не вдавалося никому, кроме Сагайдачного який дуйшов до москви але чомісь не спалив її к чортам. А щас є історичний шанс, закрити гештальт в одвічному протистоянні, надіюся вже остаточно. І в тому парадокс. Так шо в інтересні часи живеме Панове. Головноє у рішаючий момент не повторити помилки минулого.
22.06.2023 17:20 Відповісти
Якої ж саме цікаво не повторити помилки минулого?)
22.06.2023 18:36 Відповісти
Гадаю ви здогадуєтеся, я вже неодноразово писав, не люблю повторятися, 1919 рік вам підскаже. Хоча не тільки тоді, у нас завжди на одну булаву претендують два гетьмани. То вже національна традиція якась. Правда дурнувата. Може вже доста боло.
22.06.2023 18:44 Відповісти
У него сегодня течка...
22.06.2023 19:02 Відповісти
Анівсєадінакавиє?
22.06.2023 17:11 Відповісти
Разница между ложью и правдой это то что отделяет Украину от Европы. До тех пор пока украинцы не начнут понимать что хорошо и что плохо.
22.06.2023 22:25 Відповісти
Бо ніяка влада не зможе та й не захоче побороти корупцію, якщо народ вважає, що це суто прерогатива влади. Це ж як капризну дитину змусити їсти корисну зелень замість солодкого. Так от народ - це той вихователь, якому це під силу і який в цьому заінтересований.
показати весь коментар
Так это правда ! Так и есть.

 ПОтому что его крысячья колаборантская миссия сорвать союз УКроаины с цивилизоыванным миром и под 3.14рашку положить.
22.06.2023 20:00 Відповісти
Нібито все вірно сказав. А точніше прочитав, що йому написали.) Якби ми не знали, яке ти недолуге і мстиве насправді.
22.06.2023 15:44
22.06.2023 15:44 Відповісти
Із кацапами нема спільної мови, тільки сила - Степан Андрійович БАНДЕРА.
Слава Україні!
22.06.2023 15:44 Відповісти
Слава Герою України Степану Бандері !!! Слава Героям ОУН УПА !!!
22.06.2023 16:21 Відповісти
Вічна Слава усім Воїнам України! Глибока шана та вічна усім полеглим за Україну ВОЯКАМ! Слава Нації! Україна понад усе!
22.06.2023 16:27 Відповісти
постарел
22.06.2023 15:45 Відповісти
Подався. А кривляння ті ж самі.
22.06.2023 15:47 Відповісти
видно что он переживает, он даже не ожидал такого поворота.
22.06.2023 15:50 Відповісти
Ага, за свою дорогоцінну шкуру ''пєрєжіваєт''.
22.06.2023 16:02 Відповісти
может и за свою тоже
22.06.2023 16:03 Відповісти
Колишній премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет стверджує, що на початку війни російський лідер Володимир Путін пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського.----------В інтервʼю ізраїльському 12-му каналу Беннет, який очолював уряд країни у 2021 - 2022 роках, розповів, що обговорював це питання з президентом Росії, коли приїжджав до Москви в березні 2022 року. За словами колишнього премʼєра, на прохання Зеленського, він поставив пряме запитання про вбивство президента України, а Путін відповів: «Я не збираюся вбивати Зеленського». Тоді Беннет попросив, щоб російський президент дав йому своє слово, і Путін повторив, що цього не робитиме. Беннет зателефонував Зеленському, тоді він з кодлом вийшов вночі з бункеру і записав відосик---------я не втік.
23.06.2023 07:11 Відповісти
Харю відкормив бо на гастролі не їздить. Не бриється бо сценічний образ "ЧеГевара".
22.06.2023 17:27 Відповісти
Именно так. Веселья нет, энергию некуда девать. Только отращивать пузо.
22.06.2023 22:26 Відповісти
Сподіваюсь що так буде .... Україна Переможе не тільки Рашистов а й корупціонерів - ворогів України в середині теж!
22.06.2023 15:47 Відповісти
Це він про весняний контрнаступ?
22.06.2023 15:47 Відповісти
Тепер він став осіннім.
22.06.2023 15:50 Відповісти
какого года?
23.06.2023 01:14 Відповісти
Борцун хренів!
22.06.2023 15:49 Відповісти
та що ти не кажеш ??? а твої друзяки з 95-а-налу теж воюють ??? де баканов ???
22.06.2023 15:51





22.06.2023 15:51 Відповісти
до чого тут мая скромна персона ???
22.06.2023 16:12 Відповісти
а вони що не є військовозабовʼязані ??? чи їх участь в бойових діях буде черговим геноцидом єврейського народу ???
22.06.2023 16:19 Відповісти
я малоцікава людина, про себе стараюся не розповідати ...
22.06.2023 16:42 Відповісти
А, він, що посилає інших на смерть, щоб прикрити свою шкуру і свої про.оби? До чого ці тупі питання?
22.06.2023 16:37 Відповісти
Любитель російських фільмів?
22.06.2023 17:13 Відповісти
о, савецко-опєшную калину красную выпустили
22.06.2023 17:34 Відповісти
23.06.2023 00:24 Відповісти
Продолжение:
кто ворует - будет воровать
кто брешет - будет брехать
кто прикрывает шайку воров - будет прикрывать
22.06.2023 15:51 Відповісти
22.06.2023 15:52 Відповісти
22.06.2023 15:55 Відповісти
Рональд Рейган тоже был актером, но он понимал, что можно делать, а что нет, и публично в голом виде с балалайкой, не выступал.
22.06.2023 15:57 Відповісти
Брысь, ордынское падло!
22.06.2023 16:01 Відповісти
Сам падла и сам брысь. Правда о ЗЕледенте глаза режет?
22.06.2023 16:03 Відповісти
Святий Петро в Раю! Які , в Раю, прихожани?? Як можна таким тупим бути
22.06.2023 16:40 Відповісти
Ты нездоров что ли? Почитай все что я пишу о ху\йле, и Украине, прежде чем меня в путинские портянки записывать.
22.06.2023 16:24 Відповісти
Зебіли всі фанати хйла і його маленького учня... тому їм так охота на когось перекинути свою ненависть на когось , хто хйла і зебіла завжди зневажав! Не можуть відкрито любити - то " мстять" розумним)) зебіли, сер!
22.06.2023 16:43 Відповісти
ну начать с того, что вы -русский. И хаете зеленского. Это позволено украинцам, но не вам. Потому соглашусь. Вы таки путинская портянка
23.06.2023 01:17 Відповісти
Так, тепер " їжі" у лісі достатньо!)))) Піди погризи якісь ягідки, бо від зебілізма ні розумніше, ні ситніше не буде!))
22.06.2023 16:44 Відповісти
Думаю,що такого (ої) тупого навіть лікарня не прийме. Міняй стиль своєї пропаганди,бо нудить від таких вислівів.
22.06.2023 18:12 Відповісти
Рональд Рейган до президентства прошёл хорошую управленческую школу. А не прямо из шапито в кресло президента.
22.06.2023 16:07 Відповісти
Вибачте, але порівняння з Рогальдом Рейганом - недоречно тому, що до того як стати Президентом США, Рейган був успішним губернатором штату. А Боневтік може хіба що на роялі
22.06.2023 16:20 Відповісти
Шо це за два дегенерата?
22.06.2023 16:53 Відповісти
"А на этом фото, вы видите будущего президента Украины. Попробуйте угадать, кто из них станет президентом".
22.06.2023 23:51 Відповісти
"Борітеся поборете, вам Бог помагає", автор теж Зеленський? Як у тебе оце уживається в голові, "Замінований Чонгар не зупинив би росію" і те що ти говориш сьогодні про мінні поля?
22.06.2023 16:00 Відповісти
мой дженераль
22.06.2023 16:01 Відповісти
Наш ісусик, надув губки)))
22.06.2023 16:45 Відповісти
https://youtu.be/AJeZKeEBQMo ...

Бывший депутат Борислав Берёза о том,почему При ЗеКодломойских не будет ни НАТО ни ЕС...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱✊✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
22.06.2023 16:09 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

‎22.‎06.‎2023

Єрмак буквально вимагає у Зеленського відсторонення Залужного з посади Головнокомандуючого ЗС України. Він це називає "ротацією керівного складу ЗСУ".
22.06.2023 16:42 Відповісти
Кличка , Залужного ..(( Це вже диктатура .
22.06.2023 16:54 Відповісти
тзе инфо еще та помойка,ни фактов ни ссылок,сами придумали сами выкатали ничем от кацапских пропагандонов по сути не отличаються,глупо даже на такие "источники" как эта обращать внимание)
22.06.2023 17:09 Відповісти
так ніабращяй, прахаді мімо!
Сматрі марафон, там кучя фактаф і ссилак!
22.06.2023 17:14 Відповісти
Однодумцеві
Іди з вогнем крізь дощ
Чи снігову негоду:
Огню ціна є гріш
У теплую погоду.
.
В суспільстві не зродивсь
Нагоди блиск сумнівний -
Галсуючи, іди
На вітер супротивний.
.
Жий з праці й не мавпуй
Облесливості лиса:
Регоче люд - сумуй,
Печалиться - всміхнися.
.
Не вір у ум юрби:
Вона зайшла в тенета
І трунок п'є Ганьби
Із рук Презеледента.
.
Крізь дощ з вогнем іди,
Крізь бурю при затято.
Ти будеш не один,
Хоч нас не є багато...
22.06.2023 16:11 Відповісти
Цензор, респект що в тексті повна цитата відповіді на запитання журналіста.
22.06.2023 16:13 Відповісти
"За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)" 85 машин!!!!!!!! http://eragun.org.ua/heavy-armament/kmt-7_tral.html
22.06.2023 16:23 Відповісти
В госрезерве минные тральщики? Смешной ты
23.06.2023 07:15 Відповісти
Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють", - зазначив Зеленський. Джерело:
"Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
Зелёное?
Нет! Рябое!"(с)
22.06.2023 16:35 Відповісти
Як підмерзне)
22.06.2023 16:46 Відповісти
мінні поля? а що, вони, справді, ефективні проти наступу ворожої бронетехніки? оце відкриття!
22.06.2023 16:56 Відповісти
Тварь.
22.06.2023 17:22 Відповісти
Краще б мовчав…
22.06.2023 17:47 Відповісти
зєлєнський це концентрація мерзоти в Україні,він як порноактриса яка приймає з любої сторони від єрмака у всі свої дірки.
22.06.2023 17:58 Відповісти
Ваші фантазії нікого тут не цікавлять.
22.06.2023 18:41 Відповісти
Отак п*дло працюють міни які ти прибрав з півдня...
Де твої зрадники які повтікали на фронті?
22.06.2023 18:02 Відповісти
четырежды уклонист, полностью зависимый от бени и кремля, подконтрольный фсбэшнику Елдаку, окруженный такими же малоПИ,,,росами как и сам аферистом Хламидией, паДлоляком с братом фсбэшиком, подстилкой козака-меРтвечука верещюк, Елдаковской крысой резниковым и т.д рассказывает про контрнаступ....
22.06.2023 19:14 Відповісти
Володимире Олександровичу, це безвідповідальна заява. Ви і ніхто не може знати як буде. Звичайно наші воїни досить вправні і досвідчені, навіть новачки вже навчилися хто вижив за півтора року. Але росіяни теж навчилися. І їх до сих пір дуже багато. Краще б замість таких заяв ви і ваша команда робили б щось корисне щоб нашим було б легше воювати і щоб більше людей повернулося додому цілими. Перестаньте прибарахлятися для онуків хоча б зараз, коли наша держава дуже важко хвора через навалу вірусу російського миру. Якщо вона не встоїть ви все одно не зможете ті гроші потратити.
22.06.2023 19:32 Відповісти
Віслюк і його шапіто і є рускій мір. На Банковій без камер ніхто українською не спілкується, тільки на камери.
22.06.2023 21:19 Відповісти
Щось мало Зе-хейтерів відмітились у цій темі, канікули чи що.
22.06.2023 20:17 Відповісти
На кожен хрип Віслюка реагувати? Нащо? Та і хрип написаний Литвином, Віслюк просто читає.
22.06.2023 21:17 Відповісти
Брехло і балабол,воно вже обіцяло про тарифи і спрощену систему оподаткування,перевірки тощо до закінчення війни. Йому ще хтось вірить?
22.06.2023 23:15 Відповісти
Жінки і діти, які втікли від війни в ЄС, отримують суттеву допомогу😕

Жінки і діти, які залишаються у війні, в додаток до постійної небезпеки, отримують нові підвищення цін і тарифів😠
Це що, провокація влади на глобальний виїзд українок і дітей ?

Як це розуміти , преЗеденте?
23.06.2023 06:18 Відповісти
В **.нарії все однаково, там с ахмата пишуть рашисти, що скоро наступ захлинеться і вони будуть "звільняти" території аж до західних кордонів України. Захід з Україною програє війну і уря.
23.06.2023 08:24 Відповісти
 
 