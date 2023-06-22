Зеленський про контрнаступ: Буде так, як восени
Контрнаступ розвивається повільно через мінні поля та опір ворога, але так само все починалося восени.
Про це в інтерв'ю ВВС заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію - майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють", - зазначив Зеленський.
Він додав, що керівництво країни впевнене в успіху контрнаступальних дій.
"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут. Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати", - нагадав Зеленський.
Він додав, що ворог щодня робить страшні трагедії на українській землі, згадавши про підрив Каховської ГЕС.
"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо.Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни припускає, що основний удар ЗСУ може бути ще попереду.
ПОтому что его крысячья колаборантская миссия сорвать союз УКроаины с цивилизоыванным миром и под 3.14рашку положить.
Слава Україні!
кто ворует - будет воровать
кто брешет - будет брехать
кто прикрывает шайку воров - будет прикрывать
Бывший депутат Борислав Берёза о том,почему При ЗеКодломойских не будет ни НАТО ни ЕС...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱✊✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Єрмак буквально вимагає у Зеленського відсторонення Залужного з посади Головнокомандуючого ЗС України. Він це називає "ротацією керівного складу ЗСУ".
Сматрі марафон, там кучя фактаф і ссилак!
Іди з вогнем крізь дощ
Чи снігову негоду:
Огню ціна є гріш
У теплую погоду.
.
В суспільстві не зродивсь
Нагоди блиск сумнівний -
Галсуючи, іди
На вітер супротивний.
.
Жий з праці й не мавпуй
Облесливості лиса:
Регоче люд - сумуй,
Печалиться - всміхнися.
.
Не вір у ум юрби:
Вона зайшла в тенета
І трунок п'є Ганьби
Із рук Презеледента.
.
Крізь дощ з вогнем іди,
Крізь бурю при затято.
Ти будеш не один,
Хоч нас не є багато...
"Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…
Зелёное?
Нет! Рябое!"(с)
Де твої зрадники які повтікали на фронті?
Жінки і діти, які залишаються у війні, в додаток до постійної небезпеки, отримують нові підвищення цін і тарифів😠
Це що, провокація влади на глобальний виїзд українок і дітей ?
Як це розуміти , преЗеденте?