Зеленський про контрнаступ: Буде так, як восени

Контрнаступ розвивається повільно через мінні поля та опір ворога, але так само все починалося восени.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію - майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють", - зазначив Зеленський.

Він додав, що керівництво країни впевнене в успіху контрнаступальних дій.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут. Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати", - нагадав Зеленський.

Він додав, що ворог щодня робить страшні трагедії на українській землі, згадавши про підрив Каховської ГЕС.

"Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо.Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей", - зазначив Зеленський.

Читайте: Росіяни намагаються атакувати на сході, щоб відволікти українців від контрнаступу, - Нацгвардія

Нагадаємо, Інститут вивчення війни припускає, що основний удар ЗСУ може бути ще попереду.