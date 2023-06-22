Займатися укриттями у Києві можуть доручити миколаївському Кіму, чия область входить у трійку найгірших по бомбосховищах

Обговорюване призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма на голову Київської міської військової адміністрації для вирішення проблеми укриттів виглядає дивно. Миколаївська область – в трійці найпроблемніших за станом укриттів.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко

"Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Якщо відкласти політику і на секунду припустити, що призначення Кіма – це не спроба усунути Кличко та Київраду від управління містом, а дійсно намагання вирішити проблему з укриттями, то призначення Кіма м’яко кажучи дивне. Беремо результати першої перевірки укриттів по всій країні службами ДСНС. В трійці найпроблемніших: Львівська, Запорізька та Миколаївська області. Для порівняння, на Миколаївщині закриті майже 500 укриттів, в Києві – 25", - інформує Черненко.

Він наголошує, що ця кадрова ротація не має відношення до укриттів.

"Якщо Попка знімають через те, що не забезпечив організацію укриттів в столиці, то за такою логікою треба знімати з голови Миколаївської ОВА і Кіма. І на цьому крапка. Але дана кадрова ротація не має жодного стосунку до укриттів. Кім – це надцята спроба центральної влади відібрати у киян їх право вибору. А укриття тут ні до чого", - підкреслив Черненко.

