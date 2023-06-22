Займатися укриттями у Києві можуть доручити миколаївському Кіму, чия область входить у трійку найгірших по бомбосховищах
Обговорюване призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма на голову Київської міської військової адміністрації для вирішення проблеми укриттів виглядає дивно. Миколаївська область – в трійці найпроблемніших за станом укриттів.
Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Якщо відкласти політику і на секунду припустити, що призначення Кіма – це не спроба усунути Кличко та Київраду від управління містом, а дійсно намагання вирішити проблему з укриттями, то призначення Кіма м’яко кажучи дивне. Беремо результати першої перевірки укриттів по всій країні службами ДСНС. В трійці найпроблемніших: Львівська, Запорізька та Миколаївська області. Для порівняння, на Миколаївщині закриті майже 500 укриттів, в Києві – 25", - інформує Черненко.
Він наголошує, що ця кадрова ротація не має відношення до укриттів.
"Якщо Попка знімають через те, що не забезпечив організацію укриттів в столиці, то за такою логікою треба знімати з голови Миколаївської ОВА і Кіма. І на цьому крапка. Але дана кадрова ротація не має жодного стосунку до укриттів. Кім – це надцята спроба центральної влади відібрати у киян їх право вибору. А укриття тут ні до чого", - підкреслив Черненко.
Нагадуємо, за інформацією Цензор.НЕТ, отриманою від джерел, Віталій Кім вже дав принципову згоду очолити КМВА.
Детальніше читайте про це у матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброя проти Кличка. На Банковій хочуть перевести у Київ Кіма".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запитайте у дваждинесудимого. Він відповість
Нікуди «влада» України ні дінеться, бо нарід пильнує. Доказано двума Майданами.
Усі ходи записані.
А зараз головне - Перемога.
Как же они достали, сил нет.
В защиту киевлян могу только сказать шо когда шапито пиарило по всем каналам свою зеленую мадаму на пост мера Киева, киевлянам хватило ума послать ее лесом и перевыбрать Кличка.
Это и есть то на что жалуется Кличко - его поливают грязью, высмеивают, мемасики рисуют. Точно так же, как Пороха в 2019 году обсирали. Тогда пипл схавал. А сейчас может и не проканать, нужно подключать госаппарат и пользуясь военным положением смещать неугодного, бо недает барабаны и овощерезки в "убежища" по-тихому покупать.
Призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, хворого на всю голову.
Втопить у крові, придушить арештами?