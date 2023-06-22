УКР
Займатися укриттями у Києві можуть доручити миколаївському Кіму, чия область входить у трійку найгірших по бомбосховищах

Обговорюване призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма на голову Київської міської військової адміністрації для вирішення проблеми укриттів виглядає дивно. Миколаївська область – в трійці найпроблемніших за станом укриттів.

Про це заявив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз жваво обговорюють можливе призначення на голову Київської військової адміністрації очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Якщо відкласти політику і на секунду припустити, що призначення Кіма – це не спроба усунути Кличко та Київраду від управління містом, а дійсно намагання вирішити проблему з укриттями, то призначення Кіма м’яко кажучи дивне. Беремо результати першої перевірки укриттів по всій країні службами ДСНС. В трійці найпроблемніших: Львівська, Запорізька та Миколаївська області. Для порівняння, на Миколаївщині закриті майже 500 укриттів, в Києві – 25", - інформує Черненко.

Він наголошує, що ця кадрова ротація не має відношення до укриттів.

"Якщо Попка знімають через те, що не забезпечив організацію укриттів в столиці, то за такою логікою треба знімати з голови Миколаївської ОВА і Кіма. І на цьому крапка. Але дана кадрова ротація не має жодного стосунку до укриттів. Кім – це надцята спроба центральної влади відібрати у киян їх право вибору. А укриття тут ні до чого", - підкреслив Черненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім про можливе призначення главою КМВА: "Перший раз про це чую, обговорювати не готовий"

Нагадуємо, за інформацією Цензор.НЕТ, отриманою від джерел, Віталій Кім вже дав принципову згоду очолити КМВА.

Детальніше читайте про це у матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброя проти Кличка. На Банковій хочуть перевести у Київ Кіма".

+37
цей цирк надовго
показати весь коментар
22.06.2023 18:29 Відповісти
+36
Зеленым ублюдкам всё мало, они не простили Кличку победу на выборах мера. Пользуясь военным положением сильно ограничили КМДА, создали военную администрацию, пораспихали везде своих слуг, а всю вину за их про.бы теперь на Кличко валят.

Как же они достали, сил нет.
показати весь коментар
22.06.2023 18:32 Відповісти
+34
зеленсьький також ззовні не урод. але такє падло, якого ще пошукати.
показати весь коментар
22.06.2023 18:31 Відповісти
цей цирк надовго
показати весь коментар
22.06.2023 18:29 Відповісти
Шапіто незламності!
показати весь коментар
22.06.2023 18:48 Відповісти
Ні, це не надовго.

Запитайте у дваждинесудимого. Він відповість

Нікуди «влада» України ні дінеться, бо нарід пильнує. Доказано двума Майданами.

Усі ходи записані.

А зараз головне - Перемога.
показати весь коментар
22.06.2023 19:12 Відповісти
я про Київ
показати весь коментар
22.06.2023 19:14 Відповісти
А чо с Виталиком,заболел?
показати весь коментар
22.06.2023 19:43 Відповісти
іванов, у Віталіка є соцмережи.
показати весь коментар
22.06.2023 19:45 Відповісти
грамарнаці іванов, ви що хотіли?
показати весь коментар
22.06.2023 23:46 Відповісти
Аби не Клічко("аби не Порошенко"). Як Порошенко так і Клічко активно підтримували євромайдан.
показати весь коментар
29.06.2023 15:13 Відповісти
Зато он симпотичный)))))
показати весь коментар
22.06.2023 18:30 Відповісти
зеленсьький також ззовні не урод. але такє падло, якого ще пошукати.
показати весь коментар
22.06.2023 18:31 Відповісти
я, звичайно , в чоловічій красі не дуже розбираюсь, але , зєля точно не урод - він уродець!
показати весь коментар
22.06.2023 19:11 Відповісти
Зеленський мав титул найкрасивішого в Україні. Разом з Шоптенко
показати весь коментар
22.06.2023 19:34 Відповісти
А у Шоптенко классные ножки,я бы с ней тоже потанцевал...
показати весь коментар
22.06.2023 19:50 Відповісти
У метисів генетика міцна, але мозок не завжди.
показати весь коментар
22.06.2023 19:02 Відповісти
Чоловік має бути трохи привабливішим за мавпу. А жінка має бути трохи адекватніша за Ірину Фаріон. )
показати весь коментар
23.06.2023 00:41 Відповісти
сподіваюсь, у Кіма вистачитьь розуму не наживати собі 3 млн ворогів у вигляді киян.
показати весь коментар
22.06.2023 18:30 Відповісти
Чого він вже місяць мовчить -- шо звідки летить -- а він вже моститься на нове місце .
показати весь коментар
22.06.2023 18:31 Відповісти
та всі вже самі вивчили де читати https://t.me/s/monitorwarr
показати весь коментар
22.06.2023 19:08 Відповісти
Зеленым ублюдкам всё мало, они не простили Кличку победу на выборах мера. Пользуясь военным положением сильно ограничили КМДА, создали военную администрацию, пораспихали везде своих слуг, а всю вину за их про.бы теперь на Кличко валят.

Как же они достали, сил нет.
показати весь коментар
22.06.2023 18:32 Відповісти
А кто же их выбрал?на выборах в апреле и июле 2019 в Киеве и области победил зеленский и Бенино шапито.киевляне - такие киевляне
показати весь коментар
22.06.2023 18:50 Відповісти
это позорная страница истории, бро. Я не голосовал за них.

В защиту киевлян могу только сказать шо когда шапито пиарило по всем каналам свою зеленую мадаму на пост мера Киева, киевлянам хватило ума послать ее лесом и перевыбрать Кличка.
показати весь коментар
22.06.2023 18:52 Відповісти
"Выбор" между Кличко и Верещук. Сочувствую.
показати весь коментар
22.06.2023 20:39 Відповісти
спасибо.

показати весь коментар
22.06.2023 20:43 Відповісти
надеюсь шо все зеленые после войны будут висеть так же, только за шею.
показати весь коментар
22.06.2023 20:44 Відповісти
Это киевляне для страны выбрали Зелю и слуг, а для себя они выбрали Кличко , и партии Удар и ЕС)
показати весь коментар
22.06.2023 19:55 Відповісти
какие "хитросделаные" киевляне
показати весь коментар
23.06.2023 07:25 Відповісти
Зате який медійний і красівий! Глядиш, і Кличка харизмою переплюне. Правда, не відомо, де тут про бомбосховища. Але саме бомбосховища ОПу не цікавлять.
показати весь коментар
22.06.2023 18:33 Відповісти
полоумное существо! ты откуда ущербное ?! где тебя убогого мишка подоляк нарыл!?
показати весь коментар
22.06.2023 19:36 Відповісти
Дебильные цитаты только кремлеботы распространяют и подоляковские скоты, которым зарплату из моих налогов платят.

Это и есть то на что жалуется Кличко - его поливают грязью, высмеивают, мемасики рисуют. Точно так же, как Пороха в 2019 году обсирали. Тогда пипл схавал. А сейчас может и не проканать, нужно подключать госаппарат и пользуясь военным положением смещать неугодного, бо недает барабаны и овощерезки в "убежища" по-тихому покупать.
показати весь коментар
22.06.2023 19:58 Відповісти
П*дарасам тільки влада в голові, тільки вибори й рейтинги, ІУДИ.
показати весь коментар
22.06.2023 18:33 Відповісти
главнає - пацанчік сімпотічний, а бомбосховища... а шо бомбосховища? кому вони потрібні, ті бомбосховища?
показати весь коментар
22.06.2023 18:36 Відповісти
Хуже не будет... **** !!!!
показати весь коментар
22.06.2023 18:38 Відповісти
секретут дермак хоче секретутить усією Україною і "щоб золота рибка була в нього на посилках".. а імпотентна закомплексована Зєля-теледіктор зробить усе, як фаворит накаже
показати весь коментар
22.06.2023 18:38 Відповісти
Зямине шапіто.
показати весь коментар
22.06.2023 18:39 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 18:39 Відповісти
ЗЕлень зеленіє, а КІМ веселіє.
показати весь коментар
22.06.2023 18:40 Відповісти
хай собі сидить на місці отам, шарм миколаївський(
показати весь коментар
22.06.2023 18:45 Відповісти
Власне я (миколаївець) від нього не в захваті. Але в підтримці духу українців він зробив свою позитивну місію.
показати весь коментар
22.06.2023 20:47 Відповісти
І яку ж він зробив позитивну місію? Оклигався, коли Марченко відбив місто і охоту в нього його здати ворогу і став піаритись по телевізору? якби не було Мрченко, то піарився б як піриться в Херсоні сальдо чи в мелітополі балицький?
показати весь коментар
22.06.2023 22:40 Відповісти
від кумарної зелені чекай тільки біди отут в тилу... і москалів не треба. Пріхадітє і властвуйтє, зєля з козирєм чесно відробляють Оман.
показати весь коментар
22.06.2023 18:42 Відповісти
Найгірші бомбосховища але найкраще ******* найвеличнішому. (що під зірочками вже самі підставляйте)
показати весь коментар
22.06.2023 18:43 Відповісти
Зато он красиво расчесывает вавк
показати весь коментар
22.06.2023 18:45 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 18:53 Відповісти
зеЛеные мрази
показати весь коментар
22.06.2023 19:02 Відповісти
Зельоних не цікавить що Кім мало що робить, атільки піариться. Навпаки. Це якраз і потрібно. Щоб Кричка медійно перебив. До того ж він абсолютно відданий Офісу.
показати весь коментар
22.06.2023 19:03 Відповісти
А піздобо..ли у нарИда в цені.
показати весь коментар
22.06.2023 19:51 Відповісти
не впевнений, що з укриттями стане краще, але політичного срачу стане більше. Це точно.
показати весь коментар
22.06.2023 19:06 Відповісти
Я верю - день придет
показати весь коментар
22.06.2023 19:08 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 19:11 Відповісти
Кім навіть свою адміністрацію не сховав в укриттях 30 загиблих на його совісті, але переживало воно за айкоси.
показати весь коментар
22.06.2023 19:26 Відповісти
призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма на голову

Призначення очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, хворого на всю голову.
показати весь коментар
22.06.2023 19:39 Відповісти
хорошо хоть не Чен Ыма пригласили! от этой власти всего можно ожидать!
показати весь коментар
22.06.2023 19:40 Відповісти
А шо Кіму киртить погойдяться на київських каштанах?
показати весь коментар
22.06.2023 19:50 Відповісти
Цікаво, що буде робити ЗЄ, коли кияни вийдуть на протести?

Втопить у крові, придушить арештами?
показати весь коментар
22.06.2023 19:53 Відповісти
Не зможе, аби тільки вийшли)
показати весь коментар
22.06.2023 19:57 Відповісти
А хто буде топити киян в крові Лисий чи Юзик? Я думаю, що сьогодні дірнів не знайдеться вбивати киян з шоблу кварталу.
показати весь коментар
22.06.2023 22:42 Відповісти
Ті ж самі менти. У Татарова, як і при Янику, все схвачено.
показати весь коментар
22.06.2023 22:52 Відповісти
Кореец - веселун, из серии- Ну та хоть поржём.
показати весь коментар
22.06.2023 19:54 Відповісти
Випадковий пересидент ніяк передвиборчу компанію в Уиєві запустити не може
показати весь коментар
22.06.2023 20:14 Відповісти
Миколїв дав Києву і Україі архамію, який в Турції мав бажання здати нас с патрохами, але приїхали англічани і американці і сказали, що може бути далі і вони закрили переговірну лавку, оділися у вишиванки. Ще був суддя Князевич із Миколаєва і де він? А ще була дєвочка із діамантами,здається алахвєрдієва і декілька корабельних сосен. Поспішає Кім отримати пенделя і відкотитися в Миколаїв, якщо вийде.
показати весь коментар
22.06.2023 22:47 Відповісти
 
 