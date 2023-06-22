Росію попередять про наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до теракту на Запорізькій АЕС.

Про це глава української дипломатії заявив в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи, і думаю, Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до цього кроку. Чи дослухається РФ – це вже інше питання", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що Україна не втомлюється повторювати, що найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним Росією, – це дати Україні зброю, необхідну для того, щоб вигнати РФ з території України.

"Маємо розуміння, що поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", – пояснив міністр.

За словами глави МЗС, він розповідав різним людям під час свого візиту до Лондона, що Росія створює ескалацію незалежно від того, робить щось опонент чи ні. "Тому найкраще, що ви можете зробити, – дати нам зброю, щоб вигнати РФ з України", – говорить Кулеба своїм співрозмовникам.