Росію попередять про наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС, - Кулеба

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до теракту на Запорізькій АЕС.

Про це глава української дипломатії заявив в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи, і думаю, Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до цього кроку. Чи дослухається РФ – це вже інше питання", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що Україна не втомлюється повторювати, що найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, створеним Росією, – це дати Україні зброю, необхідну для того, щоб вигнати РФ з території України.

"Маємо розуміння, що поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", – пояснив міністр.

За словами глави МЗС, він розповідав різним людям під час свого візиту до Лондона, що Росія створює ескалацію незалежно від того, робить щось опонент чи ні. "Тому найкраще, що ви можете зробити, – дати нам зброю, щоб вигнати РФ з України", – говорить Кулеба своїм співрозмовникам.

Кулеба Дмитро (3605) Запорізька АЕС (1448)
Топ коментарі
+12
"Не вірю в силу слова я, а вірю в силу п****лєй"
Лесь Подерв'янський
22.06.2023 19:43 Відповісти
+9
за каховську гес,вже відповіли??,(,
22.06.2023 19:45 Відповісти
+5
Ага, висловлять чергове дуууже глибоке занепокоєння.
22.06.2023 19:49 Відповісти
ермак??
22.06.2023 19:41 Відповісти
...тихої дипломатичної роботи... a zachem ti Kuleba krichish ob etom na ves svit ?
22.06.2023 19:42 Відповісти
Пiсля наступу нам дають F16, пiсля Каховськоi Катастрофи нам дають ATACMS, а пiсля АЕС можна буде бомбити рашистськi ГРЕС та топити тарганiв. А пiсля тактичноi ядерки на Рашу впаде перша бомба США. А пiсля ядерного заряду по Киiву на Москву впаде бомба.

Певно Putin агент США, якщо так наривайеться. Ще може здриснути, але блефуйе до останнього.
22.06.2023 19:49 Відповісти
Певно, оце "попередять" - дуже страшна та пекельно болісна штукенція!
22.06.2023 19:51 Відповісти
Кулеба, ты должен не думать, а знать точно.
Разве отсутствие хоть одного квадратного метра мешает России заниматься негодяйством?
Кулеба пора прекратить говорить ахинею и заниматься реальной работой.
Но если конечно назначать сексологов послами -то результат закономерен...
22.06.2023 19:57 Відповісти
а шо "буде"? закриються роботи нп Аккую і Пакш?
22.06.2023 20:04 Відповісти
цей проросійський перевертень забув, як він агітував за те, щоби ВЗРада не голосувала за звернення до конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО,бо Україну не візьмуть в НАТО ?
22.06.2023 20:05 Відповісти
А що буде? Викажуть нам співчуття і заслухають вето рашки на засуджуючу резолюцію ООН?
22.06.2023 21:55 Відповісти
 
 