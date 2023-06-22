УКР
Російські війська обстрілюють Херсон, у місті чути автоматні черги

Протягом останньої години Російська Федерація беззупинно обстрілює Херсон. Виникла пожежа, чути автоматні черги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"За повідомленнями містян, після одного з вибухів у Херсоні почалась пожежа. Інші дані з місцевих Telegram-каналів свідчать, що в місті лунають автоматні черги", - пишуть "Факти".

На обстріли протягом години вказують і кореспонденти Суспільного з міста.

Наразі ані міська, ані обласна адміністрації, ані військові не коментували цю інформацію.

Також читайте: Минулої доби окупанти майже 80 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА 

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про один обстріл Херсону. 

Топ коментарі
+22
что тебе козломордый не нравиться,смотри потом не плач когда Мелитополь освободим
22.06.2023 22:49 Відповісти
+18
До речі, під Бердянськом бавовна.
22.06.2023 22:58 Відповісти
+9
ты клоун зрадойобский,а не реалист)
22.06.2023 22:55 Відповісти
22.06.2023 22:45 Відповісти
Контрнаступ в апогеї.
22.06.2023 22:48 Відповісти
что тебе козломордый не нравиться,смотри потом не плач когда Мелитополь освободим
22.06.2023 22:49 Відповісти
На жаль, я реаліст. У 2023 році цього не буде.
22.06.2023 22:51 Відповісти
ты клоун зрадойобский,а не реалист)
22.06.2023 22:55 Відповісти
Ти переплутав мене зі своїм кумиром, один з 73%.
22.06.2023 22:57 Відповісти
Арсений не знает про существование Мелитополя. Це треба по мацкве зі ствольної чи градів уіпати, по пскову і новгороду, тоді Арсеній оцінить гостроту моменту...
22.06.2023 22:56 Відповісти
Дехто не розуміє що це критика зеленого лайна і їхніх дій та бездіяльності з 2019 року. Їхнього інформаційного поносу та дій, що можна інкременувати як державну зраду. І ніяк не критика ЗСУ, які роблять все можливе і неможливе.
22.06.2023 23:04 Відповісти
Все вони розуміють! Просто робота така
23.06.2023 06:54 Відповісти
Херсон ще не звільнений?
22.06.2023 22:51 Відповісти
могут быть диверсанты,могут и по дронам с помощью прожекторов,вон в мелитополе и бердянске тоже автоматные очереди и на крысме тоже.
22.06.2023 22:56 Відповісти
До речі, під Бердянськом бавовна.
22.06.2023 22:58 Відповісти
Ніколи не стріляв з автомата по дронах-корегувальниках арти?
22.06.2023 22:53 Відповісти
Вночі?
22.06.2023 22:55 Відповісти
#какаяразніца?
22.06.2023 22:59 Відповісти
Стрелкотня почалась в районі 20:00-20:30. Ще світло було. А так різниці немає...
показати весь коментар
А ти не з кацапіі раптом? Бо там завжди дощі і Луна не світить.
показати весь коментар
Ніколи не бачив, як їх уночі підсвічують прожекторами?
показати весь коментар
А потім стріляють з автоматів? Ні.
показати весь коментар
Тоді лікуйся - в тебе куряча сліпота.
показати весь коментар
А тобі не відомо що є для цього прожектори?
показати весь коментар
Сукі…..горіть у пеклі😡😡
мої кажуть, що останні дні орки скаженіли=>обстріли майже не зупиняються. Наші відповідають, але……
Коротше, бажаю кожному рАсіянЄну «АсвАбАждЄнія»
22.06.2023 22:55 Відповісти
таки да... півас, піздеж.... отечество))
показати весь коментар
Гоша, тобі яка різниця де в диван пердіти?
показати весь коментар
Ні, не легко.

Якщо Вам нічого немає сказати по темі, то просто читайте коментарі….
показати весь коментар
А цей ****** гнида кацапська. 100%
показати весь коментар
Міська та обласна адміністрації там ще ті мудозвони. Крім крадівництва майже нічим не займаються.
показати весь коментар
