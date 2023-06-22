10 600 31
Російські війська обстрілюють Херсон, у місті чути автоматні черги
Протягом останньої години Російська Федерація беззупинно обстрілює Херсон. Виникла пожежа, чути автоматні черги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".
"За повідомленнями містян, після одного з вибухів у Херсоні почалась пожежа. Інші дані з місцевих Telegram-каналів свідчать, що в місті лунають автоматні черги", - пишуть "Факти".
На обстріли протягом години вказують і кореспонденти Суспільного з міста.
Наразі ані міська, ані обласна адміністрації, ані військові не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про один обстріл Херсону.
Топ коментарі
+22 KosAn30 JT26
показати весь коментар22.06.2023 22:49 Відповісти Посилання
+18 5 копійок
показати весь коментар22.06.2023 22:58 Відповісти Посилання
+9 KosAn30 JT26
показати весь коментар22.06.2023 22:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мої кажуть, що останні дні орки скаженіли=>обстріли майже не зупиняються. Наші відповідають, але……
Коротше, бажаю кожному рАсіянЄну «АсвАбАждЄнія»
Якщо Вам нічого немає сказати по темі, то просто читайте коментарі….