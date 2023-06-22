Російські війська обстрілюють Херсон, у місті чути автоматні черги

Протягом останньої години Російська Федерація беззупинно обстрілює Херсон. Виникла пожежа, чути автоматні черги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"За повідомленнями містян, після одного з вибухів у Херсоні почалась пожежа. Інші дані з місцевих Telegram-каналів свідчать, що в місті лунають автоматні черги", - пишуть "Факти".

На обстріли протягом години вказують і кореспонденти Суспільного з міста.

Наразі ані міська, ані обласна адміністрації, ані військові не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні вже повідомлялося про один обстріл Херсону.